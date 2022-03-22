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Рецепты-подсказки, с которыми даже сложнейшее блюдо можно приготовить в два счета


Пошаговые рецепты блюд для новогоднего стола.

Пошаговые рецепты блюд для новогоднего стола.



Как правило, в преддверии праздников хочется приготовить своим домочадцам и гостям что-то особенно вкусненькое. Можно пересматривать десятки кулинарных сайтов, листать старые мамины поваренные книги, а можно попробовать приготовить блюда по рецептам, напоминающим детские рисунки. Их создателями являются Галя и Стас Хабаровы. Сегодня мы собрали 17 фото-рецептов, которые разнообразят меню и украсят любой праздничный стол.


 

1. Курица с ананасами



Куриное филе, запеченное с ананасами.

Куриное филе, запеченное с ананасами.

 


Нежная куриная грудка с колечком ананаса, запеченная под слоем сыра - достаточно сытное, доступное, а главное простое в приготовление блюдо, которое станет настоящей звездой праздничного стола.

2. Стейк из семги



Нежный стейк из семги.

Нежный стейк из семги.

 


Любите рыбу, но никогда не готовили ее самостоятельно? Новогодние праздники прекрасный повод попробовать, а с этими подсказками рыба семга получится вкусной, ароматной и сочной.

3. Бургер



Бургер «Барабулька».

Бургер «Барабулька».


Вкуснейший бургер, который можно приготовить на своей кухне из листьев свежего салата, маринованного лука, помидоров, соленых огурцов, сыра, бекона и говяжьего фарша, позволит вкусно накормить и удивить друзей и домочадцев.

4. Лазанья



Лазанья с говядиной и сыром.

Лазанья с говядиной и сыром.

 


С этой пошаговой шпаргалкой, вы без особых усилий сможете приготовить лазанью с говядиной и сыром, буквально за полтора часа в собственной духовке.

5. Легкий салат с курицей



Салат с курицей и чесноком.

Салат с курицей и чесноком.

 


Простой и в то же время пикантный салат с курицей, консервированными ананасами, сыром и чесноком разнообразит привычное праздничное меню, а возможно даже вытеснить из него порядком надоевшее всем Оливье.

6. Куриная грудка с беконом и помидорами



Куриная грудка, запеченная на подушке бекона и помидоров.

Куриная грудка, запеченная на подушке бекона и помидоров.


Нежное ароматное куриное филе, запеченное на подушке из бекона и помидоров черри не оставит равнодушным никого и точно станет гвоздем мясной «программы» в этом году.

7. Запеченный картофель с грибами



Картошка с луком и грибами.

Картошка с луком и грибами.


Любите запеченный картофель? Добавьте в привычный рецепт репчатый лук и грибы вешенки. Картофель получится вкусным, ароматным и очень праздничным.

8. Печенье



Печенье с корицей.

Печенье с корицей.


Ароматное печенье с молотым миндалем и корицей порадует домашних, а его волшебный аромат поможет создать дома уют и праздничную атмосферу.

9. Куриные отбивные



Куриные отбивные в сырном кляре.

Куриные отбивные в сырном кляре.


Нежные отбивные из куриного филе в сырном кляре - прекрасное блюдо, как на каждый день, так и для праздничного стола.

10. Мясной салат



Салат из стейка и рукколы.

Салат из стейка и рукколы.


Сытный и очень презентабельный салат, который можно приготовить из хорошо пожаренного стейка, рукколы, сыра и помидорчиков черри, заправить смесью меда, горчицы, винного уксуса, вустерского соуса и оливкового масла, точно покорит сердца всех мужчин за праздничным столом.

11. Курица с луком и горчицей



Курица, запеченная с луком и горчицей.

Курица, запеченная с луком и горчицей.


Усовершенствуйте свои навыки приготовления курицы. Попробуйте запечь в рукаве части куриной туши с репчатым луком и французской горчицей. Волшебный аромат и золотистая хрустящая корочка гарантировано покорит всех домочадцев.

12. Бисквит с грушевым джемом



Торт с грушевым джемом.

Торт с грушевым джемом.


Порадуйте домочадцев, приготовив вкуснейший бисквитный торт с грушево-сливочным кремом.

13. Кекс с кокосом



Шоколадный кекс с кокосом.

Шоколадный кекс с кокосом.

 


Эффектный и достаточно простой в приготовлении шоколадный кекс с шоколадной крошкой и кокосовой стружкой - чудесная идея для праздничного десерта.

14. Морковные шарики



Сладкие морковные шарики.

Сладкие морковные шарики.

 


Ваши дети не верят, что морковь может быть сладостью? Удивите их и убедите в обратном, приготовив необычный десерт из тертой моркови, сахара, ванили, грецких орешков, стружки кокоса, корицы, гвоздики и кардамона.

15. Шоколадные конфеты



Шоколадные конфеты с кокосом.

Шоколадные конфеты с кокосом.


В период зимних каникул предложите детям попробовать приготовить домашние шоколадные конфеты с кокосовой начинкой. Тем более, что процесс приготовления и ингредиенты очень просты, а вкус конфеток действительно потрясающий.

16. Арахисовое масло



Домашнее арахисовое масло.

Домашнее арахисовое масло.


Период новогодних праздников - идеальное время для кулинарных экспериментов. Побалуйте домашних хрустящими тостами с натуральным арахисовым маслом собственного приготовления.

17. Соус «Бешамель»



Соус «Бешамель».

Соус «Бешамель».


А чтобы привычные блюда заиграли по-новому, приготовьте для них соус. Например, «Бешамель» из муки, молока, сливочного масла, сливок, мускатного ореха, соли и перца. Такой соус подчеркнет вкус белого мяса, рыбы, пасты, лазаньи и многих других блюд.

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Рецепты-подсказки, с которыми даже сложнейшее блюдо можно приготовить в два счета

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Рецепты-подсказки, с которыми даже сложнейшее блюдо можно приготовить в два счетаПодписаться на мой Instagram
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