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Проклятие мумии: что случилось с людьми, открывшими могилу Тутанхамона

Открытие могилы Тутанхамона стало археологической находкой века. Ровно три тысячи лет усыпальница стояла неприкосновенной, не тронутой ни жадными до поживы расхитителями гробниц, ни религиозными фанатиками — а такие уже вскрывали множество других гробниц в Долине Царей.

16 февраля 1923 года египтолог Говард Картер и археолог-любитель Джордж Карнарвон спустились в гробницу.

Жить им, как и прочим причастным к этому делу, оставалось меньше года.

Проклятие мумии: что случилось с людьми, открывшими могилу Тутанхамона

Ребенок-правитель


Молодой фараон Тутанхамон вступил на престол в нежном возрасте девяти лет и умер примерно в 18 лет. Десять лет правил Тутанхамон Египтом и успел за это время совершить множество видных дел, от покорения сирийских племен до умиротворения двух противоборствующих религий. Смерь его стала столь же загадочна, как и появление на свет: даже в те далекие времена люди очень редко умирали так рано.

Проклятие мумии: что случилось с людьми, открывшими могилу Тутанхамона

Загадка рождения


Удивительно, но египтологи до сих пор не могут предоставить точного происхождения Тутанхамона. Существуют две версии: по одной отцом фараона был Эхнатон, по другой Сменхкар. Обе не выдерживают критики — радиоуглеродный анализ показал, что ДНК Тутанхамона не близка ни одной из групп. Таким образом, самый известный фараон Египта буквально появился из ниоткуда.

Проклятие мумии: что случилось с людьми, открывшими могилу Тутанхамона

Последний из королей


Открытие истинной могилы Тутанхамона повергло археологов в шок. Гробница три тысячелетия стояла нетронутой, хотя все прочие захоронения в Долине Царей были давным-давно разграблены ворами. В 1922 году экспедиция британского аристократа Джорджа Эдварда Стэнхоупа Молине Герберта, пятого графа Карнарвона впервые подошла к запечатанным дверям гробницы Тутанхамона.


Проклятие мумии: что случилось с людьми, открывшими могилу Тутанхамона

Что нашли внутри


Найденные в гробнице сокровища оцениваются в несколько миллиардов долларов. Весь мир в ту пору прислушивался к вестям из Долины Царей; сюда же принялись стекаться многочисленные проходимцы и любители наживы. Впрочем, длилось торжество недолго. Внезапная смерть лорда Карнарвона настолько испугала публику, что в несколько дней пространство у гробницы вновь опустело.

Проклятие мумии: что случилось с людьми, открывшими могилу Тутанхамона

Внезапная гибель


Итак, Карнарвон умер. Умер при крайне загадочных обстоятельствах,через два дня после того, как поднялся из гробницы на поверхность. Более того, на шее у британского аристократа коронер обнаружил шрам, идентичный тому, что находился на шее мумии фараона. Этот факт был задокументирован корреспондентом газеты «Дейли Мейл» Артуром Уэйгалл.

Проклятие мумии: что случилось с людьми, открывшими могилу Тутанхамона

Тьма над Каиром


В момент смерти Карнарвона во всем Каире внезапно отключилось электричество. Может быть, конечно, и простое совпадение — правда, в этой истории слишком много совпадений. Собака лорда умерла в тот же вечер в родовом замке Хайклер. Сообщение о гибели Карнарвона пришло лишь на следующий день.

Проклятие мумии: что случилось с людьми, открывшими могилу Тутанхамона

Последующие жертвы


Вскоре началась череда смертей всех, кто был хоть как-то причастен к вскрытию гробницы фараона. Археолог Артур Мейс, рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд, финансист Джордж Гоулд (также побывавший в гробнице), брат Карнарвона, путешественник и дипломат полковник Обри Герберт. Спустя несколько месяцев список продолжился: погиб присутствовавший на открытии гробницы член египетской королевской семьи принц Али Камель Фахми Бей (застрелен своей женой), умер младший Карнарвона — Мэрвин Герберт.

Проклятие мумии: что случилось с людьми, открывшими могилу Тутанхамона

Сэр Артур Конан Дойл


Сэр Артур Конан Дойл, высказав своё личное мнение в пользу существования проклятия, предположил, что смерть лорда Карнарвона была вызвана некими «элементалями», созданными жрецами Тутанхамона, чтобы охранять царскую гробницу. Это ещё больше разожгло интерес в средствах массовой информации. Данное знаменитым уважаемым писателем объяснение было достаточно гибким, и при желании могло уложиться как в научную, так и в мистическую версии случившегося.

Проклятие мумии: что случилось с людьми, открывшими могилу Тутанхамона

Испуганный фашист


Не верить в силу проклятия при таких доказательствах было просто глупо. Люди по всему миру прониклись страхом к египетской мифологии, а Бенито Муссолини, узнав о смерти Карнарвона и Гоулда, приказал немедленно удалить из Палаццо Киджи привезённую ему в подарок египетскую мумию.\

Проклятие мумии: что случилось с людьми, открывшими могилу Тутанхамона

Остерегайтесь мумий


Конечно, сегодня ученые меньше всего склонны расценивать гибель людей как следствие некоего проклятия. Существуют несколько более научных теорий, вполне способных объяснить внезапные смерти. К примеру, древние мумии могли нести в себе некоторые опасные виды плесени, гуано летучих мышей — опасные бактерии. Ричард Бахман из Корнуэлльского университета предполагает, что гибель лорда Карнарвона — явное тому свидетельство, и скончался он, по мнению исследователя, от контакта когтя летучей мыши с ранкой на теле лорда.

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