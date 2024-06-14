Инфракрасная фотография — это техника фотосъёмки, в которой используется специальная фотоплёнка или матрица цифрового фотоаппарата, чувствительные к инфракрасному световому излучению. Изображения, которые мы видим на инфракрасных фотографиях демонстрируют физическое свойство предметов — отражать или поглощать инфракрасное излучение, но ни в коем случае не излучаемое объектом тепло. Энди Ли создает удивительно прекрасные инфракрасные фотографии горных вершин, которые мы вам и представляем в нашей подборке.
Киркьюфетль — гора в западной части Исландии, находится вблизи города Грюндарфьёрдюр на западном берегу одноимённого фьорда на севере полуострова Снайфедльснес. Названием Kirkjufell гора обязана схожестью по форме с крышей кирхи.
Торрес, Патагония, Чили.
Килт Рок на острове Скай, Шотландия.
Боргарнес, Исландия.
Торрес, Патагония, Чили.
Бёйла — гора на западе Исландии, рядом с Окружной дорогой.
Торрес, Патагония, Чили.
Торрес, Патагония, Чили.
Бёйла, Исландия.
Торрес, Патагония, Чили.
Дорога к Торрес, Патагония, Чили.
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Великолепные инфракрасные снимки горных вершин
Инфракрасная фотография — это техника фотосъёмки, в которой используется специальная фотоплёнка или матрица цифрового фотоаппарата, чувствительные к инфракрасному световому излучению. Изображения, которые мы видим на инфракрасных фотографиях демонстрируют физическое свойство предметов — отражать или поглощать инфракрасное излучение, но ни в коем случае не излучаемое объектом тепло. Энди Ли создает удивительно прекрасные инфракрасные фотографии горных вершин, которые мы вам и представляем в нашей подборке.
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