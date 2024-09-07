Как сумки становились сенсацией и культом: Легендарные модели Chanel, Dior и других модных домов

В мире есть множество модных брендов, которые ежегодно выпускают новые интересные коллекции одежды и аксессуаров. Но некоторым вещам суждено не только пополнить гардеробы модниц (впрочем, о модниках тоже забывать не следует!), но и приобрести статус культовых, так называемых «дизайн-икон». Их раскупают в считанные минуты, за ними охотятся все знаменитости, их копируют и даже нагло подделывают, а повторный выпуск спустя десятилетия становится сенсацией. И чаще всего такую судьбу разделяют… сумки.
Gucci bamboo – от кризиса к шедевру
Сумка с бамбуковой ручкой.
В 2022 году сумка из «бамбуковой» коллекции празднует свой юбилей – семьдесят пять лет. К перевыпуску был приурочен фильм, основанный на древней японской сказке о принцессе Кагуе – но в современном прочтении. Прямоугольная сумка с бамбуковой ручкой играет важную роль в романтических отношениях простой японской девушки - героини Аой Ямады - и сказочной героини.Однако в конце 40-х использование бамбука было продиктовано вовсе не любовью к азиатской культуре. После Второй мировой войны многие страны столкнулись с нехваткой материалов для легкой промышленности. Однако модные дома стремились сделать все для собственного выживания. Многим не удалось, а вот для некоторых кризис стал причиной многочисленных экспериментов с материалами, производственными процессами, конструкциями – и во многом сформировал ту современную моду, которую мы знаем. Например, в послевоенной Италии дизайнеры Gucci в поисках альтернативы решили использовать бамбук для создания ручек сумок. Его экспортировали из Японии, обрабатывали горячим паром и изгибали нужным способом – так получалось сравнительно недорогая и эффектная фурнитура. Звезды Голливуда, принцесса Диана и современные инфлюэнсеры – вот список поклонниц «бамбуковой» сумочки.
Chanel 2.55 – свобода женщинам!
Сумочка на цепочке.
Коко Шанель с современной точки зрения непросто назвать феминисткой, однако она немало сделала для демократизации женского гардероба, повышения его удобства и создания возможностей для небогатых женщин выглядеть стильно и элегантно. Одно из ее нововведений (хотя подобные модели исторически существовали и ранее) – дамская сумочка на цепочке., к тому же она постоянно их где-нибудь забывала – а длинная цепочка выглядела как дополнение украшениям и освобождала руки. Простая форма, бордовая подкладка, напоминавшая о монастырской юности Шанель, застежка-клапан, стеганый узор и потайной карман – в 1955 году трудно было найти что-то более функциональное и в то же время не скучное. Сегодня Chanel 2.55 не теряет своей актуальности.
Launer – выбор королев
Любимая сумка королевы Великобритании.
Истинно британский бренд Launer более семидесяти лет ассоциируется с образом королевы Великобритании Елизаветы II. Конечно, иногда она выбирает модели других брендов, но прямоугольные сумки Launer с удлиненными ручками, которые при этом можно носить на сгибе локтя, явно превалируют в ее гардеробе. И отлично сочетаются с многочисленными яркими пальто и шляпками!
Впрочем, не только аристократичные особы выбирают Launer – их сумки, правда, другую модель просто обожала Маргарет Тэтчер. Причем настолько, что даже на одном из памятников в свою честь она изображена с элегантной сумочкой узнаваемой формы. Началось все с карикатуры, на которой Тэтчер колотила сумкой Аргентину (шла Фолклендская война). Владелец бренда в шутку отправил ей одну из сумок Launer, а «железная леди» вовсе не обиделась, а оценила юмор и стала постоянной клиенткой марки.
Fendi Baguette
Сумка Fendi.
«Багет» стал сенсацией в девяностых – трудно поверить, но на подиумах тогда царил андрогинный минимализм. Хоть у сумки были ручки, но ее предлагалось носить подмышкой, как, согласно стереотипу, истинные парижане носят свежий хлеб. Ее делали яркой и цветной, с крупной фурнитурой. В первый же год было продано сто тысяч экземпляров сумки. Мода нулевых принесла миру яркость на грани (или за гранью) китча, отчаянную женственность и избыточность, а сумка Fendi отлично вписывалась в образы тех лет. Сегодня дизайнеры и молодые модные блогеры испытывают огромный интерес к спорной, «безвкусной», подчас «уродливой», но веселой и смелой моде тех лет, а значит, и главные символы тех лет переживают второе рождение. Так что сегодня можно встретить и леопардовые, и психоделические, и кислотные версии «багета».
Birkin – актриса и сумка
Сумка, появившаяся благодаря Джейн Биркин.
Джейн Биркин, в честь которой была названа легендарная сумка Hermès, любит говорить, что с нынешними ценами на люксовые аксессуары не может позволить себе приобрести «тезку» из новых выпусков. Кстати, и модель, и название появились вовсе не потому, что кто-то в Hermès был настолько влюблен в Биркин – скорее наоборот, началось все с раздраженного замечания и хлесткого ответа. Во время одного путешествия Джейн оказалась в самолете на соседних креслах с исполнительным директором бренда – Жаном-Луи Дюма. Одно неосторожное движение – и она рассыпала мелочи из своей сумки.
- Так купите сумку с кармашками! – возмутился Дюма.
- Но Hermès их не производит, - ответила Биркин, не зная, кто перед ней.
Дюма пришлось признаться, что, в общем-то, тут есть и его вина – и записал все пожелания звезды. Актриса принимала участие в ее разработке, просматривала и комментировала эскизы, давала рекомендации относительно деталей и получила первый выпущенный экземпляр.
«Скрипит потертое седло» Dior
Сумка в форме седла.
В бытность креативным директором Dior (период, безусловно, достойный учебников истории), Джон Гальяно разработал сумку Saddle Bag, посвященную парижским бездомным. Эту модель обожала Пэрис Хилтон, ее продажи принесли бренду шестидесятипроцентный рост продаж… В наши дни Мария Грация Кьюри, известная своим трепетным отношением к наследию дома, инициировала повторный выпуск сумки – и винтажных моделей на волне любви к моде прошлых лет и тренда на экологичное потребление, и новых, с еще более безумными принтами.
Сенсации 2020-х
Сумка-треугольник от Prada.
Буквально за прошедшие пару лет несколько моделей сумок известных домов моды приобрели почти скандальную известность, стали объектами массового вожделения и безудержного плагиата. Одновременно с тем их критиковали за излишнюю «медийность» и недостатки конструкции – мол, все эти сенсации возникли на пустом месте. Впрочем, решать это – тем, кто стал счастливыми обладателями новинок. Это, в первую очередь, Triangle от Prada, повторившая логотип бренда – в струе тренда на тиражирование известных логотипов, которые прежде полагалось прятать.
Крошечные сумки.
Еще одна нашумевшая, но быстро утратившая актуальность модель – микросумка (иногда хочется назвать ее наносумкой) от JACQUEMUS, выполнявшая скорее роль оригинального украшения (поскольку в нее влезали разве что банковская карта и беспроводные наушники).
Самая популярная сумка 2021.
Яркие варианты сумки Le Cagole.
Но самая популярная модель конца 2021 и 2022 года - Balenciaga Le Cagole с избыточной фурнитурой, формой банана, лаковой кожей и – нередко – кислотными оттенками. Конечно, немалую роль в ее популярности сыграла рекламная кампания с Ким Кардашьян, которая обладает способностью превращать в золото все, к чему прикасается.
