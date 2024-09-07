Как оформить маленькую спальню, чтобы никто не догадался об её истинной площади

Главный плюс маленькой спальни состоит в том, что ее гораздо проще сделать уютной. И совсем неважно, к чему больше тянется душа – к грубому лофту, милому провансу или нестареющей классике. Предлагаем разобраться, как правильно оформить крохотную спальню, чтобы она получилась не только красивой, но и функциональной.

1. Первые шаги

2. Планировка

3. Стиль интерьера

4. Яркие цвета

5. Удобная кровать и матрас

6. Функциональное окно

7. Шкаф под кроватью

8. Прикроватные стеллажи

9. Освещение

10. Постельное белье

А фото из статьи советуем использовать для вдохновения.Подумайте, какая мебель будет в спальне, кроме кровати.С чего начать дизайн спальни? На самом деле, ответ очень простой – с мебели и других предметов, которые вы планируете вписать в интерьер комнаты. Так как она не отличается большими габаритами, следует еще на старте поумерить свой пыл и осознать, что у вас не получится вместить комод, туалетный столик, большой шкаф на всю стену, двуспальную кровать и тумбочки по бокам. Чем-то придется жертвовать в угоду практичности и функциональности.Подумайте о том, какие задачи должна выполнять спальня (кроме основной, конечно). Возможно, вы хотите сделать здесь рабочий уголок, разместить кровать на подиуме с местами для хранения, организовать гардеробную за шторой или поставить раскладной диван, чтобы сэкономить место. А может, в планах расширить подоконник и использовать его как зону для отдыха? Тщательно продумайте все нюансы, чтобы создать дизайн спальни под свои потребности и настроение.Если в спальне должно быть рабочее место, подумайте об этом заранее.Можете нарисовать план спальни у себя в голове, но мы все же советуем воспользоваться более традиционным способом.Возьмите бумагу, ручку и включите в себе если не мега планировщика, то хотя бы художника. Изобразите на листе, где должна стоять кровать, шкаф и другие предметы мебели. Не забудьте, что по бокам от постели важно оставить место для свободного перемещения – от 40 до 60 см (получится больше – отлично).Для экономии места лучше установить шкаф-купе, но если душа лежит к распашной модели, то учтите, что для открывающихся створок также необходимо оставить свободное место, чтобы дверцы не цеплялись за рядом стоящую мебель. Планируете вешать телевизор? Хорошо, но между экраном и вашим лицом должно быть минимум полтора метра.И, наконец, если у вас есть возможность оставить в спальне только большую кровать и комод, сделайте это. Чем меньше загромождена комната и чем комфортнее обстановка вокруг кровати, тем крепче и здоровее сон. А это намного важнее стильного интерьера.Это может быть лофт или скандиВариантов масса. Практически каждый стиль интерьера можно адаптировать под маленькую спальню, и сделать это в том бюджете, который у вас есть. Однако здесь важно определиться с собственными интересами, и понять, в каком стиле вам будет комфортно, и что лучше для вашего сна – брутальный лофт, уютный сканди или лаконичный минимализм. Кстати, делать всю спальню по канонам выбранного направления совсем необязательно – вы можете гармонично объединить два стиля. Один будет главенствующим – ему должны «подчиняться» изголовье кровати, цвет стен и дизайн светильников, а другой – дополнительным.Что касается декора, текстиля и акцентов, то советуем периодически менять их под настроение или в соответствии с сезоном. Например, осенью отлично будут смотреться горчичное постельное белье и шторы. Также уюта добавит вязаный плед и пушистый прикроватный коврик.