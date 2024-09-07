С нами не соску...
Грани реальности: 17 удивительных снимков, которые позволят взглянут на мир с другого ракурса


Удивительные снимки, сделанные с необычного ракурса.

Удивительные снимки, сделанные с необычного ракурса.

Главное достоинство фотографии заключается в том, что она способна запечатлевать поистине красочные и не забываемые мгновения. Создать подобный снимок очень сложно, хотя бы потому, что сначала нужно оказаться в том самом месте, в то самое время. В своем обзоре мы собрали фотографии тех мастеров, кому все-таки выпал такой шанс.


1. Дозаправка самолета в воздухе


Передача топлива.

Передача топлива.

 

 

2. Только небо и ... кот!


Кот на стеклянной крыше.

Кот на стеклянной крыше.

 

3. В непосредственной близости


Самолет.

Самолет.

 

4. Макро фото гриба снизу


Гриб.

Гриб.

 

5. Перевернутый портретный снимок


Человеческое лицо.

Человеческое лицо.

 

6. Именно так видят волны серфенгисты


Внутри волны.

Внутри волны.

 

7. Над мегаполисом


Фото с крыши небоскреба.

Фото с крыши небоскреба.

 

8. Очаровательная мордочка жирафа


Максимально близко.

Максимально близко.

 

9. Агра глазами местных жителей


Горы мусора у Тадж-Махала.

Горы мусора у Тадж-Махала.

 

10. Снимок египетской пирамиды с пирамиды


Достопримечательности Египта.

Достопримечательности Египта.

 

11. Густой туман над Дубаем


Небоскребы в тумане.

Небоскребы в тумане.

 

 

12. Повседневность пловцов


Пловцы из-под воды.

Пловцы из-под воды.

 

13. Огромный белый медведь, плывущий под водой


По следам белого медведя.

По следам белого медведя.

 

14. Таинственные глубины тихого озера


Кувшинки и головастики.

Кувшинки и головастики.

 

15. «Дуга» (5Н32) — советская загоризонтная радиолокационная станция


Экскурсия в Чернобыль.

Экскурсия в Чернобыль.

 

16. Величество Тихого океана


Земной шар со стороны Тихого океана.

Земной шар со стороны Тихого океана.

 

17. Лес: взгляд сверху вниз


Над лесом.

Над лесом.

 

