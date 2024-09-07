Грани реальности: 17 удивительных снимков, которые позволят взглянут на мир с другого ракурса

Удивительные снимки, сделанные с необычного ракурса.
Главное достоинство фотографии заключается в том, что она способна запечатлевать поистине красочные и не забываемые мгновения. Создать подобный снимок очень сложно, хотя бы потому, что сначала нужно оказаться в том самом месте, в то самое время. В своем обзоре мы собрали фотографии тех мастеров, кому все-таки выпал такой шанс.
1. Дозаправка самолета в воздухе
Передача топлива.
2. Только небо и ... кот!
Кот на стеклянной крыше.
3. В непосредственной близости
Самолет.
4. Макро фото гриба снизу
Гриб.
5. Перевернутый портретный снимок
Человеческое лицо.
6. Именно так видят волны серфенгисты
Внутри волны.
7. Над мегаполисом
Фото с крыши небоскреба.
8. Очаровательная мордочка жирафа
Максимально близко.
9. Агра глазами местных жителей
Горы мусора у Тадж-Махала.
10. Снимок египетской пирамиды с пирамиды
Достопримечательности Египта.
11. Густой туман над Дубаем
Небоскребы в тумане.
12. Повседневность пловцов
Пловцы из-под воды.
13. Огромный белый медведь, плывущий под водой
По следам белого медведя.
14. Таинственные глубины тихого озера
Кувшинки и головастики.
15. «Дуга» (5Н32) — советская загоризонтная радиолокационная станция
Экскурсия в Чернобыль.
16. Величество Тихого океана
Земной шар со стороны Тихого океана.
17. Лес: взгляд сверху вниз
Над лесом.
