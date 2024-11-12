Голливудские знаменитости, которые случайно попали в кино

Нас давно приучили к мысли о том, что Голливуд – это «фабрика грез», где сбываются любые мечты. Однако прежде, чем мечты начнут сбываться, на эту «фабрику» нужно попасть.







И многие работают над этим денно и нощно: записываются на кастинги, ночуют у дверей студий, учатся в актерских школах и играют в любительских театрах, лишь бы однажды получить приглашение на эпизодическую роль кучера, гувернантки или трупа, лежащего третьим в восьмом ряду трехсекундной сцены фильма об апокалипсисе.



Впрочем, есть в кино и такие счастливчики, которых кинематограф позвал сам, порой даже против их воли. Позвал и сделал звездами с многомиллионными гонорарами.

Мэрилин Монро

Уилфорд Бримли

Мел Гибсон

Джонни Депп

Джейсон Стэтхем

Памела Андерсон

Мэттью МакКонахи

Шарлиз Терон

Эванджелин Лилли

Розарио Доусон

Ченнинг Татум

Натали Портман

Дженнифер Лоуренс