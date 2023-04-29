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Странные и необычные туристические достопримечательности в Германии

В западной Европе есть много великолепных стран, которые стоит посетить, но Германия находится во главе списка у многих людей. Несмотря на свою историю, это очень гостеприимная страна, которая всегда относится к туристам с уважением. Кроме того, в этой стране можно узнать много нового о странных традициях и посмотреть на необычные здания.

10 – Стена воронок во «Дворе Искусств» (Kunsthofpassage Funnel Wall) в Дрездене (Dresden)




Искусство сточных труб обычно не является тем, что привлекает туристов, однако эта стена буквально превращает дождь в музыку!

9 – Самый узкий переулок в мире в Ройтлингене (Reutlingen)




Это не для всех, но, если вы любите узкие пространства, вам обязательно понравится прогулка (или возможность протиснуться) по самому узкому переулку в мире.

8 – Бирпинзель (Bierpinsel) в Берлине




Несмотря на то, что это здание выглядит как космическая станция, когда-то оно служило ночным клубом! К сожалению, оно закрылось, но уличные художники получили разрешение его раскрасить.

7 – Пфауэнинзель (Pfaueninsel) в Ванзе (Wannsee)




Этот остров, также известный как «Павлиний остров», находится на реке Хафель (River Havel) и является местом расположения этого потрясающего замка с двумя башнями, которые соединены между собой средневековым мостом!

6 – Национальный парк Баварский Лес (Bavarian Forest National Park) в коммуне Санкт-Освальд-Ридльхютте (Sankt Oswald-Riedlhütte)




В этом парке находится самая высокорасположенная тропинка в мире, спрятавшаяся меж верхушек деревьев. Путешествие по ней, безусловно для людей с хорошей физической подготовкой, однако остальные могут просто посмотреть вверх и насладится окружающей красотой.

5 – Дом Рицци (Rizzi House) в Брауншвейге (Braunschweig)




Если вы любитель красочных и необычных домов, то вам обязательно понравится дом Рицци. Он назван в честь художника Джеймса Рицци (James Rizzi), который раскрасил этот дом в мультяшном стиле.

4 – Перевёрнутый Дом (Upside Down House) в земле Мекленбург-Передняя Померания (Mecklenburg-Vorpommern)




У этого дома, перевёрнутого вверх тормашками, даже вещи, обычно стоящие на крыльце, перевёрнуты вместе с ним!

3 – Дом Футуро (Futuro House) в Нидернхаузене (Niedernhausen)




Этот дом в форме НЛО построен в стиле 1960-ых годов. Его можно легко представить себе в таких старых научно-фантастических фильмах как «Затерянные в космосе».

2 – «Лесная спираль» (Waldspirale) в Дармштадте (Darmstadt)




«Лесная спираль» это жилой дом, который радует глаз необычной формой.

1 – Вуппертальская подвесная дорога (Wuppertal Suspension Railway) в Вуппертале (Wuppertal)




Это одна из двух подвесных железных дорог в мире, и она до сих пор перевозит людей. Поезда ездят по ней очень быстро и по пути можно увидеть множество живописных мест.

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