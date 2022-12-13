Крутые способы приготовить рыбу по-новому

Рыба — любимый продукт приверженцев здорового питания, ведь в ней так много витаминов и полезных веществ. Предлагаем вам 6 рецептов приготовления вкуснейших нежных блюд из рыбы, которые не навредят фигуре и хорошо подойдут для обеда или ужина.













Сочные котлетки

Рыбная запеканка с пюре из сельдерея

Рыбное суфле

Рыба по-японски

Нежнейшее филе трески на воздушной подушке

Рыба, запеченная в фольге