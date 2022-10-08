«Половой акт прерван по причине смерти участников» или самые безумные смерти во время секса

В нашем мире с обилием войн, насилия, мучительных неизлечимых болезней и криминала многие люди, особенно мужчины, наивно считают, что умереть во время секса – это далеко не самый худший способ расстаться с этим бренным и жестоким миром. В конце концов, умереть в самый разгар плотских утех будет не так обидно, чем от шальной пули мелкого бандита или колес пьяного водителя, не так ли?
Что же, сегодня мы подготовили для наших читателей подборку совершенно шокирующих и безумных историй о смерти во время секса, которые в пух и прах развеют иллюзии людей, следующих подобной логике и в глубине души мечтающих отправиться на тот свет не в кругу скорбящих детей и внуков, а в компании обнаженных и привлекательных представительниц противоположного пола.
Карма для извращенца
Иногда судьба в прямом смысле слова берет правосудие в свои руки и наказывает совсем уж обнаглевших преступников настолько эпично и красиво, что ей бы позавидовали все судьи и прокуроры мира вместе взятые. Что же, как показывает опыт 52-летнего извращенца-рецидивиста из штата Техас по имени Изабель Чавело Гутьеррез, избыточную нагрузку на сердечко дают не только сигареты, кофе и пешие пробежки вверх по лестнице, но и попытки насильно принудить к сексу другого человека.
В июне 2011 года маньяк, страдающий от избыточного веса, гипертонии и повышенного холестерина в крови, который лишь пару месяцев назад вышел из тюрьмы по УДО, решил взяться за старое и вломился в дом к 77-летней пожилой женщине с целью ограбления и удовлетворения своей противоестественной страсти. Гутьеррез вскрыл дверной замок, пригрозил старушке ножом, приказал ей отдать все ценное, и затем заставил раздеться. Однако в самый разгар процесса сердце насильника, очевидно, не выдержало чрезмерной физической нагрузки, он перекатился на спину, простонал, что ему плохо, и мгновенно скончался от сердечного приступа. Прибывшие на место полицейские и врачи, которых вызвала жертва, лишь развели руками и констатировали смерть извращенца.
Огурцы и летальная забывчивость
Еще один случай смерти во время секса произошел в июле 2014 года в Германии, причем ничем иным, кроме как клиническим идиотизмом, объяснить гибель бедной 46-летней женщины по имени Рика Варна просто нельзя. Желая несколько разнообразить интимную жизнь со своим мужем Оливером Дитманном, который на сегодняшний день отбывает пять лет тюремного заключения за непредумышленное убийство, женщина предложила ему «попробовать пожестче». Мужчина связал свою женушку веревкой и за неимением более подходящего кляпа заткнул ей рот обычным свежим зеленым огурцом. В самый разгар своих взрослых игр Дитманн внезапно услышал с кухни запах дыма и, благополучно забыв про огурец, отправился проверить, что стряслось. Выключив плиту с подгоревшим рагу, попив водички, выкурив сигаретку и покормив домашнего пса, забывчивый садомазохист внезапно вспомнил, что в спальне его ожидает связанная жена с огурцом во рту, однако, оказалось слишком поздно. Женщина скончалась от механической асфиксии из-за того, что огурец перекрыл ей дыхательные пути.
Панин когда-нибудь доиграется
Если подкачавшее сердце и случайное удушение во время секса – это хоть и необычные, но довольно распространенные причины смерти, то, как вам такое? В 2011 году 57-летнего ирландца обвинили в непредумышленном убийстве за то, что он позволил своей любовнице, матери четырех детей, заняться сексом с его собакой. Парочка зоофилов познакомилась в Интернете. Обнаружив, что она отнюдь не одинока в своих фантазиях о сексе с животными, 43-летняя женщина отправилась в гости к новому знакомому, чтобы воплотить свои мечты в жизнь с его немецкой овчаркой. Во время процесса женщина внезапно начала задыхаться, и хотя ее партнер (не тот, который хвостатый, а тот, который наблюдал) немедленно вызвал скорую помощь, и любительницу экспериментов доставили в больницу, врачи уже не смогли ей помочь. Вскрытие показало, что причиной смерти стал острый анафилактический шок из-за аллергии на собачью шерсть.
Понты и голубые таблетки
Ну и напоследок поведаем вам поучительную историю о том, до чего некоторых «суперменов» доводит чрезмерное желание произвести впечатление на девушку. В 2009 году один мужчина из Нигерии познакомился с юной красоткой и назначил ей свидание в номере ближайшего отеля. Желая поразить любовницу и показать ей, кто здесь настоящая «секс-машина», мужчина, который, по выводам экспертов, никогда раньше не принимал «Виагру», за один присест проглотил практически пятикратную дозу волшебных голубых таблеток. Закончилось все вполне предсказуемо. Девушку этот «стойкий оловянный солдатик», несомненно, все-таки впечатлил, вот только не своей феноменальной выносливостью, а внезапной смертью во время секса от остановки сердца.
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