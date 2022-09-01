Райские ущелья мира

Ущелья образуются, когда река как бы промывает щель в горном массиве. В отличие от каньона в ущелье дно не полностью занято рекой (другую часть дна часто занимает лес), поэтому ущелья нередко выполняют функцию естественного прохода в горах. Предлагаем познакомится с красивыми ущельями мира.









Ущелье Vintgar Gorge, Словения

Большой каньон Вердон

Ущелье Oneonta Gorge

Каньон Глен

Каньон Увац, Сербия

Ущелье El Tajo Gorge, Испания

Ущелье Narrows Gorge

Ущелье в Национальном Парке Зайон.

Ущелье Leutasch Gorge, Австрия