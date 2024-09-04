25 самых кровопролитных войн в истории человечества

Самые кровопролитные войны в истории человечества.

1. Война за независимость Биафры

Война за независимость Биафры - 1967 - 1970 г.

2. Японские вторжения в Корею

Японские вторжения в Корею - 1592-1598 г.

3. Ирано-иракская война

Ирано-иракская война - 1980-1988 г.

4. Осада Иерусалима

Осада Иерусалима = 73 г.

5. Корейская война

Корейская война - 1950-1953 г.

6. Мексиканская революция

Мексиканская революция - 1910-1920 г.

7. Завоевания Чака

Завоевания Чака - 19 век.

8. Когурёско-суйские войны

Когурёско-суйские войны - 598 — 614 г.

9. Религиозные войны во Франции

Религиозные войны во Франции - 1562 и 1598 г.

10. Вторая конголезская война

Вторая конголезская война - 1998-2003 г.

11. Наполеоновские войны

Наполеоновские войны - 1803-1815.

12. Тридцатилетняя война

Тридцатилетняя война - 1618 и 1648 г.

13. Китайская гражданская война

Китайская гражданская война - 1927-1950 г.

14. Гражданская война в России

Гражданская война в России - 1917 по 1922 г.

15. Завоевания Тамерлана

Завоевания Тамерлана - 14 век.

16. Дунганское восстание

Дунганское восстание - 19 век.

17. Завоевание Северной и Южной Америки

Завоевание Северной и Южной Америки - 1492 и 1691 г.

18. Восстание Ань Лушаня

Восстание Ань Лушаня - 755 до 763 год.

19. Первая мировая война

Первая мировая война - 1914-1918 г.

20. Восстание тайпинов

Восстание тайпинов - 1850 по 1864 г.

21. Завоевание династией Цин династии Мин

Завоевание династией Цин династии Мин - Манчжурское завоевание.

22. Вторая китайско-японская война

Вторая китайско-японская война - 1937-1945 г.

23. Войны Троецарствия

Войны Троецарствия - 220-280 г.

24. Монгольские завоевания

Монгольские завоевания - 13 век.

25. Вторая мировая война

Вторая мировая война - 1939 - 1945 г.