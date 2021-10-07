Как избавиться от запаха в пластиковом контейнере? 8 простых способов

Контейнеры для еды, а правильнее сказать, для пищевых продуктов можно встретить сегодня в любом холодильнике. В них удобно хранить пищу, разогревать её в микроволновке и брать с собой. Продукты, которые мы храним в таких контейнерах, имеют свой запах, который часто прочно впитывается в пластик и вывести его бывает не так-то просто обычной водой и жидкостью для мытья посуды. Но мы вам сегодня докажем, что убрать любой запах из такой посуды можно проще простого.

Как быстро удалить запах из пластикового контейнера?

Отмыть контейнер можно как обычно – тёплой водой плюс любое моющее средство. Но, если запах (например, чеснока, рыбы и т.п.) в ёмкости остался, то вам на помощь придёт любой из нижеперечисленных способов.

Вариант №1 – пищевая сода

Сода хорошо справляется с разного рода запахами и не только на посуде. Если запах в контейнере стойкий, то можно удалить его с помощью пасты из пищевой соды. Наносим такую пасту (просто разбавляем соду до состояния кашицы водой) на стенки контейнера на день или два. Потом промываем контейнер.

Вариант №2 – лимон

Ещё один всем известный домашний «борец за чистоту» — лимон. После мытья ёмкости, протираем её стенки изнутри долькой лимона. Запах должен уйти.

Вариант №3 – кофейная гуща

Можно использовать сухую кофейную гущу (не выбрасывайте её, пригодится!), а можно кофейные зерна. Засыпаем их в контейнер, закрываем его и ждём, пока кофе поглотит неприятный запах.

Вариант №4 – уксус

Куда же без уксуса в борьбе за домашнюю чистоту!? В контейнер наливаем немного тёплой воды и добавляем в неё уксус (4-ю часть столовой ложки), плюс несколько капель жидкости для мытья посуды. Крышкой накрываем контейнер, встряхиваем налитую нами жидкость и оставляем её «работать». Через 3-4 часа запах она удалит без вашего участия.

Вариант №5 – газеты

Бумага, из которой сделана эта печатная продукция, отлично впитывает в себя любые запахи. Берём несколько газетных листов, сминаем их в шарик и кладём внутрь пластиковой тары. Закрываем их там крышкой, пока они делают свою работу.

Вариант №6 – активированный уголь

Таблетки этого медицинского препарата также помещаем в контейнер, где закрываем их крышкой. Запах уголь впитывает просто отлично. Можно активированный уголь заменить на угли для приготовления барбекю и шашлыка. Такой уголь работает ничуть ни хуже.

Вариант №7 – поваренная соль

Насыпаем соль в ёмкость так, чтобы она полностью закрыла дно, закрываем крышкой и оставляем на ночь.

Вариант №8 – ванилин

Ванилин убирает неприятные запахи не хуже вышеназванных средств. Добавляем пару шепоток ванилина в тёплую воду в контейнере, закрываем его и оставляем на ночь.

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Как видите, простых способов решения этой проблемы достаточно много. Выбирайте, какой подходит именно вам. И смотрим видео с одним из таких способов.