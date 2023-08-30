7 стран мира, столицы которых постоянно путают иностранцы, принимая за них другие города

Иногда бывает, что официальная столица того или иного государства является таковой лишь формально, а для туристов оказывается более значим и интересен совсем другой город. Размеры мегаполиса, его популярность у жителей и гостей страны и другие факторы создают ему такой яркий имидж, что он просто затмевает столицу. В итоге иностранцы путаются и ошибочно считают его главным городом страны. Приведем 7 примеров государств, где есть такие «псевдостолицы».
1. Бразилия: Бразилиа или Рио?
Солнечный Рио-де-Жанейро, который славится своим карнавалом, пляжами и множеством культурных достопримечательностей, настолько популярен, что с Бразилией ассоциируется именно он, а не более «скромный» город Бразилиа. Рядовой иностранец на вопрос о столице Бразилии может автоматически ответить: «Рио». Да, этот город – крупный экономический центр, он самый большой из бразильских городов, его историческая часть и побережье – в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако именно Бразилиа, а не он – официальная столица государства.
Бразилиа и Рио-де-Жанейро.
Население города Бразилиа – «всего лишь» 2,5 млн. человек (в Рио жителей в несколько раз больше), здесь существенно меньше вузов и достопримечательностей, чем в самом большом городе Бразилии. Да и по возрасту Бразилиа в сравнении с Рио совсем молодой – его построили во второй половине прошлого века.
2. Турция: Анкара или Стамбул?
Стамбул был столицей Османской империи четыре столетия, однако теперь все изменилось – вот уже сто лет как столица Турции – город Анкара. Для турка это неоспоримо, да и в политических новостях Анкару упоминают регулярно, однако огромный мегаполис Стамбул продолжает ассоциироваться у иностранцев со столицей Турции. Даже понимая, что это не так, в разговоре автоматически так и хочется назвать расположенный на берегу Босфора мегаполис столицей. И это неудивительно: Стамбул – крупнейший порт, тут сосредоточено много вузов, здесь расположены консульства иностранных государств, не говоря уже о множестве культурных и исторических достопримечательностей.
Анкара и Стамбул.
На фоне Стамбула Анкара, конечно, выглядит скромнее – и по размерам, и по числу жителей. Тем не менее, это тоже древний город (основан в VII веке до н. э) с богатой историей. По экономическому значению он стоит на втором месте после Стамбула. Здесь размещаются крупные образовательные и научные учреждения, работают десятки музеев, кипит деловая жизнь.
3. Израиль: Иерусалим или Тель-Авив?
Хотя посольства многих стран в Израиле расположены в Тель-Авиве и этот город – пожалуй, самый современный и шумный, официальная столица Израиля – Иерусалим. Поскольку это два самых крупных и самых посещаемых города на Святой земле, их часто путают в плане статуса.
Иерусалим и Тель-Авив.
Между тем Иерусалим и Тель-Авив – абсолютно разные. С точки зрения туриста первый – больше для тех, кто интересуется религией и культурой (знаменитая Стена Плача расположена именно в Иерусалиме), а второй – место более современное, молодежное и тусовочное. Тель-Авив находится на побережье и тут много пляжей и кафе, здесь интересно развлечься, а Иерусалим – в отдалении от моря, и в этот город приезжают больше за впечатлениями духовными. Хотя, конечно, у обоих городов богатая история и туристу интересны они оба.
4. Австралия: Канберра или Сидней?
С 1908 года столица Австралии – город Канберра, причем история наделения ее этим статусом весьма интересна. Долгое время за право называться столицей государства-континента боролись два города – Сидней и Мельбурн. В итоге был найден компромисс, и на эту роль выбрали более скромный город – Канберру. С начала прошлого века её стали активно застраивать и развивать как столицу. Однако и сейчас население Канберры для столичного города относительно невелико – менее полумиллиона жителей. Да и по масштабам и значимости она уступает Сиднею, с которым её часто путают, называя последний столицей.
Канберра и Сидней.
Сидней с момента своего основания (а образован он был ещё в 1780-х годах, когда начали колонизировать Австралию) был самым крупным и влиятельным городом континента, поэтому он до сих пор воспринимается как столица.
5. Швейцария: Берн или Цюрих?
Цюрих — самый большой и самый богатый швейцарский город, и он необычайно популярен у иностранцев. Это столица немецкоязычного кантона Цюрих (территориально-административной единицы страны) и административный центр одноимённого округа, но это не столица государства, как может подумать человек, не слишком знакомый с географией.
Берн и Цюрих.
Напомним, что столица Швейцарии – Берн. Именно он является политическим центром страны, здесь расположены правительство, парламент и центробанк. Берн – очень древницй город с богатой историей и он признан Всемирным наследием ЮНЕСКО. Правда, в списке самых крупных швейцарских городов он стоит только на пятом месте: в Берне проживает мене 140 тыс. человек (в пределах агломерации – вдвое больше).
6. Канада: Оттава или Торонто?
Торонто – настолько известный и влиятельный город Канады, что его иногда ошибочно принимают за столицу. Этот мегаполис уже не первое десятилетие «конкурирует» с Оттавой – официальной столицей государства. За всю историю Канады был эпизод, когда Торонто на недолгое время становился столицей. Те времена давно прошли, но по значимости ему до сих пор нет равных в стране.
Оттава и Торонто.
Торонто – самый крупный город в Канаде, его называют экономическим двигателем страны, влияющем в том числе и на международную экономику. Здесь сконцентрирована одна шестая часть рабочих мест всей страны, и около трети жителей этого огромного государства проживают именно в Торонто либо в радиусе нескольких сотен километров от него. Столица Канады, город-миллионник Оттава, несмотря на всю свою значимость и историческое и культурное наследие, все-таки уступает Торонто.
7. ЮАР: Претория, Кейптаун или Йоханнесбург?
Официальной столицей ЮАР считается Претория. Здесь расположено правительство страны, это очень современный и по-европейски развитый город. Однако другой город ЮАР, Кейптаун, настолько известен, что именно с ним у многих ассоциируется Южно-Африканская республика. Кроме того, в Кейптауне размещается парламент, так что он почти столица (равно как и менее известный южно-африканский город Блумфонтейн, где находится Верховный суд).
Претория, Кейптаун и Йоханнесбург.
Кейптаун – второй по численности жителей город в ЮАР, он насчитывает около 3 млн. человек. Самый населенный же – Йоханнесбург, где жителей вдвое больше. Его, кстати, тоже иногда ошибочно называют столицей ЮАР. И тоже не случайно: этот город – центр самой богатой в ЮАР провинции Гаутенг. И Йоханнесбург, и Кейптаун – развитые мегаполисы, где сконцентрированы основные финансовые потоки и где кипит основная жизнь.
Текст: Анна Белова
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