10 душераздирающих фотографий отцов с новорожденными детьми

Krista Evans, которая специализируется на съемке родов и первых минут нового человека в нашем мире, любит фотографировать родителей в тот момент, когда они впервые прикасаются к своему ребенку. И эти снимки, на которых запечатлены отцы в интимный момент своего первого знакомства, наполнены безграничным счастьем, которое, возможно, и быстротечно, но оно есть – именно в данный момент.













































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