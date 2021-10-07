Сколько кофе можно пить в день и какой способ заварки полезнее

Кофе — это не просто бодрящий напиток, а целый ритуал, без которого многие не представляют свое утро. Существует множество сортов и способов приготовления, а также огромное количество противоречивой информации относительно влияния кофе на наш организм.

Одни пишут, что он полезен, другие твердят о вреде. На самом деле ключевую роль играет умеренность. В этой статье мы расскажем, сколько кофе можно пить в день и как правильно готовить напиток.







СКОЛЬКО КОФЕ МОЖНО ПИТЬ В ДЕНЬ

Можно ли пить кофе на голодный желудок

Что не так с нефильтрованным кофе

Растворимый кофе: пить или не пить?

В последнее время ученые сходятся на том, что кофе всё-таки позитивно сказывается на нашем здоровье. Но лишь при одном условии — разумное, умеренное употребление. А вот переизбыток кофеина может нанести вред организму.Если хочешь избежать негативных последствий, не стоит пить больше четырех чашек (400 мл) кофе в день. При этом, конечно же, стоит брать во внимание крепость напитка. К примеру, 400 мл американо содержит гораздо больше кофеина, чем то же количество латте.Во-первых, чрезмерное увлечение бодрящим эликсиром чревато нарушениями сна. Часто приходится слышать фразу: «Я могу на ночь выпить крепкий кофе и засыпаю без проблем». Да, но страдает качество сна. Ведь как не крути — кофеин является сильным стимулятором.Кто-то более чувствителен к влиянию кофеина, а кто-то в меньшей степени. Но поздняя чашечка кофе в любом случае может привести к тому, что на утро ты проснешься с головной болью.Во-вторых, большие дозы кофеина — это сильная нагрузка на сердце, что может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Осторожными следует быть тем, кто склонен к повышенному давлению.Любителям первым делом с утра подзарядиться кофейком тоже следует быть осторожными. Ароматный напиток повышает уровень сахара в крови, а также может обострить проблемы с пищеварительной системой. Употребление кофе сразу после трапезы — тоже не лучшая идея. Дело в том, что кофе может помешать пищеварительному процессу и привести к кишечному дисбалансу. Лучшее время для любимого напитка — спустя час после завтрака.Кстати, психолог Майкл Бреус, специалист по вопросам сна, считает, что кофе лучше пить через 90 минут после пробуждения. Дело в том, что когда мы только проснулись, в организме поднимается уровень кортизола — гормона стресса. Именно он помогает нам выйти из состояния сна, готовит нас к активному бодрствованию. Если сразу после пробуждения выпить кофе, особого прилива сил не почувствуешь — кортизол и так уже взял на себя эту функцию. И что получается? Через полтора часа потянешься за второй дозой кофе, чтобы всё-таки получить желаемый эффект.Если во время приготовления напитка кофейная гуща слишком долго остается в горячей воде, выделяются вещества, которые повышают уровень плохого холестерина. Чтобы получать только пользу, лучше перейти на фильтр-кофе. Напиток по-другому называют «пуровер» или «дрип». Он получается не таким кислотным и подчеркивает тонкие вкусовые оттенки кофе.В случае с фильтр-кофе вода проходит через молотые кофейные зерна без давления, а только под действием силы гравитации. Процесс заваривания занимает чуть больше времени, но результат того стоит. В отличие от эспрессо, качественно приготовленный фильтр кофе чистый и сбалансированный во вкусе. Дело в том, что в большем количестве воды растворяются кофейные масла и частицы за необходимое для этого процесса время. Давление извне не применяется. Поэтому фильтр-кофе обладает более мягким вкусом, и его кислотность гораздо ниже чем у эспрессо.Растворимый кофе обычно предпочитают те, у кого нет желания и времени заваривать натуральный кофе. Однако растворимый продукт может содержать хлорогеновую кислоту, которая негативно сказывается на работе сердца. Также в нём содержится больше кофеина, чем в зернах. Следовательно, частое употребление растворимого кофе быстрее вызывает зависимость. Лучше не жалеть времени и денег и приобрести хороший кофе в зернах, чтобы получить максимум пользы и удовольствия от напитка.