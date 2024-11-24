Почему в Советском Союзе отдавали предпочтение паркету, а не линолеуму

Сегодня существует множество вариантов напольных покрытий, но хороший паркет не входит в число самых дешёвых и доступных. Вот только в советскую эпоху именно деревянными дощечками покрывали полы практически повсеместно. И даже появление линолеума не изменило ситуацию - строители всё равно предпочитали паркет.
Полы из паркета были куда более популярными, чем линолеум. /Фото: autogear.ru
Пол с деревянным настилом на отечественных просторах был традиционным - согласно выводам историков, они появились в Московии аж в XVI столетии. Позднее, уже в имперскую Россию промысел по созданию паркета лишь активно развивался: по информации редакции novate.ru, в дореволюционные времена работало примерно сотню предприятий по производству этого материала, а мастера по его укладке разработали множество технологий.
Паркетный пол во дворце Петергофа. /Фото: alpinefloor.su
Так что нет ничего удивительного в том, что уже при советской власти, которая национализировала предприятия по изготовлению паркета, стали пользоваться этим ресурсом. Более того, если в царскую эпоху его могли себе позволить лишь состоятельные люди, то большевики решили превратить его в общедоступный строительный материал. А для того, чтобы его действительно можно было положить на пол любой квартиры в огромной стране, его стали производить из вторсырья, которое оставалось от пиломатериалов.
Советский паркет из дуба, Санкт-Петербург, современный вид. /Фото: antikru.ru
В результате получился экологически чистый, долговечный при активной эксплуатации и доступный материал для настила на полы.оптимизировали процесс, когда началось изготовления паркеты в квадратах. И хотя сегодня паркет нельзя назвать самым доступным материалом, в годы СССР он был именно таким.
Паркет квадратами - советское новшество, которое проще было укладывать. /Фото: tritonstroy.ru
Чего нельзя было сказать о линолеуме, который к тому моменту уже появился. Всё дело в том, что это современный человек рассматривает такое покрытие как более дешёвую и доступную альтернативу, а вот до распада СССР всё было совсем иначе. Тогда линолеум воспринимается своего рода новшеством, капризом для богатых людей. К тому же, в те времена его изготовление было более сложным, а потому дорогим. Был ещё и психологический момент: среднестатистический советский человек трудно доверял какому-то новому, странному покрытию - куда привычнее было обратиться к старому-доброму паркету.
Линолеум долго не приживался у советских граждан. /Фото: стоппосредник12.рф
Ситуация стала меняться только в восьмидесятые годы, когда цены на древесину, а вслед за ней и на паркет стали стремительно расти. Зато линолеум стал куда дешевле, и люди, наконец, обратили внимание на непривычную, но более доступную альтернативу. Так осталось и сегодня: полимерные покрытия купить куда легче и дешевле, а вот паркет уже не так популярен. К тому же, сегодня на рынке можно найти десятки таких же экологичных и износостойких напольных материалов.
