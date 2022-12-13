5 известных изобретений, которые появились совершенно «случайно»

Если бы не счастливый случай, пузырчатая упаковка стала очередным ненужным изобретением

1. Караоке

В переводе с японского караоке значит «пустой оркестр» / Фото: image2.thematicnews.com

2. Динамит

Опрокинутый на опилки нитроглицерин стал ключом к научному открытию / Фото: pennlive.com

3. Пузырчатая упаковка

Изначально пузырчатая пленка должна была стать футуристическими обоями / Фото: pravda.cn.ua

4. Стикеры

Спенсер Сильвер и Арт Фрай разделили успех на двоих / Фото: molva33.ru

5. Микроволновая печь

Микроволновка появилась благодаря инженеру Перси Спенсеру и его шоколадному батончику / Фото: image3.thematicnews.com