Корабли Калигулы для не всегда приличных развлечений

Калигула остался в истории одним из трех самых жестоких римских императоров, которого обвиняли во всех возможных грехах. Как все было на самом деле, уже не узнать. Достоверно известно лишь одно: император очень любил роскошь. Он даже построил самые большие в мире прогулочные корабли, на которые сейчас идет настоящая охота.

Калигула правил Римской империей с 37 по 41 год н.э. За этот короткий срок за ним закрепилась слава жестокого руководителя, известного своим эксцентричным поведением и невероятными оргиями. Современники утверждают, что он был одержим постоянным поддержанием своего имиджа и порой воплощал в жизнь самые странные проекты, не жалея средств. Так, по его приказу построили три громадных корабля, которые спустили на воду небольшого озера Неми, считавшегося у римлян святым.Панорама озера Неми Один из кораблей озера Неми.На тот момент это были самые большие суда в мире: около 70 метров длиной, 20 метров шириной. На них располагались каменные постройки – почти как на земле. Суда приводились в движение рядами весел и ветром, их мачты несли шелковые паруса фиолетового цвета. Корабль поворачивал с помощью четырех огромных рулевых весел длиной 11,3 метра каждое.Художественная реконструкция корабля озера Неми.Древнеримский писатель и историк Гай Светоний Транквилл так описывает эти корабли:«… десять рядов весел … корма каждого из кораблей сверкала драгоценными камнями … на них было достаточно ванн, галерей и салонов, росли разнообразные сорта винограда и фруктовых деревьев»Голова медузы, найденная среди останков одного из судов Калигулы.Бронзовые скульптурные головы, найденные на кораблях озера Неми.Каждый из кораблей был отделан мрамором, мозаикой и позолоченной медной черепицей. Суда оборудовали сантехникой , из кранов текла горячая вода. Отдельные части водопровода были богато украшены головами волков, львов, мифических существ.Бронзовые детали корабля Калигулы.Калигула часто наведывался на свои корабли, проводя время за разнообразными, не всегда пристойными занятиями. Согласно некоторым историческим сведениям, корабли Калигулы были сценами оргий, убийств, жестокости, музыки и спортивных соревнований.Галера императора Калигулы на озере Неми.В 41 году сумасбродного Калигулу убили заговорщики-преторианцы. Вскоре после этого его «корабли для развлечений», спущенные на воду всего лишь год назад, были лишены драгоценных предметов, а затем намеренно затоплены. В последующие века о них полностью забыли.Компьютерная реконструкция облика древнеримского судна Калигулы.Римская галера императора Калигулы. Рисунок ХVIII века.В XV веке появились первые слухи о существовании чего-то «интересного» под водой озера Неми. К 1842 году тайна кораблей Калигулы еще не была раскрыта. Исследователь Джеремиа Донован писал:«В этом озере глубоко покоятся остатки того, что некоторые называют галерой Тиберия, другие Траяна, но что на самом деле выглядит как группа зданий, построенных на самом берегу озера. В XVI веке это место в подводном колоколе посетил Архитектор Марчи [военный инженер], а за ним еще несколько других. Был найден деревянный каркас, соединенный бронзовыми гвоздями, устланный большими плитами, опирающимися на железную решетку».Останки римского корабля на озере Неми.В 1920-е годы итальянский диктатор Бенито Муссолини распорядился провести детальные исследования загадочного объекта. В 1928-32 гг. были приложены значительные усилия, чтобы осушить озеро. На дне в грязи нашли два корабля: длиной 70 и 73 метра, а с ними множество бронзовых предметов. Обнаруженные статуи и украшения подтвердили, что эти корабли построили специально для императора Калигулы.Корабль Калигулы в музее, 1932 год.Бенито Муссолини на открытии музея.Громадные конструкции переместили в ангар и открыли музей. К сожалению, во время боевых действий в 1944 году музей был разрушен и оба корабля сгорели. Сохранившиеся детали и бронзовые украшения сегодня можно увидеть в Museo Nazionale Romano.Через полвека в Италии снова возник интерес к Калигуле и его кораблям. В 2011 году полиция заявила, что «черные археологи» нашли у озера Неми императорскую гробницу и разграбили ее. А совсем недавно небольшое озеро опять привлекло к себе внимание. Местные рыбаки заявили, что когда их сети достают до дна, то они часто вылавливают древние артефакты. Теперь на живописном озере снова оживление: ученые с помощью гидролокаторов обследуют дно, а водолазы ищут третье, самое большое, судно императора Калигулы.