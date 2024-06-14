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Великолепные инфракрасные снимки горных вершин

Инфракрасная фотография — это техника фотосъёмки, в которой используется специальная фотоплёнка или матрица цифрового фотоаппарата, чувствительные к инфракрасному световому излучению. Изображения, которые мы видим на инфракрасных фотографиях демонстрируют физическое свойство предметов — отражать или поглощать инфракрасное излучение, но ни в коем случае не излучаемое объектом тепло. Энди Ли создает удивительно прекрасные инфракрасные фотографии горных вершин, которые мы вам и представляем в нашей подборке.

Великолепные инфракрасные снимки горных вершин

Киркьюфетль — гора в западной части Исландии, находится вблизи города Грюндарфьёрдюр на западном берегу одноимённого фьорда на севере полуострова Снайфедльснес. Названием Kirkjufell гора обязана схожестью по форме с крышей кирхи.

Великолепные инфракрасные снимки горных вершин

Торрес, Патагония, Чили.

Великолепные инфракрасные снимки горных вершин

Килт Рок на острове Скай, Шотландия.

Великолепные инфракрасные снимки горных вершин

Боргарнес, Исландия.

Великолепные инфракрасные снимки горных вершин

Торрес, Патагония, Чили.

Великолепные инфракрасные снимки горных вершин

Бёйла — гора на западе Исландии, рядом с Окружной дорогой.

Великолепные инфракрасные снимки горных вершин

Торрес, Патагония, Чили.

Великолепные инфракрасные снимки горных вершин

Торрес, Патагония, Чили.

Великолепные инфракрасные снимки горных вершин

Бёйла, Исландия.

Великолепные инфракрасные снимки горных вершин

Торрес, Патагония, Чили.

Великолепные инфракрасные снимки горных вершин

Дорога к Торрес, Патагония, Чили.

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