Рецепты-подсказки, с которыми даже сложнейшее блюдо можно приготовить в два счета





Пошаговые рецепты блюд для новогоднего стола.



Как правило, в преддверии праздников хочется приготовить своим домочадцам и гостям что-то особенно вкусненькое. Можно пересматривать десятки кулинарных сайтов, листать старые мамины поваренные книги, а можно попробовать приготовить блюда по рецептам, напоминающим детские рисунки. Их создателями являются Галя и Стас Хабаровы. Сегодня мы собрали 17 фото-рецептов, которые разнообразят меню и украсят любой праздничный стол.