Как выглядит сын самого красивого араба, который разбогател на новости о изгнании за свою красоту

Его фотографии часто можно встретить в интернете под заголовками «Самые красивые мужчины мира». Омар Боркан нереальный красавчик, правда, 11 лет назад он приобрел сомнительную репутацию. Тогда в новостях писали, что его выгнали из страны, потому что он «слишком красивый» – дабы не искушал своим видом мусульманских женщин.
Его красоту быстро заметили
Омар Боркан Аль-Гала родился в 1989 году в столице Ирака Багдаде. Детство его пришлось на затяжную войну, в результате которой его семья была вынуждена оставить родину и переехать в Дубай. Там мальчик закончил школу, после чего поступил в Международный институт гостиничного менеджмента на специальность «отели представительского класса»
Омар в юности (фото для рекламы).
Еще с юных лет Омар стал замечать, что он не такой, как все. Многие восхищались его красотой, а когда он стал взрослым, на него обратили внимание модельные агентства. Рост 185 см, вес – 78 кг, атлетическое телосложение, очень светлая для араба кожа, да еще такое красивое лицо! Его стали приглашать сниматься в рекламе, а также выступать на показах мод. У него отлично получалось работать на подиуме.
Скандал на фестивале
Инцидент, после которого об Омаре узнал весь мир, произошел в 2013 году в Эр-Рияде. Юноша участвовал в фестивале «Джандрия» в качестве модели и вместе с двумя другими мужчинами работал у рекламного стенда. Тогда он был уже достаточно популярен в Саудовской Аравии, и многие местные девушки тайком вздыхали по красавчику с рекламных баннеров и журналов.
Приветливый парень, польщенный таким вниманием, с удовольствием начал подписывать поклонницам буклеты и позволил с ним сфотографироваться. Вокруг него собралась большая толпа. Увы, он поплатился за свою доброжелательность: на беду мимо проходили представители местной Религиозной полиции, а по сути полиции нравов.
Многие девушки о нем мечтали, и это беспокоило полицию нравов. /Фото: страница Омара в соцсети
Увидев, что происходит, блюстители морали возмутились: где это видано, чтобы в мусульманской стране девушки, словно бабочки, крутились возле постороннего мужчины! Полицейские быстро разогнали поклонниц, но всю вину возложили, конечно же, на Омара: мол, своей красотой и улыбкой он провоцирует слабый пол на греховные мысли.
Как вспоминал потом Омар, представители Религиозной полиции вежливо, но настоятельно попросили его немедленно покинуть фестивальную площадку.
Его выгнали с фестиваля за красоту. /Фото: funnyart.club
Омару пришлось послушаться и уйти. От обиды он написал в интернете очень эмоциональный пост, из содержания которого поклонники решили, что соотечественники-мусульмане решили изгнать парня из страны. Слухи об этом быстро разлетелись по всему миру. Интернет-пользователи из разных стран выражали ему сочувствие и поддержку. Мол, что это за средневековые понятия? Как можно наказывать человека за его природную красоту?
Правда, оказалось, что вся эта история с изгнанием – утка. Никто Омара из страны не выдворял, и Религиозная полиция даже опубликовала в соцсетях официальное опровержение. «Его вместе с двумя другими моделями попросили лишь покинуть фестиваль. Парни поощряли то, чтобы женщины с ними общались, а ведь по законам ислама девушка может разговаривать вне дома только с мужчинами, являющимися членами ее семьи. К тому же, парни исполняли на мероприятии неприличные танцы», - пояснили в полиции.
Первый красавец арабского мира. /Фото: страница Омара в соцсети
Однако, как говорится, ложки-то нашли, но осадок остался. До сих пор в интернете нет-нет да и всплывет статья о «бедном красавце-арабе» и его «изгнании».
Обогатился за счёт фейка
Для самого же Омара Боркана Аль-Гала эта вирусная история стала большой удачей. Благодаря ей его фотографии распространились по социальным сетям, и он стал фактически мировой звездой. Его стали приглашать на телепрограммы, он снялся в короткометражном триллере, его фото появлялось на обложках журналов, в итоге международная пресса признала его «самым красивым арабским мужчиной в мире». А число его подписчиц в социальной сети быстро перевалило за миллион.
Сейчас Омар Боркан выглядит так.
Омар разбогател. Он приобрёл недвижимость в Дубае и канадском Ванкувере, купил несколько автомобилей люкс-класса. Одну из машин, кстати, ему подарила богатая поклонница, пожелавшая остаться неизвестной.
Благодаря красоте и выдуманной истории он очень богат.
Жена, сын и реакция фанаток
Стать женой богатого красавчика мечтали многие, и одной из девушек повезло: в 2015 году Омар женился. Его избранницей стала дизайнер-модельер Ясмин Овейда. Два года спустя у пары родился сын, которого назвали Дийяб.
Омар с женой Ясмин.
Как нетрудно догадаться, поклонницы главного арабского красавца не оценили его выбор. В адрес Ясмин неоднократно сыпались нелицеприятные комментарии и даже оскорбления. Подписчицы Омара в социальных сетях говорили, что его жена – некрасивая, что внешность у нее скучная и что такой красавец мог бы найти себе пару и получше.
А еще злые женские языки судачили о том, что Ясмин, желая соответствовать красавцу-мужу, переборщила с пластическими операциями и они её внешность не улучшили, а напротив, испортили. То ли все это писалось из зависти, то ли и правда поклонницы хотели видеть рядом со своим кумиром кого-то покраше? Сие неизвестно, но факт в том, что через год после рождения ребенка Омар и Ясмин расстались.
Омар с Ясмин и их сын.
А вот по поводу сынишки Омара и Ясмин у подписчиц и подписчиков сомнений не возникло. Почти единогласно Дийяба Боркана признали очень красивым ребенком. Причем, никого не смутило, что похож мальчик больше на маму, которую все так критиковали, а не на папу.
Все пришли к выводу, что мальчик похож на маму. /Фото: страница Омара в соусети
Омар не очень часто публиковал фотографии с сыном, но те, что попали в интернет, многих восхитили. Особенно интересно, что глаза у мальчика – не карие, а серо-голубые.
Ома Боркан очень любит своего сына.
Папа с сыном /Фото: страница Омара в соцсети
Что с ним сейчас
Через некоторое время после расставания с женой Омар переехал жить в Канаду. Его аккаунт в соцсети так же популярен, и, надо сказать, уже весьма продолжительное время на фото, которые он выкладывает, нет ни сынишки, ни какой-либо женщины, которую можно было принять за его девушку или партнершу.
Ходили слухи, что он воссоединился с Ясмин, но точно они не подтверждены. Пока, по крайней мере, в интернете он демонстрирует подписчикам лишь себя-любимого.
Омар продолжает красоваться в интернете.
Стоит отметить, что работа моделью – не единственное занятие Омара Боркана. Он увлечен фотографией (и, кстати, фотографирует весьма неплохо), верховой ездой, а также сочиняет стихи. В общем – человек разносторонний.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии