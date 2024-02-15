Мотель клоунов, где сны всегда сладкие, как сахарная вата

Посреди пустынных далей штата Невада есть мотель, который может показаться воплощением больной фантазии писателя ужастиков в мягкой обложке. Он так и называется — Clown Motel («мотель клоунов»), и здесь обитает целая армия кукол-клоунов со стеклянными глазами. Из окон мотеля открывается чудесный вид на типичное для Дикого Запада кладбище, где покоятся (а может, и беспокоятся) останки местных шахтеров. Атмосфера в мотеле исключительно радостная. По крайней мере, так обещают хозяева.











Здесь останавливаются байкеры, дальнобойщики и другие путешественники, сошедшие с проторенной тропы. Clown Motel, находящийся в местечке Тонопа, — последний форпост перед очередной бесконечной частью пустыни Невада. Вероятно, местоположение, напоминающее оазис, помогло этому мотелю так долго держаться на плаву. Ведь такое количество клоунов всех мастей и размеров выглядит жутковато и способно скорее отпугнуть, чем привлечь туристов.







В этот мотель приезжает очень много гостей из Европы, так как в прошлом году несколько изданий написали о нем, и это, похоже, сделало место модным. Кто еще попадает сюда? Любители клоунов, потерявшиеся путешественники, корреспонденты, которые до ужаса боятся клоунов.







Владелец мотеля — 75-летний Боб Перкетти. Мотель попал к нему много лет назад на основании контракта, составленного буквально на обрывке бумажки. Один человек очень хотел, чтобы Боб купил мотель, а Боб был не в том положении, чтобы ему отказать. Биография владельца далеко не ограничивается мотелем: он из второго поколения поселенцев Тонопы, его родители были одними из основателей городка в начале 1900-х. Он был шерифом испытательного полигона в пустыне Невада в разгар ядерных испытаний. Он вел успешный гостиничный и ресторанный бизнес в родном городе. Сейчас в Тонопе проживает всего около 2000 человек: шахты закрылись, и население переехало.







Коулрофобия — это научное название боязни клоунов. Известно, что этой боязни столько же лет, сколько и профессии клоуна. Дело в том, что человек интуитивно не доверяет человеку в маске, а невозможность видеть настоящее лицо под клоунским гримом не дает нам воспринимать клоунов как себе подобных. Ведь там может скрываться кто угодно, хоть инопланетянин. Кроме того, клоуны трансгрессивны, они не подчиняются общественным правилам и никогда не бывают за это наказаны.







Clown Motel не появился сам по себе изначально как мотель. Все началось с коллекции клоунов. В 1993 году горячий поклонник клоунов купил эту коллекцию у клоуна-профессионала Мистера Клоуна (Mister Clown), а потом построил мотель. Почему тот продал ему своих кукол, непонятно, ведь Мистер Клоун и после этого вел обучающие курсы и клоунские гастроли.







В мотеле продаются брендированные футболки, кепки и кружки. Можно купить какие-то фигурки клоунов, если поинтересоваться, какие из них продаются. Естественно, вряд ли это будут редкие статуэтки. Тем не менее, люди со всего мира отдают мотелю в дар своих клоунов, некоторые из которых очень редкие и ценные.







Ночь в мотеле обойдется примерно в 35 долларов, и это очень неплохое соотношение цены и качества, учитывая, что здесь есть все удобства, бесплатный Wi-Fi и даже можно селиться с животными. В номерах есть мини-бар, телевизор с плоским экраном, а пол в ванной подогревается.







Что касается кладбища, здесь похоронены жители городка, умершие в промежутке между 1901 и 1911 годами от неизвестной, но ужасной эпидемии. Здесь похоронен и первый шериф города, и шахтеры, погибшие в пожаре в одной из шахт.



























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