7 лучших топоров, каждый из которых просто создан для настоящего хозяина

Лучшие топоры, которые оценит настоящий хозяин.
Топор – инструмент, без которого в загородном доме просто не обойтись. Найти что-то более универсальное (быть может, за исключением ножа) чрезвычайно трудно. В этом обзоре речь пойдет о семерке самых интересных и полезных рубящих инструментов, которые появились на рынке в последнее время.
1. KLAX
Топор, который приемлет любую ручку.
Начать стоит с топора KLAX, который примечателен тем, что выпускается без привычной каждому ручки. Использовать его без последней, к сожалению, все равно не получится, как не старайся. Зато, его конструкция и крепежный механизм позволяют использовать вместо рукоятки почти любую палку. Такое решение позволяет экономить место в багажнике или походном рюкзаке
2. Schrade SCAXE2 Extreme Survival Hatchet
Что-то действительно надежное.
При таком длинном названии SCAXE2 пугающе просто, а вместе с тем и надежен. Отличный топор, выполненный из современных высококачественных, в частности композитных материалов. Если бы космонавтам были нужны топоры на орбите, они бы взяли именно этот.
3. Outland Multi-Mission Axe
Настоящий универсальный инструмент.
В последние несколько лет все большую популярность приобретают универсальные топоры, которые дают доступ к еще нескольким наиболее востребованным инструментам. Именно таким является этот кандидат. С его помощью можно не только рубить, но и что-нибудь подремонтировать
4. Hardcore Hardware CTT-01
Что-то очень компактное.
Компактный тактический томагавк, небольшой топорик, созданный специально для любителей путешествовать в одиночку и налегке.
5. Victor Manitou 13
Самый простой и понятный топор.
Нужно что-то эффективное и «мужское»? Тогда стоит обратить свое внимание на этот экземпляр. Этим топором можно рубить и можно забивать. Его конструкция максимально проста, однако в этом и заключаются его наиважнейшие достоинства! Самое главное, что, как и все инструменты подобного профиля, это красавец еще и достаточно дешев.
6. Vario 2000
Если всегда хотелось конструктор.
Не один топор, а целый набор! Строго говоря, это даже не набор, а конструктор, который позволяет собирать самые разные топоры. Полезно держать такую вещь в хозяйстве, например на даче. Достаточно обзавестись одним набором Vario 2000 и ни один другой топор уже не понадобиться.
7. Пуласки
Топор для настоящего хозяина.
Этот топор действительно используется пожарными, и его история началась с одного большого пожара! Но на самом деле, пуласки – это прекрасный инструмент, который пригодится каждому дачнику в хозяйстве. А все потому, что данный инструмент имеет невероятно широкий спектр применений.
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