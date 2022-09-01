Лайнер «Морро Касл»: как пожар превратили в аттракцион

В 1930-е попасть на этот лайнер мечтал каждый, ведь он плавал прямиком в тропический рай. Пожар на «Морро Касл» стал трагедией для одних и настоящим подарком для других. Некоторые даже умудрились заработать на самом реалистичном аттракционе ужасов в мире.











Современная реконструкция лайнера «Морро Касл».







Рекламная афиша морского путешествия на Кубу.



Лайнер «Морро Касл» (SS Morro Castle) был гордостью гражданского флота США. Он совершал рейсы из Нью-Йорка в Гавану (Куба), перевозя пассажиров из шумного мегаполиса, где в то время ввели Сухой закон, в тропический рай, где можно было пить и развлекаться с женщинами древнейшей профессии. В начале 1930-х годов недельный круиз на этом судне был настоящим отпуском.



О событиях на «Морро Касл» в ночь с 7 на 8 сентября 1934 года узнал весь мир. Трагедия началась с необычной гибели капитана. Свидетели говорят, что его отравили. А в 2:45 ночи на судне в укромном местечке начался пожар. В это время на борту было 548 человек.







Горящий лайнер «Морро Касл» в открытом океане, 8 сентября 1934 года.



Когда очаг возгорания обнаружили, ситуация уже была безнадежной. Спустя 15 минут судно было охвачено пламенем, и пассажиры кричали в панике. Большая часть команды, заняв шлюпки, уплыла прочь.



Только в 4 утра спасатели добрались до тлеющего корпуса лайнера. На нем еще оставалось много людей. Все это время «Морро Касл» дрейфовал на океанских волнах.







Остов затонувшего «Морро Касл». Побережье Нью-Джерси, ноябрь 1934 года.







Лишь вечером 8 сентября «Морро Касл», наконец, был выброшен на берег, в 60 метрах от пляжа Асбери Парка (Нью-Джеиси). О новости быстро узнали жители Нью-Йорка. К сгоревшему и еще тлеющему судну стали подбираться толпы любопытствующих. Люди хотели увидеть «Морро Касл». На следующий день после трагедии к Асбери Парку было не подъехать. Сюда собрались 350 тысяч человек, и все дороги оказались забиты машинами.







Тысячи людей на набережной Асбери Парка, Нью-Джерси, сентябрь 1934 года.



Местные дельцы, почуяв наживу, установили оплату в 25 центов за вход в парк. Говорят, что такого интереса не вызывал ни один аттракцион в истории. Дополнительно заплатив, можно было попасть на палубу еще тлеющего судна. Любителям острых ощущений выдавали одежду пожарных, респираторы и фонари. Их отправляли погулять по сгоревшему остову – более чем натуралистичный «аттракцион ужаса». Его успех был столь громким, что губернатор штата Нью-Джерси даже планировал превратить корпус судна в постоянно действующий аттракцион. Но судовладелец был против и продал судно целиком на металлолом.







Спустя годы стало известно, что «Морро Касл» поджег судовой радист-пироман. Он же отравил капитана.



источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





