Чем занимаются 7 детей Валерия Меладзе от 2-х браков

Первый брак: отсутствие любви, смерть сына и рождение трех дочек

Судьба свела Валерия Меладзе и Ирину Малухину в кораблестроительном институте. Тогда еще будущий певец поступил в данное учреждение по стопам брата и довольно быстро влюбился в красивую девушку . Впрочем, сама Ирина в восторге от младшего Меладзе не была и долгое время его игнорировала. Кроме того, она даже пыталась развивать отношения с другим молодым человеком, которого посчитала для себя идеальным.

Однако позже Малухина обдумала ситуацию и согласилась на роман с подающим надежды на стабильность Меладзе. Сразу после окончания университета пара поженилась, широко отметив свадьбу с друзьями и родственниками. На момент бракосочетания Ирина все еще не любила Валерия и открыто ему об этом говорила, подчеркивая, что выходит замуж лишь из-за его перспективности.

Меладзе возлюбленную не подвел: еще во время обучения в институте тот начал музыкальную деятельность, а после вступления в брак даже уехал на гастроли. Ирина к тому моменту уже забеременела. Девушке пришлось уехать к родителям, чтобы получить необходимую заботу и поддержку. Беременность протекала без проблем, но преждевременные роды насторожили всю семью.

Мальчик родился недоношенным, и врачи сразу сказали, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Несмотря на все приложенные усилия, ребенок скончался через десять дней после своего рождения. Ирина, мечтающая о детях, не смогла похоронить его самостоятельно, поэтому этим пришлось заняться Валерию. Воспоминания о трагедии остались у пары на всю жизнь и сильно повлияли на их отношения и взаимопонимание.

Спустя два месяца супруга Меладзе вновь забеременела, а после родила здоровую девочку. В течение следующих одиннадцати лет на свет появились еще две дочери музыканта. Инга, София и Арина росли в любви и заботе, однако не смогли повлиять на исход брака родителей. Валерий, еще с подростковых лет пользующийся популярностью у женщин, оказался вовсе не однолюбом.

Так, еще в 2000-м году, до рождения Арины, Ирина нашла в его телефоне переписку с другой женщиной. О разговоре жены с любовницей узнал Меладзе и сразу же попросил прощения у супруги, пообещав, что такого больше не повториться. А спустя два года он встретил Альбину Джанабаеву, с которой закрутил тайный роман. Долгое время Ирина лишь подозревала, что в их отношениях с мужем что-то поменялось: тот стал вести себя холодно, однако о причинах такого поведения умалчивал.

Все карты были раскрыты после премии «Муз-ТВ» в 2006 году. Ирина приехала на мероприятие с дочками, чтобы поддержать Валерия, однако тот весь вечер избегал членов семьи. Вечером, когда все вернулись домой, певец наконец-то решился на откровенный разговор. В нем он рассказал, что уже не первый год состоит в отношениях с другой женщиной, которая даже родила ему сына. Ирина, шокированная заявлением, решила все же закрыть на это глаза. Пара не разводилась еще восемь лет, чтобы не травмировать психику дочерей.

В 2014 году Валерий и Ирина Меладзе все же развелись. Исполнитель оставил бывшей супруге элитную недвижимость и автомобиль, а сам ушел к другой женщине. Союз, просуществовавший двадцать пять лет, держался на взаимоуважении, понимании и привязанности, однако взаимной любви там не было. Недостающую деталь Валерий нашел в Альбине Джанабаевой .

Второй брак: запретный роман, любовь и трое детей

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе познакомились в 2002 году. Интересно, что в том же году на свет появилась третья дочь певца, Арина. Исполнитель пригласил Альбину стать его бэк-вокалисткой. Певица, мечтающая о славе, сразу же согласилась и отказалась от работы в корейском спектакле. У Меладзе Джанабаева с головой погрузилась в работу, зная, что в его коллективе запрещены романтические отношения.

Однако довольно быстро Валерий и Альбина начали испытывать друг к другу симпатию, которая позже переросла в любовь. По словам исполнительницы, отношения развивались очень быстро и бурно. В 2004 году их связь привела к рождению общего ребенка: на свет появился мальчик, получивший имя в честь брата Валерия, Константина. Джанабаева принимала поздравления о пополнении и уклончиво всем отвечала, что родила от «какого-то музыканта». Лишних вопросов никто, включая первую жену Меладзе, не задавал.

После этого Валерий стал жить на две семьи и лишь спустя несколько лет признался в этом Ирине. Первая супруга певца, по слухам, состояла в дружеских отношениях с Джанабаевой и часто приглашала ее в гости. Впрочем, сама Альбина как-то заявила, что никакого отношения к Ирине не имеет. Но что-то у них было общее: из-за метаний Меладзе обе женщины страдали.

