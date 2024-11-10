5 невероятных дизайнов детских садов, побуждающих к развитию воображения и исследованиям

1. Детский сад Die Katze в Карлсруэ (Германия)

Очаровательное подобие гигантской белой кошки, прячущейся в саду (Die Katze, Германия).

Все в этом детском саду подчиняется игре и активному движению (Die Katze, Германия).

Интересное решение оформления групповых комнат и санузлов (Die Katze, Германия).

2. «Фермерский детский сад» в провинции Донг Най (Вьетнам)

«Фермерский детский сад» в провинции Донг Най с высоты (Вьетнам).

«Фермерский детский сад» может похвастаться обилием пространств и зеленых лужаек. (Вьетнам).

Детям для игр и занятий доступны все имеющиеся пространства (Farming Kindergarten, Вьетнам).

3. Замаскированный детский Råå förskola сад Хельсингборга (Швеция)

Архитектура детского сада Råå förskola отдает дань уважения местоположению комплекса (Швеция).

Råå förskola – прекрасный пример создания вдохновляющей среды, подходящей для развития потенциала детей (Швеция).

4. Потрясающий детский сад в заброшенном деловом центре Чжэнчжоу (Китай)

Заброшенный китайский деловой центр превратили в ультрасовременной детский сад (Чжэнчжоу, Китай).

Яркий дизайн с функциональной крышей позволили организовать увлекательное пространство для активной детворы (Чжэнчжоу, Китай).

5. Детский сад «Остров приключений с животными» в Мэйшань (Китай)

В оформлении «Острова приключений с животными» освещена проблема гармонии между человеком и природой (Китай).

Импровизированные клетки призваны задуматься о будущем планеты (Animal Adventure Island, Китай).