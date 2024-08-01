10 невероятных вещей, которые были обнаружены в океанских глубинах

«Черные курильщики» Норвегии.
Мировой океан покрывает около 70 процентов поверхности Земли, но изучен он людьми всего на 5%. Получается, что человечество даже не представляет, какие тайны скрывают глубокие синие воды. А этом обзоре собрана «десятка» невероятных океанских находок, которые открывают для людей новые грани прошлого.
1. Движение тектонических плит
Под водой: движение тектонических плит.
побережье Исландии
В последние годы североамериканская и евразийская тектонические плиты все дальше расходятся друг от друга, поскольку североамериканская плита движется на запад. Это впечатляющее явление можно увидеть как на суше, так и глубоко под водой, если погрузиться между этими двумя плитами около Исландии. Подобное уже было проделано рядом подводных фотографов и аквалангистов.
Дайвер и морской биолог Александр Горчак, который исследовал эту область, рассказал о своем опыте как о чем-то невероятном. Тем не менее он отмечает, что у неподготовленных посетителей этого места может легко возникнуть дезориентация и головокружение из-за колоссальных «стен» плит и кристально чистой воды. Сейчас плиты расходятся со скоростью около 2,5 см в год.
2. Город Павлопетри
Под водой: город Павлопетри.
южное побережье Греции
Обнаруженный в 1967 году доктором Ником Флеммингом, этот портовый город эпохи неолита можно найти под водой у южного побережья Греции. На этом месте была обнаружена древняя керамика, поэтому археологи предположили, что город Павлопетри вел торговлю как на суше, так и на море. По словам Флемминга, Павлопетри на тысячи лет старше большинства древних подводных руин, которые уже были обнаружены. Предполагаемая площадь города составляет около 100 000 квадратных метров.
Удаленное расположение сохранило руины от разграбления и окончательного разрушения. Неолитическая керамика - одна из самых заметных находок в данном подводном городе. Именно благодаря ей исследователи поняли, насколько древними являются эти руины. Первоначально считалось, что Павлопетри был построен во время бронзовой эпохи. Но после дальнейших исследований город оказался более чем на 1000 лет старше, чем считалось ранее.
3. Подводная река
Под водой: подводная река.
Черное море
На дне Черного моря есть целая экосистема с текущей рекой, порогами и водопадами. Звучит бредово — река, текущая по дну моря... На самом деле это происходит потому, что вода в реке гораздо более соленая и, следовательно, плотная, чем окружающая вода в Черном море. Высокая соленость этой воды позволяет ей быстро течь по морю, тем самым и создавая реку. Как будто это уже недостаточно необычно, считается, что большой объем реки (глубина 35 метров и ширина 1 километр) делает ее шестой по полноводности рекой в мире.
Нахождение этой чудесной маленькой экосистемы в море может иметь решающее значение для понимания исследователями земных океанов в целом. Подобное открытие может потенциально помочь ученым лучше понять жизнь под водой и различные условия, которые позволяют таким явлениям происходить на нашей планете.
4. Каньон Жемчуг
Под водой: каньон Жемчуг.
Берингово море
Тем, кто считает, что подводная река впечатляет, наверняка понравится этот подводный каньон. Он настолько огромен, что его можно увидеть только из космоса. Расположенный в Беринговом море, Жемчуг также является самым глубоким подводным каньоном. Учитывая его объем в 5800 кубических километров и глубину в 2,6 километра, в Жемчуге мог бы поместиться весь Гранд-Каньон. По этому каньону могут спокойно путешествовать подводные лодки.
5. Бимини-роуд
Под водой: дорога Бимини-роуд.
побережье Багамских островов
Одним из самых популярных туристических достопримечательностей Багамских островов является «Бимини-роуд» - подводная дорога, открытая в 1930-х годах. Происхождение этого образования на дне неизвестно, хотя многие считают, что это путь, ведущий к затерянной Атлантиде. Находящийся на глубине всего 6 метров, Бимини-Роуд доступен любому желающему, кто захочет погрузиться и увидеть таинственное образование своими глазами.
6. Британская Атлантида
Под водой: Доггерленд.
