С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Как выглядит сын самого красивого араба, который разбогател на новости о изгнании за свою красоту



Его фотографии часто можно встретить в интернете под заголовками «Самые красивые мужчины мира». Омар Боркан нереальный красавчик, правда, 11 лет назад он приобрел сомнительную репутацию. Тогда в новостях писали, что его выгнали из страны, потому что он «слишком красивый» – дабы не искушал своим видом мусульманских женщин.
Правда ли это, как и где живет арабский красавец сейчас и унаследовал ли его сын папину красоту? Об этом читайте в нашем материале.

Его красоту быстро заметили


Омар Боркан Аль-Гала родился в 1989 году в столице Ирака Багдаде. Детство его пришлось на затяжную войну, в результате которой его семья была вынуждена оставить родину и переехать в Дубай. Там мальчик закончил школу, после чего поступил в Международный институт гостиничного менеджмента на специальность «отели представительского класса»
Омар в юности (фото для рекламы).

Омар в юности (фото для рекламы).

 

Еще с юных лет Омар стал замечать, что он не такой, как все. Многие восхищались его красотой, а когда он стал взрослым, на него обратили внимание модельные агентства. Рост 185 см, вес – 78 кг, атлетическое телосложение, очень светлая для араба кожа, да еще такое красивое лицо! Его стали приглашать сниматься в рекламе, а также выступать на показах мод. У него отлично получалось работать на подиуме.

Скандал на фестивале


Инцидент, после которого об Омаре узнал весь мир, произошел в 2013 году в Эр-Рияде. Юноша участвовал в фестивале «Джандрия» в качестве модели и вместе с двумя другими мужчинами работал у рекламного стенда. Тогда он был уже достаточно популярен в Саудовской Аравии, и многие местные девушки тайком вздыхали по красавчику с рекламных баннеров и журналов.
Новость о том, что на фестивале работает Омар Боркан, быстро облетела павильон, и девушки, конечно, поспешили к его стенду за автографами.

Приветливый парень, польщенный таким вниманием, с удовольствием начал подписывать поклонницам буклеты и позволил с ним сфотографироваться. Вокруг него собралась большая толпа. Увы, он поплатился за свою доброжелательность: на беду мимо проходили представители местной Религиозной полиции, а по сути полиции нравов.
Многие девушки о нем мечтали, и это беспокоило полицию нравов. /Фото: страница Омара в соцсети

Многие девушки о нем мечтали, и это беспокоило полицию нравов. /Фото: страница Омара в соцсети

 

Увидев, что происходит, блюстители морали возмутились: где это видано, чтобы в мусульманской стране девушки, словно бабочки, крутились возле постороннего мужчины! Полицейские быстро разогнали поклонниц, но всю вину возложили, конечно же, на Омара: мол, своей красотой и улыбкой он провоцирует слабый пол на греховные мысли.

Как вспоминал потом Омар, представители Религиозной полиции вежливо, но настоятельно попросили его немедленно покинуть фестивальную площадку.
Его выгнали с фестиваля за красоту. /Фото: funnyart.club

Его выгнали с фестиваля за красоту. /Фото: funnyart.club

 

Омару пришлось послушаться и уйти. От обиды он написал в интернете очень эмоциональный пост, из содержания которого поклонники решили, что соотечественники-мусульмане решили изгнать парня из страны. Слухи об этом быстро разлетелись по всему миру. Интернет-пользователи из разных стран выражали ему сочувствие и поддержку. Мол, что это за средневековые понятия? Как можно наказывать человека за его природную красоту?

Правда, оказалось, что вся эта история с изгнанием – утка. Никто Омара из страны не выдворял, и Религиозная полиция даже опубликовала в соцсетях официальное опровержение. «Его вместе с двумя другими моделями попросили лишь покинуть фестиваль. Парни поощряли то, чтобы женщины с ними общались, а ведь по законам ислама девушка может разговаривать вне дома только с мужчинами, являющимися членами ее семьи. К тому же, парни исполняли на мероприятии неприличные танцы», - пояснили в полиции.
Первый красавец арабского мира. /Фото: страница Омара в соцсети

Первый красавец арабского мира. /Фото: страница Омара в соцсети

 

Однако, как говорится, ложки-то нашли, но осадок остался. До сих пор в интернете нет-нет да и всплывет статья о «бедном красавце-арабе» и его «изгнании».