Ситуацию изменила вторая беременность Джанабаевой. Валерий, узнав о ней, все же решился на развод с Ириной. Дочери к тому времени были уже в более-менее осознанном возрасте: старшей в 2014 году исполнилось двадцать три года, а младшей – двенадцать. Однако Инга, София и Арина все равно восприняли расставание родителей болезненно. Впрочем, сохранить теплые отношения с отцом у них получилось.

А спустя несколько месяцев после развода с Ириной на свет появился второй сын Валерия, Лука. Пока пара воспитывала мальчиков, в Сети разгорался скандал: Альбину регулярно оскорбляли и обвиняли в разрушении счастливой семьи. Негативных комментариев стало намного меньше после заявления самого Меладзе о любви ко второй супруге: певец подчеркнул, что находится в отношениях с Джанабаевой уже более десяти лет и попросил не вмешиваться в семью, так как они с возлюбленной заняты детьми.

Несмотря на разницу в возрасте в четырнадцать лет, Валерий и Альбина живут в настоящей гармонии друг с другом. На данный момент до сих пор неизвестно, обменялись ли артисты кольцами: есть информация, что влюбленные обручились сразу после развода Меладзе, однако официального подтверждения этим данным нет.

Несколько лет пара вместе путешествовала, работала и занималась воспитанием Константина и Луки. В 2021 году Валерий и Альбина рассказали радостную новость: у них родилась дочь. Девочку назвали Агатой, она стала седьмым ребенком Меладзе.

Как живет семья Валерия Меладзе сейчас

Бывшая супруга Меладзе, Ирина, обратилась к вере и стала регулярной гостьей на канале СПАС. Старшая дочь Валерия, Инга, нашла себя в бизнесе. Наследница певца активно развивает свой бренд, продавая кулоны. Кроме того, Инга думает о расширении бизнеса и сотрудничестве со своей сестрой, Софией. В 2023 году девушка вышла замуж на Никиту Бережного, известного фотографа.

Вторая дочь музыканта, София, также занялась бизнесом. В отличие от сестры, ей больше понравилось работать с едой, в результате чего в Москве открылись кафе и ресторан. Кроме того, София в 2021 году вышла замуж за Савву Байбакова, а в 2024 году подарила отцу первого внука. Мальчика назвали Георгием.

Младшая дочь Валерия от Ирины, Арина, решила связать свою жизнь со спасением людей. На данный момент двадцатиоднолетняя девушка обучается в медицинском университете, она хочет стать педиатром. По словам Арины, лечебное дело привлекало ее с самого детства: играя в игрушки, она всегда изображала врача.

Старший сын Валерия, как и сестры, далек от мира шоу-бизнеса. Константина никогда не привлекала музыка, все свое внимание он отдавал технике и спорту. По словам Меладзе, наследник скорее всего станет инженером или изобретателем. На данный момент молодому человеку двадцать лет, социальные сети он не ведет и в целом избегает публичности.

А вот младшие дети Валерия , Лука и Агата, часто становятся главными героями странички своей мамы. Альбина Джанабаева любит поделиться фотографиями и видеозаписями с ребятами, показывая, как те растут и развиваются. Впрочем, так было не всегда: раньше исполнительница крайне редко делилась подобными моментами своей жизни. Скорее всего, дело было в негативных комментариях из-за ее союза с Меладзе. Сейчас же их стало в разы меньше, благодаря чему поклонники пары могут увидеть в аккаунте Альбины и самого Валерия.

В 2022 году Меладзе уехал из России , Джанабаева последовала за ним. Однако спустя некоторое время она вернулась, чтобы дать несколько концертов. Пока график Валерия стал необычно свободным в связи со скандалом вокруг его высказываний, Альбина подняла стоимость своих выступлений и приняла несколько приглашений. За эти два года Валерия также неоднократно видели в Москве из-за корпоративов и вопросов с документами.

Сейчас пара вместе с тремя детьми проживает в Марбелье. Живут они как обычная семья: Альбина самостоятельно занимается готовкой и уборкой, за детьми они с Валерием следят без нянь и гувернанток. Знаменитости вместе ходят в магазин, ругаются из-за арбуза и радуются успехам детей. Однако о том, чем сейчас занимаются Константин, Лука и Агата практически ничего неизвестно: родители все еще не любят рассказывать подробности их жизни. Впрочем, поклонники давно выяснили, что Константин учится в университете, Лука посещает испанскую школу, а Агата пока что воспитывается лишь в доме родителей.

Младшая дочь Меладзе уже сейчас любит привлекать к себе внимание: девочка знает много сказок и никогда не против показать кому-то свое выступление. Кроме того, Агата часто является героиней роликов своей мамы в социальных сетях. Поклонники считают, что именно она может стать единственным ребенком Валерия, который пойдет по стопам отца.