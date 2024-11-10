5 невероятных дизайнов детских садов, побуждающих к развитию воображения и исследованиям

Детям, в какой бы стране они не жили, свойственно познавать мир, фантазировать и стремиться исследовать все , что попадает в поле зрения или руки. Поэтому, когда дело доходит до дизайна детских садов, неудивительно, что некоторые архитекторы и дизайнеры прекрасно понимают важность создания веселой учебной среды и места для развивающих игр.
1. Детский сад Die Katze в Карлсруэ (Германия)
Очаровательное подобие гигантской белой кошки, прячущейся в саду (Die Katze, Германия).
Среди благоухающей зеленой зоны в одном из кварталов пригорода Карлсруэ (Германия) можно увидеть большую белую кошку, конечно же, не настоящую. Это необычное здание является детским садом Die Katze, привлекающим к себе внимание не только детворы. Появившееся в 2011 году благодаря стараниям Томи Унгерера и Айлы Сюзан Йондель, дошкольное учреждение действительно напоминает кота, у которого под большим носиком с усами находится рот-дверь, окна имеют форму глаз, а его хвост и вовсе является горкой, с которой дети могут спускаться, когда отправляются на прогулку.
Все в этом детском саду подчиняется игре и активному движению (Die Katze, Германия).
Интересное решение оформления групповых комнат и санузлов (Die Katze, Германия).
Увлеченным разработчикам удалось спроектировать удивительные внутренние и внешние пространства таким образом, чтобы стимулировать естественное стремление детей к движению и познанию окружающего мира в доступной для них форме.
2. «Фермерский детский сад» в провинции Донг Най (Вьетнам)
«Фермерский детский сад» в провинции Донг Най с высоты (Вьетнам).
Признанный одним из самых экологичных и необычных детских образовательных учреждений в мире Farming Kindergarten («Фермерский детский сад»), действительно лишен привычных для многих поколений детворы песочниц и групповых комнат. Обтекаемые формы здания в виде огромного трилистника позволили установить окна по обе стороны строения для максимальной вентиляции и естественного освещения. Благодаря замысловатой форме образовалось три абсолютно безопасных внутренних дворика, где не нужно беспокоиться о том, что ребенок исчезнет из вида. При этом функциональная зеленая крыша стала энергоэффективным дополнением к экологичному и устойчивому зданию, давая возможность экономить на энергоресурсах для охлаждения помещений. Она же превращена еще и в дополнительную игровую зону, и является экспериментальной площадкой для развития навыков выращивания растений, включая овощи и ягоды, попадающие на стол самой детворы.
«Фермерский детский сад» может похвастаться обилием пространств и зеленых лужаек. (Вьетнам).
Детям для игр и занятий доступны все имеющиеся пространства (Farming Kindergarten, Вьетнам).
Интересный факт: Поскольку во Вьетнаме, издревле сельскохозяйственном регионе, семимильными шагами идет тотальная урбанизация, отнимающая у детей пространство, здоровые природные зоны и игровые площадки, проект «Фермерского детского сада» призван показать, что даже на небольшом клочке земли можно построить экологичный и экономически выгодный комплекс. Поскольку детский сад находится возле обувной фабрики, он рассчитан на 500 детей сотрудников (в большинстве случаев малообеспеченных), что и стало причиной экономии, которая никак не сказалась ни на комфорте, ни на безопасности подрастающего поколения. А все потому, что для строительства использовались лишь местные экологически чистые материалы и труд самих родителей или работников предприятия.
3. Замаскированный детский Råå förskola сад Хельсингборга (Швеция)
Архитектура детского сада Råå förskola отдает дань уважения местоположению комплекса (Швеция).
Råå förskola – прекрасный пример создания вдохновляющей среды, подходящей для развития потенциала детей (Швеция).
