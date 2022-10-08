Согревающие рецепты с тыквой для тех, кто уже не знает, куда ее девать

Все мы любим осенью есть тыкву, но возникает одна проблема: она обычно большая, и потом ее остается слишком много. Выбрасывать жалко, да и не нужно — предлагаем десять разнообразных блюд из тыквы, которые помогут вам по-новому взглянуть на этот продукт.









Нежная паста «Альфредо» с мускатной тыквой

Мускатная тыква фри

Курица с мускатной тыквой и спаржей в духовке

Пюре из тыквы, розмарина и козьего сыра

Чили из чечевицы и мускатной тыквы

Копченая запеченная мускатная тыква

Салат из мускатной тыквы, граната и козьего сыра

Тыква, фаршированная макаронами с белым чеддером

Тайский кокосовый суп с карри и мускатной тыквой

Чесночные чипсы из желудевой тыквы с пармезаном