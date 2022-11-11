8 самых популярных портретов Энди Уорхола и один фейк, сыгравший художнику на руку

Энди Уорхол - король поп-арта, привносящий в своё искусство дерзкие, причудливые мотивы из популярной культуры, средств массовой информации и рекламы, был одержим знаменитостями и популярными общественными деятелями. Создавая их портреты, он стремился запечатлеть что-то неуловимое и недоступное, присущее недосягаемым «звёздам». А также и тёмную правду, зачастую скрывающуюся за красивой и на первый взгляд непорочной оболочкой. И совсем неудивительно, что большая часть его работ обрела огромную популярность по всему миру, вознеся имя художника на первые строчки.
Мэрилин Монро
Энди Уорхол на фоне красочных работ.
Без тени сомнения, серия трафаретных портретов обворожительной Мэрилин Монро, созданная Энди, является одной из самой известной и культовый среди других. Художник создал множество образов очаровательной блондинки, но самым популярным и узнаваемым является диптих с белокурой сердцеедкой, который на сегодняшний день хранится в коллекции британской галереи Тейт. Он создал эту пару полотен в 1962 году, вскоре после трагической и неожиданной смерти Мэрилин. Будучи одной из самых известных и успешных женщин своего времени, её безвременная кончина потрясла общество до глубины души.
Диптих Мэрилин, Энди Уорхол, 1962 год. \ Фото: smarthistory.org.
Мотив лица Мэрилин, который художник использовал в этой работе, был взят из рекламного кадра фильма «Ниагара» 1953 года. Благодаря Уорхолу этот образ сейчас является самым известным образом легендарной актрисы, покорившей сердца большинства мужчин. Глядя на композицию и дизайн этой работы, Энди превращает Мэрилин в повторяющийся узор, подчёркивая, как её публичный имидж стал востребованным брендом, который на самом деле разительно отличался от реальной Монро, вечно прячущейся за красивой и обворожительной улыбкой. В этой работе Энди, играя с контрастом, провёл тонкую грань между идеализированной звездой и скрытыми секретами её личной жизни, кипящей страстями и болью потерь.
Джеки Кеннеди
Красная Джеки, Энди Уорхол, 1964 год. \ Фото: galeriemagazine.com.
Ещё одна из самых известных икон Уорхола - Джеки Кеннеди, первая леди Америки, пока ее муж Джон Ф. Кеннеди не был трагически убит в 1964 году. Именно после убийства её мужа Энди стал особенно одержим образом Джеки, который мелькал по всем газетным статьям, когда вся нация погрузилась в скорбь. Король поп-арта был очарован тем, как на первый взгляд хрупкая женщина стала олицетворять сочетание элегантности, окрашенной болью и трагедией. Именно эти взаимные качества очарования и боли Уорхол кратко запечатлел в своём волнующем портрете «Красная Джеки» 1964 года, созданном в честь этой удивительной женщины и великих испытаний, которые ей пришлось преодолеть.
Элизабет Тейлор
Лиз, Энди Уорхол, 1964 год. \ Фото: pinterest.jp.
Удивительный портрет пленительной Лиз Уорхола 1964 года был сделан в честь актрисы Элизабет Тейлор. Основанный на рекламном кадре из фильма 1960 года «Баттерфилд 8», эта шелкография передаёт знаменитую актрису в серии смелых, плоских цветов, упрощая её образ до мультяшного мотива, популярного в поп-арте. Энди интересовал образ Элизабет Тейлор, потому что, как и у Мэрилин и Джеки, между её публичной и личной жизнью существовал диссонанс.
Баттерфилд 8.
С одной стороны, она была на самом пике своей карьеры, когда была сделана эта фотография, но в частном порядке она боролась с различными серьёзными и опасными для жизни осложнениями со здоровьем. Радужные цвета этого изображения сначала кажутся яркими и заманчивыми, словно конфеты в кондитерской, но со временем картинка меняется и они становятся кричащими и тревожными, подчёркивая тёмную изнанку, которая частенько присутствовала в Голливуде шестидесятых годов.
Мао Цзэдуна
Мао, Энди Уорхол, 1972 год. \ Фото: onlineonly.christies.com.
Помимо того, что Энди был одержим частной жизнью различных знаменитостей женского пола, он также запечатлел культурных и политических деятелей, которые доминировали в американских газетах. Одним из самых известных является его портрет Мао Цзэдуна, противоречивого коммунистического лидера Китая на протяжении всей холодной войны. Энди создал столь удивительный портрет после визита американского президента Никсона в Китай для встречи с председателем Мао Цзэдуна, исторического момента, положившего конец многолетней дипломатической изоляции между Китаем и Соединёнными Штатами.
Мао Цзэдун в молодости.
Для этого портрета художник выбрал изображение лица Мао, которое ежедневно мелькало в СМИ на протяжении всей культурной революции в Китае, сделало его самым узнаваемым человеком в мире. Воспроизводя лицо Мао, Энди склонялся к тому, что в китайском лидере существует сходство между природой политической пропаганды и миром «липовой» информации, коверкающей сознание и просачивающейся в душу, заставляя народ разделиться на два фронта, «за» и «против».
Элвис Пресли
Восемь Элвисов, Энди Уорхол. \ Фото: totallyhistory.com.