Обогатился за счёт фейка


Для самого же Омара Боркана Аль-Гала эта вирусная история стала большой удачей. Благодаря ей его фотографии распространились по социальным сетям, и он стал фактически мировой звездой. Его стали приглашать на телепрограммы, он снялся в короткометражном триллере, его фото появлялось на обложках журналов, в итоге международная пресса признала его «самым красивым арабским мужчиной в мире». А число его подписчиц в социальной сети быстро перевалило за миллион.
Сейчас Омар Боркан выглядит так.

Сейчас Омар Боркан выглядит так.

 

Омар разбогател. Он приобрёл недвижимость в Дубае и канадском Ванкувере, купил несколько автомобилей люкс-класса. Одну из машин, кстати, ему подарила богатая поклонница, пожелавшая остаться неизвестной.
Благодаря красоте и выдуманной истории он очень богат.

Благодаря красоте и выдуманной истории он очень богат.

 

Жена, сын и реакция фанаток


Стать женой богатого красавчика мечтали многие, и одной из девушек повезло: в 2015 году Омар женился. Его избранницей стала дизайнер-модельер Ясмин Овейда. Два года спустя у пары родился сын, которого назвали Дийяб.

 
Омар с женой Ясмин.

Омар с женой Ясмин.

 

Как нетрудно догадаться, поклонницы главного арабского красавца не оценили его выбор. В адрес Ясмин неоднократно сыпались нелицеприятные комментарии и даже оскорбления. Подписчицы Омара в социальных сетях говорили, что его жена – некрасивая, что внешность у нее скучная и что такой красавец мог бы найти себе пару и получше.

А еще злые женские языки судачили о том, что Ясмин, желая соответствовать красавцу-мужу, переборщила с пластическими операциями и они её внешность не улучшили, а напротив, испортили. То ли все это писалось из зависти, то ли и правда поклонницы хотели видеть рядом со своим кумиром кого-то покраше? Сие неизвестно, но факт в том, что через год после рождения ребенка Омар и Ясмин расстались.
Омар с Ясмин и их сын.

Омар с Ясмин и их сын.

 

А вот по поводу сынишки Омара и Ясмин у подписчиц и подписчиков сомнений не возникло. Почти единогласно Дийяба Боркана признали очень красивым ребенком. Причем, никого не смутило, что похож мальчик больше на маму, которую все так критиковали, а не на папу.
Все пришли к выводу, что мальчик похож на маму. /Фото: страница Омара в соусети

Все пришли к выводу, что мальчик похож на маму. /Фото: страница Омара в соусети

 

Омар не очень часто публиковал фотографии с сыном, но те, что попали в интернет, многих восхитили. Особенно интересно, что глаза у мальчика – не карие, а серо-голубые.
Ома Боркан очень любит своего сына.

Ома Боркан очень любит своего сына.

 
Папа с сыном /Фото: страница Омара в соцсети

Папа с сыном /Фото: страница Омара в соцсети

 

Что с ним сейчас


Через некоторое время после расставания с женой Омар переехал жить в Канаду. Его аккаунт в соцсети так же популярен, и, надо сказать, уже весьма продолжительное время на фото, которые он выкладывает, нет ни сынишки, ни какой-либо женщины, которую можно было принять за его девушку или партнершу.

Ходили слухи, что он воссоединился с Ясмин, но точно они не подтверждены. Пока, по крайней мере, в интернете он демонстрирует подписчикам лишь себя-любимого.
Омар продолжает красоваться в интернете.

Омар продолжает красоваться в интернете.

 

Стоит отметить, что работа моделью – не единственное занятие Омара Боркана. Он увлечен фотографией (и, кстати, фотографирует весьма неплохо), верховой ездой, а также сочиняет стихи. В общем – человек разносторонний.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх