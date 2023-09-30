7 простых рецептов, которые понравятся даже тем, кто заходит на кухню только чаю выпить

Пельмени, запеченные в духовке со сливочным соусом
Некоторые блюда мы смело можем готовить с закрытыми глазами, ведь они постоянно присутствуют в нашем меню. А как насчет того, чтобы немного поэкспериментировать и побаловать себя чем-то новеньким? Novate.ru делится несколькими аппетитными и быстрыми рецептами, которые гениальны в своей простоте.
Рецепт 1: Слоеный омлет
Омлет с тремя начинками. / Фото: povar.ru
Обычный омлет – это банально, а вот слоеный – интересно и оригинально. В этом рецепте в качестве начинки используется зелень, кабачки и перец, но вы можете положить что-то другое, например, колбасу или сыр.
В список ингредиентов входят: четыре веточки петрушки, 500 граммов кабачков, два-три зубчика чеснока, 10-12 яиц, два сладких красных перца, одна чайная ложка мускатного ореха, четыре стебля зеленого лука, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки.
Перцы хорошо вымойте под проточной водой, замотайте в фольгу, выложите на противень и отправьте запекаться в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут. Когда овощи будут готовы, очистите их от кожуры, удалите сердцевину и тонко нарежьте мякоть. Снимите с кабачка шкурку, разрежьте пополам и удалите семена. Зелень и чеснок мелко порубите ножом. Все три начинки готовы.
Разбейте четыре яйца в миску, добавьте зелень, чеснок, мускатный орех, соль и черный перец. Взбейте миксером до появления пышной пены. Разогрейте на плите сковороду, смажьте ее растительным маслом и влейте яйца. Когда яичная лепешка будет готова, переложите ее на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
Остальные две лепешки нужно обжаривать по аналогии с предыдущей. Только в первом случае четыре яйца нужно смешать с печеным перцем, а во втором с кабачками, предварительно припущенными на сковороде.
Когда основа блюда будет готова, возьмите форму, положите в нее все лепешки друг на друга и поставьте в духовку на четверть часа. При желании можно посыпать сыром. Когда будете подавать слоеный омлет, нарежьте его на порционные кусочки.
Рецепт 2: Сосиски в сушках
Сосиски в сушках под сырной шапочкой
Оригинальная подача этого блюда точно вас покорит, как и скорость его приготовления.
Вам понадобится: шесть сосисок, 36 сушек (по шесть на каждую сосиску), 100 граммов любого твердого сыра, который вам нравится, две столовых ложки майонеза или сметаны и 500 миллилитров молока.
Для начала нужно нанизать сушки на сосиски, затем положить их в подходящую по размеру емкость и залить теплым молоком примерно на 10 минут. Очень важно, чтобы сушки не остались жесткими, но при этом и не превратились в кашу, поэтому наблюдайте за ними.
Возьмите форму для выпечки, уложите в нее свои заготовки, смажьте сверху майонезом или сметаной, посыпьте заранее измельченным на терке сыром и поставьте в духовку. Блюло нужно запекать десять минут при температуре 180 градусов.
Рецепт 3: Ньокки
Ньокки готовятся из картофельного пюре. / Фото: malinika.ru
По-другому их называют итальянские клецки. Раньше они были популярны только у себя на родине, а позже распространились по всему миру. Если вы еще не пробовали готовить ньокки, предлагаем поскорее исправить это недоразумение.
Есть много вариаций блюда, но начинать нужно именно с классического рецепта.
Подготовьте: один килограмм картофеля, 80 граммов пшеничной муки, два яйца, соль и перец по вкусу.
Картофель очистите от кожуры, порежьте на кусочки среднего размера, сложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте вариться. Когда он будет готов, слейте воду, немного подсушите на плите, а затем измельчите любым удобным способом – вилкой, толкушкой и пр. Добавьте желтки, муку, специи и замешайте тесто. Если хотите, чтобы ньокки получились более полезными, добавьте брокколи.
Когда тесто будет готово, разделите его на несколько частей и каждую скатайте в колбаску. Далее нужно нарезать ее на небольшие кусочки и скатать их в шарик, величиной с грецкий орех. В оригинале они овальные, но можно сделать круглые.
Закипятите на плите воду, посолите ее и варите ньокки около одной минуты. Определить готовность очень просто – они всплывут на поверхность. Готовое блюдо можно подавать с любым соусом или просто украсить зеленью.