Северное море
Хотя настоящую Атлантиду еще только предстоит найти, аналогичное открытие было сделано глубоко в Северном море. «Доггерленд» - это название огромной суши, которая погрузилась в океан не менее 8 500 лет назад. Исследователи считают, что ранее данный участок суши простирался от Шотландии до Дании и когда-то он был населен мамонтами. После того, как эту землю заселили мезолитические люди, она в конце концов ушла на дно моря.
Те, кто открыл Доггерленд, назвали его «настоящим сердцем Европы» из-за его большого размера и гипотетического огромного сообщества охотников-собирателей (исчисляемых десятками тысяч), жившего здесь. Доггерленд особенно впечатляет тем, что благодаря ему ученые узнали следующее: острова, которые сейчас являются Великобританией, когда-то были связаны с остальной Европой. Хотя это не настоящая Атлантида, этот подводный мир так же интересен.
7. Руины Атлит Ям
Под водой: руины Атлит Ям.
Средиземное море
Древние города, найденные в глубине моря, всегда интригуют, независимо от того, сколько их было обнаружено. Руины Атлит-Ям находятся на глубине 8-12 метров в Средиземном море у побережья Израиля. Считается, что обнаруженный в 1984 году город относится к эпохе неолита и является одним из крупнейших подводных поселений, которые когда-либо были найдены. Во время разведки в Атлит-Яме нашли остатки домов, колодцев, людей и животных, а также предметов, артефактов и таинственных структур, датируемых тысячами лет.
Одна из его самых впечатляющих структур считается ритуальным местом, состоящим из огромных камней, расположенных по кругу вокруг того, что раньше было источником. Вокруг города и в нем нашли шестьдесят пять мест захоронения человеческих останков, некоторые из которых предоставили ученым свидетельства о самых ранних известных случаях туберкулеза. Также были обнаружены кости диких и одомашненных животных, предполагая, что те, кто населял Атлит-Ям, охотились и выращивали животных для еды.
8. Черные курильщики
Под водой: черные курильщики.
побережье Норвегии/Гренландии
Под водой иногда происходят необычные дымоподобные образования, когда морская вода встречается с магмой. Эти гидротермальные вентиляционные отверстия являются одной из разновидностей горячих источников, выплескивающих струи воды и жидкостей, температура которых достигает 370 градусов по Цельсию и выше. Их часто называют «черными курильщиками» из-за цвета их «дыма», представляющего собой взвесь соединений серы с железом, медью и цинком.
Подобные отверстия находили в разных местах в мировых океанах, но самая северная группа «курильщиков» была обнаружена в Северном полярном круге между Норвегией и Гренландией в 2008 году. В этом месте есть пять черных курильщиков, выглядящих как подводные башни, из верхушек которых идет черный «дым». Один из них высотой почти в четыре этажа.
9. Призрачный флот
Под водой: призрачный флот.
Чуйская лагуна
Кораблекрушения - одни из самых интересных вещей, которые можно найти в океане. Они рассказывают историю других времен, и зачастую благодаря им люди узнают, что произошло сотни лет назад. Лагуна Чуук находится на островах Кэролайн в Тихом океане, к северу от Новой Гвинеи и к востоку от Филиппин.
Здесь были обнаружены обломки бесчисленных японских кораблей и самолетов, которые были уничтожены во Второй мировой войне. О «Призрачном флоте» в 1969 году снял фильм Жак Кусто. Утверждается, что останки тел все еще остаются среди кораблей и самолетов, а само место частично видно над поверхностью воды.
10. Большая Голубая дыра
Под водой: Большая Голубая дыра.
побережье Белиза
Большая Голубая дыра в Белизе каждый год привлекает любопытных дайверов и искателей острых ощущений. Находящийся у берегов Белиза, этот естественный провал является самой крупной подводной карстовой воронкой в мире. Впервые о «дыре» сделал фильм в 1971 году Жак Кусто, и с тех пор это место превратилось в туристическую достопримечательность.
Образовалась Большая Голубая дыра из известняковой пещеры во время последнего ледникового периода сотни тысяч лет назад. Ее размеры действительно впечатляют - эта «дыра» на дне моря имеет 300 метров в поперечнике, а глубина ее - 125 метров.
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