А вот ветвь первенства среди самых дорогих работ художника принадлежит именно Элвису, тому самому королю сцены, по которому сходили с ума женщины по всему миру. Энди был вдохновлён безвременной кончиной легенды рок-н-ролла и не смог удержаться, чтобы не отдать ему дань уважения в одной из своих работ. И совсем неудивительно, что «Eight Elvis», были оценены почти в сто девять миллионов долларов. В своём творчестве, посвящённом королю рок-н-ролла, Энди мастерски отразил одну из своих самых любимых тем, связанных со славой, монотонно повторяющихся образов и боязни смерти. Именно поэтому, он выбрал холодный цвет стали, как нельзя лучше отражающий нескончаемый поток чувств и переживаний.
Король рок-н-ролла Элвис Пресли.
6.
Слева направо: Чёрный Ленин, Энди Уорхол. \ Красный Ленин, Энди Уорхол.
Изображая одну из самых важных политических фигур ХХ века, серия работ Уорхола «Ленин» показывает отца русской революции, залитого красным цветом Коммунистической партии и чёрным в двух разных версиях портрета, пронумерованных 403 и 402 соответственно. Несмотря на то, что красная версия является наиболее известной, чёрная также не осталась без внимания у современных коллекционеров.
Начав с рекламного снимка лучезарной блондинки Монро, художник впервые начал экспериментировать, создавая портреты знаменитостей с помощью трафаретной печати примерно в начале шестидесятых годов. Он проявлял пристрастие к таким красавицам, как Мэрилин, Лиз и Жаклин, а также изображал таких икон мужского пола, как Элвис Пресли и Мик Джаггер. Хотя поначалу его привлекали слава и богатство, время от времени он погружался в мир политики, предпочитая создавать портреты председателя Мао и Джона Кеннеди.
Ленин Энди Уорхола.
Серия «Ленин», созданная в 1987 году, всего за несколько месяцев до безвременной смерти Энди после операционных осложнений, серия знаменует зрелость творчества художника. Исчезли маковые накладки контрастных цветов, которые можно найти в сериях Мэрилин или Ингрид Бергман, вместо этого здесь цвета ограничены, но не ограничены несколькими по тону, тем самым придавая работе вид массовых политических плакатов, которые превратили Ленина в революционную фигуру.
Скорее всего, Энди решил нарисовать Ленина по чисто эстетическим соображениям. В самой известной версии красный цвет фона и костюма Ленина контрастируют с ярко-жёлтым цветом его лица и синим цветом нарисованного контура, очерчивающего его узнаваемые черты. Точно так же в чёрной версии Уорхол изображает российского революционера с оранжево-красным лицом и рукой, снова выделенными синими контурами. На обоих изображениях у Ленина зловещий вид, его авторитет ещё сильнее подчёркивается смелыми цветами и расположением руки на книге.
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II, Энди Уорхол.
Без внимания не осталась и королева Елизавета II. Портрет, выполненный в формате сто на восемьдесят сантиметров, был создан на основе снимка монаршей особы в семьдесят пятом году. Это и другие изображение Елизаветы были включены в подборку «Ruling Queens», куда вошли образы прекрасных женщин, стоящих у власти от королевы Беатрикс до Твалы. В серии своих работ Энди изобразил британскую королеву в роскошной тиаре, некогда принадлежащей семье Романовых. И совсем неудивительно, что Елизавета II не так давно приобрела несколько собственных портретов, написанных Энди, дабы пополнить королевскую коллекцию.
Че Гевара
Че Гевара (фейковый патерн Энди Уорхола). \ Фото: google.com.
Мало кто знает о том, что легендарное изображение Че Гевары, приписываемое Энди, на самом деле не принадлежит ему. История данного патерна весьма интересна и увлекательна. Джерард Маланга, решивший поживиться, выдал свою работу, выполненную в стиле Энди, за творчество короля поп-арта. Но как известно, всё тайное становится явным. И как только афера была раскрыта, фальсификатору ничего не оставалось, как отправиться в тюрьму за решётку. Но ситуацию спас художник, который предложил признать подделку своим творчеством, поставив ультиматум, что вся прибыль от продаж достанется непосредственно ему. Так Энди обзавёлся не только прибылью, а и нежданным пополнением среди своих работ.
Микки Маус 265
Микки Маус 265, Энди Уорхол.
«Микки Маус 265» Энди является частью отпечатков из серии «Мифы», иллюстрирующей безошибочное чутьё короля поп-арта на мощные мотивы своего времени. Большинство рисунков из серии «Мифов» взяты из телевидения 1950-х годов или старых голливудских фильмов. Энди выбрал Микки Мауса из-за вездесущей природы персонажа и иконы, которой он стал. Король поп-арта ловко использовал этот тип фальшивой знаменитости, чтобы проиллюстрировать темы серии «Мифы» и уникальную природу увлечения Америки фальшивыми идолами. На принте из алмазной пыли изображён Микки Маус в его фирменной позе, смещённый от центра кадра, с использованием правила третей, в отличие от типичных работ художника. Объект подчёркнут красочными розовыми и золотыми контурами, привлекающими внимание к постоянно узнаваемым ушам персонажа. Примечательно, что творения Микки Мауса включены в топ-десяти самых ценных гравюр Уорхола, когда-либо проданных.
Другие произведения, включенные в серию — это любимые детьми персонажи, такие как Хауди Дуди, Санта-Клаус, а также вымышленные персонажи, такие как Дракула, Злая ведьма Запада и дядя Сэм. Несмотря на то, что у каждого из этих персонажей яркая и сильная, а иногда неприятная личность - все они отчётливо отделены от реальности. Было сказано, что Энди считал каждого из этих персонажей гранями своей личности.
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