Рецепт 4: Творожная запеканка
Запеканку можно сделать в форме кексов. / Фото: put-sily.ru
Прекрасной альтернативой сырникам на завтрак станет творожная запеканка. А чтобы она получилась более вкусной и полезной, обязательно добавьте фрукты.
Вам понадобятся следующие продукты: две пачки творога (18% жирности), два куриных яйца, 4 клубники, одно киви, половина банки сметаны (20% жирности), одна столовая ложка сахара, щепотка соли.
Возьмите миску, выложите в нее творог, сахар и соль. Хорошо перемешайте, чтобы масса приобрела однородную консистенцию. Возьмите формочки для кексов, смажьте их оливковым маслом и разложите творог. Сверху смажьте будущие мини-запеканки желтком, чтобы появилась красивая золотистая корочка, и отправьте в духовку на 20 минут. Выпекать их следует при температуре 180 градусов.
По истечении времени запеканки следует достать и красить сверху тонко нарезанными фруктами. В рецепте указаны клубника и киви, но можно использовать любые другие. Если фруктов под рукой не оказалось подавайте блюдо с вареньем.
Рецепт 5: Блинчики с сыром
Блинчики сложите в форме конверта. / Фото: vpuzo.com
Это полезная вариация традиционных блинов, которая идеально подойдет в качестве завтрака или перекуса ребенку в школу.
Подготовьте следующие ингредиенты: 100 миллилитров кефира, одно яйцо, щепотку соды, соль по вкусу, одну столовую ложку оливкового масла, 50 граммов рисовой муки и 80 граммов твердого сыра.
Положите в кефир соду, хорошо перемешайте и подождите пять минут, пока начнется реакция и на поверхности появятся пузырьки. Далее добавьте яйца, соль и муку, взбейте до получения однородной массы – по консистенции тесто должно напоминать блинное. В конце влейте оливковое масло.
Поставьте на плиту сковороду, смажьте дно маслом и, как только она нагреется, вылейте тесто, формируя из него блин. Когда верх схватится, положите натертый сыр, сложите тесто пополам и подержите еще по 30 секунд с каждой стороны, чтобы он расплавился.
Рецепт 6: Запеченные пельмени
Пельмени, запеченные в духовке со сливочным соусом. / Фото: ginger-slim.ru
Да, блюдо не очень полезное, зато невероятно вкусное. Пару раз в месяц можно себе позволить!
Итак, вам понадобится: 500 граммов пельменей, 300 граммов грибов, два зубчика чеснока, стакан сливок, 100 граммов сыра, соль, перец и другие специи по вкусу.
Для начала поставьте на плиту сковороду, смазанную растительным маслом. Когда она нагреется, обжарьте лук до золотистого цвета, после чего добавьте к нему грибы и чеснок. Затем влейте сливки и положите 50 граммов сыра. Дождитесь, пока масса загустеет и сыр полностью расплавится.
Пельмени обжарьте на сковороде по появления румяной корочки, переложите в горшочки или форму для запекания, сверху полейте сливочно-грибной заправкой, посыпьте оставшимся сыром. Запекайте пельмени в духовке десять минут при температуре 180 градусов.
Рецепт 7: Хлеб с яйцом пашот
Слабосоленая рыба дополнит вкус хлеб и яйца. / Фото: yourfamilychef.ru
Если хотите, чтобы ваш день начался с приятных эмоций, порадуйте себя вкусным и питательным завтраком из яиц, который обязательно насытит вас энергией. Время приготовления блюда – всего 15 минут, зато сколько удовольствия!
Подготовьте следующие ингредиенты: два крупных яйца, два ломтика хлеба, 30 граммов сливочного масла, две столовых ложки растительного масла, четыре ломтика слабосоленой рыбы (например, семги, лосося или форели), черный перец и соль по вкусу.
Для начала нужно приготовить яйца пашот. Возьмите маленькую глубокую миску, застелите ее дно пищевой пленкой и смажьте тонким слоем растительного масла. Аккуратно вбейте куриное яйцо, соберите края пленки к верху и завяжите узелком, чтобы образовался мешочек. Точно так же поступите со вторым яйцом. Закипятите в кастрюле воду, опустите в нее «мешочки» и варите яйца три минуты. Осторожно достаньте их из емкости, избавьте от пленки, посолите и поперчите.
Следующий этап – хлеб. Положите ломтики на решетку, смажьте сверху сливочным маслом и запекайте в духовке или на гриле до появления румяной корочки. Достаньте хлеб, выложите на каждый кусочек рыбу и яйцо. Можно украсить зеленью или несколькими тонкими ломтиками авокадо.
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