Яркой может быть целая стена или декор в виде подушекМногие боятся использовать в своих интерьерах яркие цвета, так как с ними очень легко переборщить, и превратить комнату в нелепый китч. Однако если избегать их, будет другая крайность – обстановка получится скучной и блеклой. Поэтому очень важно соблюдать тонкую грань, чтобы добиться идеальной картинки. Используйте пастельные и светлые оттенки в качестве базы, а яркие – как акцент. Если вам нравится изумрудный, терракотовый, лавандовый, лимонный, смело добавляйте их в интерьер в виде текстиля, постеров или даже акцентной стены за изголовьем. Помните – маленькая спальня является идеальной площадкой для экспериментов (а стены в любой момент можно перекрасить).Всегда делайте выбор в пользу кровати, даже если мало местаЗвезда спальни – конечно же, кровать. Именно от нее зависит ваш комфорт и качество сна, поэтому экономить на этом предмете интерьера не советуем. Идеальным вариантом будет удобная двуспальная кровать с ортопедическим, умеренно жестким матрасом и ящиками для постельного белья. Изголовье может быть лаконичным или вычурным, твердым или мягким – зависит от выбранного стиля интерьера. Тщательно выбирайте материал – если дерево не по карману, присмотритесь к качественной МДФ. А вот ДСП лучше избегать – такая кровать прослужит максимум пару лет (а при условии, что у вас есть дети, которые любят на ней прыгать – и того меньше).Сделайте из подоконника рабочее место или зону отдыхаУвы, в маленькой спальне вы не можете позволить себе разбрасываться квадратными метрами, поэтому важно задействовать каждый уголок. Отличное место для маневров – подоконник. Хватит использовать его как подставку для цветов – у него потенциал гораздо больше. Если вы нуждаетесь в рабочем месте, расширьте подоконник и организуйте стол. Окно слишком низко? Отлично, здесь получится прекрасный уголок для отдыха или чтения, особенно если по бокам сделать полки для книг. Обратите внимание, что полки не должны быть слишком глубокими, иначе визуально спальня станет похожа на тесный шкаф-купе. А ведь вам там еще спать.Хранение может быть организовано по-разномуК сожалению, иногда в спальне не хватает места даже для такого базового предмета, как шкаф. Ваш случай? Тогда предлагаем организовать его…барабанная дробь…под кроватью! Да, вы все правильно поняли. При выборе кровати отдавайте предпочтение изделиям с ящиками, подъемным механизмом или подиумом со встроенной системой хранения. Тогда вы сможете здесь хранить сезонную одежду и обувь, запасные постельные принадлежности и даже банки с консервацией. А что? Погреба-то в квартире нет.Вместо тумбочки установите стеллажСоветуем забыть о набивших оскомину прикроватных тумбах, расширить свои горизонты и посмотреть в сторону мобильных столиков на колесах, этажерок или узких стеллажей, способных вместить сразу всю библиотеку, а не только серию книг о Гарри Поттере. А еще вы сможете там разместить любимые ароматические свечи, постельное белье и запас печенек, ведь ночной перекус еще никто не отменял.Одной люстры мало для полноценного освещенияЗапомните: люстра и точечные световые споты на потолке нещадно подчеркивают маленькую площадь спальни и делают ее тесной. Кроме того, они создают на стене мрачные тени, которые уж точно не способствуют созданию расслабляющей обстановки.Чтобы избежать таких последствий, продумайте в спальне несколько сценариев освещения. Если сделать все грамотно, никто и не догадается, что вместе с кроватью заканчивается и вся комната. Оптимальный вариант – светильники в изголовье, подсветка в районе прикроватного столика два торшера-прожектора по периметру и гирлянда на шторах для романтического настроения.Выбирайте постельное белье, которое вам нравитсяИ последнее в нашем списке, но не последнее по значимости – красивое постельное белье. Причем, говоря «красивое», мы имеем в виду то, которое нравится вам. Кипенно-белое, ярко-красное, атласное, с вышивкой, из вареного хлопка – выбирайте то, которое сделает ваш сон крепче и не будет отпускать из кровати по утрам. Поверьте, качественное постельное белье – это плюс 100 к интерьеру и вашему хорошему настроению, даже если за окном виднеются соседние многоэтажки, а не шумное море.