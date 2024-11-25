Как Гитлер собирался сбросить на СССР атомные бомбы и что этому помешало

В последние месяцы перед своей смертью Гитлер, терпящий поражение во Второй Мировой войне, пребывал в очень сложном психологическом состоянии. Доведенный до отчаяния лидер фашистской Германии был готов на все, и имей он атомное оружие, наверняка применил бы его против своих противников. Накануне 79-й годовщины трагедии в Хиросиме и Нагасаки в прессе появилась информация о том, что Гитлер и правда готовил ядерные удары по Советскому Союзу. Данные об этом обнародовала ФСБ. Что именно планировал фюрер и насколько велика была такая вероятность?
Что рассказал на допросе Вехтер
Напомним, что гонка за первенство в области разработки атомной бомбы шла в середине прошлого века между Германией и США, а затем – между США и СССР.
Взрывы в Хиросиме (слева) и Нагасаки (справа). /Фото: wikipedia.org
Немецкие ученые открыли деление ядер в конце 1930-х годов, то есть это событие по сути совпало с началом Второй Мировой войны. Гитлеровская Германия запустила атомный проект и имела очень амбициозные цели – стать первым и чуть ли не единственным обладателем ядерного оружия в мире. Однако поражение Германии в войне и успехи заокеанских и советских ученых в области ядерных исследований этим планам осуществиться не дали.
О том, как происходило создание первой атомной бомбы, написано немало статей и очень ярко показано в оскароносном фильме «Оппенгеймер». В какой-то момент первенство было у немцев, но потом они его упустили. Гонку продолжили американские и советские ученые. А вот о том, как именно Гитлер хотел использовать результаты работы своих инженеров и физиков-ядерщиков, не так много информации.
Фотокопии документов, которые опубликовала Федеральная служба безопасности, относятся к делу группенфюрера Вернера Вехтера. Этот крупный нацистский чиновник был начальником штаба Главного управления пропаганды Третьего Рейха, а также курировал вопросы вооружения и строительства. Давая показания советским следователям, Вехтер кое-что рассказал о работе по созданию германской атомной бомбы. А еще – о том, что Гитлер мечтал с помощью баллистических ракет «Фау-2» ударить ядерным оружием по промышленным центрам Урала и Средней Азии.
Гитлер./Фото: news.ru
В октябре 1945 года допрашиваемый рассказал, что о планах министерства вооружений провести подготовку к применению атомной бомбы он впервые узнал от инженера Доминика. Тот поведал ему, что германские ученые смогли, наконец, первыми в мире расщепить атомное ядро, и теперь инженеры заняты следующим вопросом: какими методами и способами можно применить атомную энергию в военных целях.
А о том, что ведется практическая работа по применению атомной бомбы, Вехтеру, по его словам, рассказал редактор секретного правительственного бюллетеня Гертель Ганс.
На основе разговоров с двумя вышеупомянутыми собеседниками Вехтер сделал однозначный вывод о планах применить атомное оружие в СССР и непосредственной подготовке и этому. Более того, по его мнению, в вопросе применения атомного оружия немцы опережали США на полтора года.
Протокол. /Фото: ФСБ
Секретарь министерства пропаганды доктор Науман как-то процитировал Вехтеру следующие слова Гитлера, произнесенные в узком кругу: «Да простит мне Бог последние 14 дней войны». Это было воспринято присутствующими как намек на совершение чего-то из ряда вон выходящего по своему драматизму, а что может быть драматичнее и ужаснее того, что гитлеровцы уже совершили? Конечно, применение атомного оружия.
Фрагмент протокола. /Фото: ФСБ
От других высших чиновников Вехтер, по его признанию, также слышал разговоры о том, что в ближайшее время Гитлер применит «новейшее оружие». Если прибавить к этому то, что Гитлер, который верил в гороскопы, особое внимание уделил тому, что июнь для него благоприятный месяц, и даже планировал растиражировать звездный прогноз по всей Германии, у Вехтера не было сомнений в том, что именно в этом месяце в 1945 году лидер, исчерпавший все свои возможности в войне, решится сбросить на СССР атомные бомбы.
Фрагмент протокола. /Фото: ФСБ
Что говорят скептики
Впрочем, у версии о готовящемся применении Гитлером самого страшного оружия есть и скептики. Они приводят ряд фактов, опровергающих, по их мнению, данную версию.
Во-первых, нанести удары по Уралу и Средней Азии при помощи «Фау-2» Гитлеру вряд ли удалось бы, потому что, как напоминают специалисты, дальность этой ракеты составляла не более 320 км. Из Германии она не долетела бы даже до Минска. Ракеты же с большей дальностью, хотя разрабатывались Германией, но рассчитывались не под ядерный заряд.
Доставить же атомную бомбу на Урал или в Среднюю Азию на самолете, по мнению скептиков, Германия технически на тот момент не смогла бы. Так что и этот вариант рассматривать гитлеровцы не могли.
Советские атомные бомбы. /Фото: fotocdn.net
Цитата Гитлера, в которой есть слова «Да простит меня Бог», по мнению скептиков, также не может служить подтверждением его страшных планов. Она ставится под сомнение в связи с тем, что германский лидер был атеистом: он упоминал Всевышнего лишь изредка во время публичных выступлений (чтобы придать своей речи больше патетики), но никогда не изъяснялся так в обычной жизни. Скорее всего, это была просто байка, которую Вехтер услышал от впечатлительных коллег.
Специалисты обращают внимание и на ряд научных данных, которые общеизвестны. Так, в разработке бомбы германскими атомщиками (в частности, нобелевским лауреатом Гейзенбергом, который возглавлял это направление) были допущены ошибки. А из пяти методов разделения изотопов, который предложили ученые под его руководством, лишь один можно было назвать эффективным.
Параметры реакторов были рассчитаны неправильно. Так что к лету 1945 года фашистская Германия не то что применить – даже изготовить работающую атомную бомбу не успела бы. Скорее всего, история о готовящихся ударах была частью гитлеровской пропаганды.
Копия немецкого экспериментального ядерного реактора (Хайгерлох). /Фото: globallookpress.com © Thomas Warnack
В любом случае, нужно полагать, что имей Гитлер такое страшное оружие при той ситуации, в которой находилась Германия в 1945 году, он наверняка попытался бы его использовать. И то, что инициативу по разработке самого страшного за всю историю человечества оружия у Германии перехватили её соперники, в любом случае, спасло СССР от еще более страшной беды, чем та, что постигла страну в 1941-1945 годах. Чего нельзя сказать о Японии, ощутившей на себе весь ужас ядерных взрывов.
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