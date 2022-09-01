Райские ущелья мира

Ущелья образуются, когда река как бы промывает щель в горном массиве. В отличие от каньона в ущелье дно не полностью занято рекой (другую часть дна часто занимает лес), поэтому ущелья нередко выполняют функцию естественного прохода в горах. Предлагаем познакомится с красивыми ущельями мира.
Ущелье Vintgar Gorge, Словения
Ущелье Винтгар находится в нескольких киллометрах езды от Бледа. Этот естественный природный заповедник расположенный между скалами и утёсами, где протекает горная река Радовна
Длина ущелья примерно 1.6 километра и на всём его протяжении построены подвесные мосты.
Большой каньон Вердон
Ущелье Вердон (Gorge du Verdon) заслуженно считается одним из самых красивых в Европе.
Вердонское ущелье было сформировано рекой Вердон, текущей из Альп. Длина великого каньона Вердон около 25 километров, а высота утёсов местами достигает 700 метров
Ущелье находится неподалеку от Французской ривьеры поэтому многие туристы приезжают и сюда, где у них популярны прогулки на велосипедах и спуски по реке на каяках.
Ущелье Oneonta Gorge
Ущелье Oneonta Gorge, находится в штате Орегон, США
На высоких базальтовых стенах ущелья растут множество видов папоротников, мхов и лишайников.
Так же в ущелье находится 4 живописных водопада.
Каньон Глен
Глен-Каньон находится в штате Аризона. В его пределах, по обе стороны границы между штатами Юта и Аризона расположено озеро Пауэлл.
В каньоне протекает река Колорадо
Каньон Увац, Сербия
Каньон образован рекой Увац. Известен как последнее пристанище вымирающих птиц — белоглавых сипов.
Ущелье El Tajo Gorge, Испания
Находится ущелье в городе Ронда.
Когда-то оно служило естественным оборонительным рубежом города, а теперь является его главной достопримечательностью.
Ущелье Narrows Gorge
Находится в штате Техас. Оно образовано рекой Бланко.
Высота скал достигает 25 метров.
Протяженность ущелья 400 метров
Ущелье в Национальном Парке Зайон.
Длина его составляет 24 километра, а глубина достигает в некоторых местах 800 метров.
Этот природный тоннель был вымыт рекой Вирджиния и имеет необычную окраску рыжего и бронзового оттенков.
Ущелье Leutasch Gorge, Австрия
По всему ущелью проходит туристическая дорожка длинной около 500 метров.
Так же ущелье пересекает 2 моста
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