Необычный детский сад Råå förskola можно увидеть и вдоль береговой линии Хельсингборга (Швеция). Его зубчатые формы и полностью обветренный деревянный фасад определенно намекает на то, что специалисты копенгагенской фирмы Dorte Mandrup Architects решили замаскировать дошкольное учреждение под песчаные дюны побережья рыбацкой деревни Роа. Здание площадью 550 кв. метров вмещает детей четырех разных возрастных групп, размещающихся в отдельных корпусах, которые находятся под одной крышей сложной геометрии. Каждый отдельный кластер соединен с основным зданием (в нем располагаются учебные пространства, столовая, общие игровые зоны и спортзал) через пещероподобные коридоры, что добавляет новые захватывающие маршруты для детей. Интересным является и использование наклонных деревянных крыш, которые на краях становятся более пологими, чтобы дети могли добраться и на нее.
4. Потрясающий детский сад в заброшенном деловом центре Чжэнчжоу (Китай)
Заброшенный китайский деловой центр превратили в ультрасовременной детский сад (Чжэнчжоу, Китай).
Это тот случай, когда «заброшка» вдохновила на проектирование одного из самых современных детских садов мира. По сведениям редакции Novate.ru, он находится в одном из трех заброшенных объектов в финансовом центре Чжэнчжоу, который хоть и проектировал известный японский архитектор Кисё Курокава, но все же весь комплекс так и не был сдан в эксплуатацию. После 10 лет простоя его частично превратили в Soyoo Joyful Growth Center, в котором детскому саду уделили особое внимание. Разработкой проекта трансформации занимались специалисты компании Crossboundaries, которые придерживались международных стандартов безопасности для детской среды. При этом они не забыли о создании захватывающих зон для игр, обучения и отдыха детей дошкольного возраста. Чего только стоят яркие цвета и «система метро», состоящая из ярко окрашенных горок-труб, проходящих через все помещения здания. Они и множество других интересных деталей открывают новые горизонты в создании самых захватывающих маршрутов и приключений.
Яркий дизайн с функциональной крышей позволили организовать увлекательное пространство для активной детворы (Чжэнчжоу, Китай).
Ультрасовременный сад в круглом здании имеет несколько входов, которые ведут в просторный и яркий вестибюль, где организованы общие игровые зоны, бассейн и даже детские магазины. Учебные классы и студии, где дети занимаются музыкой, танцами, рисованием и спортом располагаются на втором уровне. На третьем же этаже обустроены спальные зоны для каждой группы детей отдельные, при этом имеется планетарий, оранжерея и лаундж-зоны, из которых можно попасть на крышу, используемую в качестве детской площадки на свежем воздухе.
5. Детский сад «Остров приключений с животными» в Мэйшань (Китай)
В оформлении «Острова приключений с животными» освещена проблема гармонии между человеком и природой (Китай).
Экологические проблемы, затрагивающие все аспекты жизни современного человека, стали причиной появления удивительного детского сада с не менее интригующим названием – «Остров приключений с животными» (Animal Adventure Island). Чтобы с раннего возраста приучать детей беречь свою планету, перспективный архитектор и дизайнер интерьеров Чжан Ин, получивший образование в Гарвардском университете, спроектировал потрясающее пространство дошкольного учреждения. Он решил все зоны, начиная с вестибюля и заканчивая спальными комнатами, поместить в стилизованные клетки, а вот животные и птицы свободно разгуливают на природе, подчеркивая важность правильного взаимодействия с природой и уважение к ней, ведь бездумное расточительство ни к чему доброму не сможет привести.
Импровизированные клетки призваны задуматься о будущем планеты (Animal Adventure Island, Китай).
Поддерживая идею «Острова приключений с животными», корпуса детского сада оформлены как тематические зоны, связанные с образами льва, слона, зебры и попугая, которые символизируют такие черты характера как общение, исследование, смелость и мудрость. Как утверждает Чжан Ин и его команда, они стремились построить рай не только для детей, но и для их родителей, поскольку взрослым также интересны и понимают, что значит оказаться в клетке. При этом разработчики предусмотрели все для безопасности самих малышей, организовав помещения и зоны так, чтобы детвора могла «учиться во время игры, играть во время обучения».
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии