Почему в Советском Союзе отдавали предпочтение паркету, а не линолеуму

Полы из паркета были куда более популярными, чем линолеум. /Фото: autogear.ru

Паркетный пол во дворце Петергофа. /Фото: alpinefloor.su

Советский паркет из дуба, Санкт-Петербург, современный вид. /Фото: antikru.ru

Паркет квадратами - советское новшество, которое проще было укладывать. /Фото: tritonstroy.ru

Линолеум долго не приживался у советских граждан. /Фото: стоппосредник12.рф