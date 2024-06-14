Проклятие мумии: что случилось с людьми, открывшими могилу Тутанхамона

Открытие могилы Тутанхамона стало археологической находкой века. Ровно три тысячи лет усыпальница стояла неприкосновенной, не тронутой ни жадными до поживы расхитителями гробниц, ни религиозными фанатиками — а такие уже вскрывали множество других гробниц в Долине Царей.



16 февраля 1923 года египтолог Говард Картер и археолог-любитель Джордж Карнарвон спустились в гробницу.

Ребенок-правитель

Загадка рождения

Последний из королей

Что нашли внутри

Внезапная гибель

Тьма над Каиром

Последующие жертвы

Сэр Артур Конан Дойл

Испуганный фашист

Остерегайтесь мумий