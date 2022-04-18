Секреты производителя: Зачем отверстие на палочке от «Чупа-Чупса»?

Свисток? Плевалка?

Сладкий символ детства.

Причина №1: чтобы леденец не падал

Сахар и снаружи, и внутри.

Причина №2: безопасность – превыше всего

На случай, если увлёкся и проглотил леденец вместе с палочкой

А свистеть всё равно удобно.