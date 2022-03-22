Рецепты-подсказки, с которыми даже сложнейшее блюдо можно приготовить в два счета

Пошаговые рецепты блюд для новогоднего стола.
Как правило, в преддверии праздников хочется приготовить своим домочадцам и гостям что-то особенно вкусненькое. Можно пересматривать десятки кулинарных сайтов, листать старые мамины поваренные книги, а можно попробовать приготовить блюда по рецептам, напоминающим детские рисунки. Их создателями являются Галя и Стас Хабаровы. Сегодня мы собрали 17 фото-рецептов, которые разнообразят меню и украсят любой праздничный стол.
1. Курица с ананасами
Куриное филе, запеченное с ананасами.
Нежная куриная грудка с колечком ананаса, запеченная под слоем сыра - достаточно сытное, доступное, а главное простое в приготовление блюдо, которое станет настоящей звездой праздничного стола.
2. Стейк из семги
Нежный стейк из семги.
Любите рыбу, но никогда не готовили ее самостоятельно? Новогодние праздники прекрасный повод попробовать, а с этими подсказками рыба семга получится вкусной, ароматной и сочной.
3. Бургер
Бургер «Барабулька».
Вкуснейший бургер, который можно приготовить на своей кухне из листьев свежего салата, маринованного лука, помидоров, соленых огурцов, сыра, бекона и говяжьего фарша, позволит вкусно накормить и удивить друзей и домочадцев.
4. Лазанья
Лазанья с говядиной и сыром.
С этой пошаговой шпаргалкой, вы без особых усилий сможете приготовить лазанью с говядиной и сыром, буквально за полтора часа в собственной духовке.
5. Легкий салат с курицей
Салат с курицей и чесноком.
Простой и в то же время пикантный салат с курицей, консервированными ананасами, сыром и чесноком разнообразит привычное праздничное меню, а возможно даже вытеснить из него порядком надоевшее всем Оливье.
6. Куриная грудка с беконом и помидорами
Куриная грудка, запеченная на подушке бекона и помидоров.
Нежное ароматное куриное филе, запеченное на подушке из бекона и помидоров черри не оставит равнодушным никого и точно станет гвоздем мясной «программы» в этом году.
7. Запеченный картофель с грибами
Картошка с луком и грибами.
Любите запеченный картофель? Добавьте в привычный рецепт репчатый лук и грибы вешенки. Картофель получится вкусным, ароматным и очень праздничным.
8. Печенье
Печенье с корицей.
Ароматное печенье с молотым миндалем и корицей порадует домашних, а его волшебный аромат поможет создать дома уют и праздничную атмосферу.
9. Куриные отбивные
Куриные отбивные в сырном кляре.
Нежные отбивные из куриного филе в сырном кляре - прекрасное блюдо, как на каждый день, так и для праздничного стола.
10. Мясной салат
Салат из стейка и рукколы.
Сытный и очень презентабельный салат, который можно приготовить из хорошо пожаренного стейка, рукколы, сыра и помидорчиков черри, заправить смесью меда, горчицы, винного уксуса, вустерского соуса и оливкового масла, точно покорит сердца всех мужчин за праздничным столом.
11. Курица с луком и горчицей
Курица, запеченная с луком и горчицей.
Усовершенствуйте свои навыки приготовления курицы. Попробуйте запечь в рукаве части куриной туши с репчатым луком и французской горчицей. Волшебный аромат и золотистая хрустящая корочка гарантировано покорит всех домочадцев.
12. Бисквит с грушевым джемом
Торт с грушевым джемом.
Порадуйте домочадцев, приготовив вкуснейший бисквитный торт с грушево-сливочным кремом.
13. Кекс с кокосом
Шоколадный кекс с кокосом.
Эффектный и достаточно простой в приготовлении шоколадный кекс с шоколадной крошкой и кокосовой стружкой - чудесная идея для праздничного десерта.
14. Морковные шарики
Сладкие морковные шарики.
Ваши дети не верят, что морковь может быть сладостью? Удивите их и убедите в обратном, приготовив необычный десерт из тертой моркови, сахара, ванили, грецких орешков, стружки кокоса, корицы, гвоздики и кардамона.
15. Шоколадные конфеты
Шоколадные конфеты с кокосом.
В период зимних каникул предложите детям попробовать приготовить домашние шоколадные конфеты с кокосовой начинкой. Тем более, что процесс приготовления и ингредиенты очень просты, а вкус конфеток действительно потрясающий.
16. Арахисовое масло
Домашнее арахисовое масло.
Период новогодних праздников - идеальное время для кулинарных экспериментов. Побалуйте домашних хрустящими тостами с натуральным арахисовым маслом собственного приготовления.
17. Соус «Бешамель»
Соус «Бешамель».
А чтобы привычные блюда заиграли по-новому, приготовьте для них соус. Например, «Бешамель» из муки, молока, сливочного масла, сливок, мускатного ореха, соли и перца. Такой соус подчеркнет вкус белого мяса, рыбы, пасты, лазаньи и многих других блюд.
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