Что необходимо сделать перед закрытием дачного сезона

Дачный сезон близится к финалу, поэтому нужно успеть сделать перечень дел, благополучно закрыв его. Рассказываем о том, что не следует откладывать на потом, дабы в следующем году не пришлось разгребать завал.







1. Избавьтесь от сорняков

2. Перекопайте землю

3. Приведите в порядок газон

4. Посадите растения

5. Проведите обеззараживание земли

6. Приведите инвентарь в порядок

7. Уберите садовую мебель

8. Наведите порядок в доме

Начните с сорняков.В осенний период сорняки труднее удалять, поскольку они напитали влагу и пустили глубокие корни, чтобы перезимовать.Однако регулярное скашивание поможет контролировать их рост до того, как семена созреют, предотвращая их дальнейшее распространение. Вы также можете устроить ручную прополку всех сорняков от мелких, не дотягивая до того, пока они прорастут до крупных и зрелых. Кроме того, своевременное сгребание, а также удаление опавших листьев и мусора, также поможет в борьбе с ними. Ко всему прочему, не стоит забывать и про профилактику, благодаря которой можно замедлить рост сорняков, а то и вовсе избавиться от них на определённый срок. Например, нанесение слоя мульчи вокруг растений и на грядках предотвратит попадание солнечного света на поверхность почвы, тем самым препятствуя росту сорняков. В то время как посадка почвопокровных растений или трав, поможет вытеснить сорняки. А вот использование экологически чистых гербицидов, разработанных для борьбы с сорняками, поможет избавиться от них на какое-то время.Обязательно перекопайте землю.После завершения садово-огородного сезона и сбора урожая рекомендуется перекопать почву. Это помогает разрыхлить уплотнённую землю, улучшает её аэрацию и предотвращает рост сорняков, а также избавляет от старых сгнивших или повреждённых корней и личинок\яиц паразитов. Важно помнить о том, что подобный метод позволяет вносить органические вещества, обогащающие почву, тем самым обеспечивая её питательными веществами для следующего вегетационного периода. Поэтому не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сейчас, тем самым облегчив себе работу в следующем году.Газон также стоит привести в порядок: избавиться от сорняков, засеять траву, уьрать мусор и т.д.По завершению дачного сезона, также важно немного позаботиться о газоне, чтобы сохранить его функциональность и эстетический вид по возможности. Начать стоит с аэрации почвы для улучшения дренажа и орошения. После смело переходите к рыхлению, дабы удалить остатки отмершей травы. Внесение удобрений – также не будет лишним, поскольку подкормка поможет пополнить запасы питательных веществ в почве. Следует позаботиться о повторном посеве травы для заполнения пустых участков и проплешин. Также было бы неплохо добавить слой мульчи и удобрений, чтобы защитить почву от перепадов температуры и предотвратить рост сорняков.Посадите морозостойкие растения.Конец лета и осень — отличное время для посадки многолетних растений. Поскольку они предназначены для того, чтобы пережить зиму, у них будет время укорениться до наступления суровой зимней погоды. Кроме того, в это время года могут быть более низкие температуры и повышенная влажность, что облегчает приживаемость новых растений. К некоторым популярным многолетним растениям, высаживаемым осенью, относятся луковичные, такие как крокусы, нарциссы и тюльпаны, а также многие разновидности кустарников, деревьев и травянистых растений.Обработайте и обеззаразьте землю.Важно регулярно ухаживать за почвой в течение всего года, в том числе уделять время обработке и дезинфекции как осенью, так и весной. Осенью необходимо сосредоточиться на рыхлении земли и переворачивании верхнего слоя, чтобы проветрить её и высвободить все оставшиеся питательные вещества. Кроме того, при необходимости можно добавить мульчу, которая поможет сохранить влагу в почве и органические вещества, обеспечивая здоровье и плодородие к следующему посадочному сезону. Что же касается обеззараживания почвы, то существуют различные магазинные и народные средства, тем не менее, важно отметить, что эффективность этих методов зачастую варьируется в зависимости от типа и тяжести загрязнения. Поэтому важно учитывать нюансы и соблюдать рекомендации в инструкции на упаковке.Позаботьтесь об садовом инвентаре: приведите его в порядок и спрячьте.После нескольких месяцев использования садовых инструментов, следует привести их в порядок, поскольку они не только запылились или запачкались, а и немного поизносились, затупившись. Поэтому очень важно правильно ухаживать за инвентарём и чистить его, продлевая срок службы. Для этого, в первую очередь, необходимо очистить инструменты, используя щётку или тряпку, аккуратно удаляя излишки грязи. После необходимо заточить лезвия, используя точильный камень или станок, и смазать их, нанося слой масла на металлические поверхности. Тряпки, тапки, перчатки и верёвки необходимо перебрать, проверив на наличие износа и в зависимости от его степени, либо подлатать, либо выбросить.Приведите в порядок содовую мебель и уберите её на хранение.Садовую мебель также стоит привести в порядок и утрать в сарай или гараж. Это правда. Для начала необходимо почистить мебель, используя щётку и небольшое количество мягкого моющего средства, чтобы удалить грязь, мусор или плесень. Если мебель покрылась облущенной краской или пятнами, подкрасьте все участки, которые стёрлись за летние месяцы, или зачистите и смажьте морилкой. Затем накройте мебель защитными чехлами, используя прочную водоотталкивающую ткань, чтобы защититесь столы, стулья, этажерки и т.д. от пыли, влаги, солнечных лучей и перепада температуры.Приведите дом в порядок.Последним этапом считается уборка дома. Перед отъездом стоит навести порядок: протереть пыль, полы, собрать и сложить все вещи, разобраться с комнатными растениями, проверить дверные и оконные ручки, отключить все приборы. Соберите остатки еды и мусор, расставьте ловушки для грызунов и паразитов. Убедитесь что сантехника в исправности, но на всякий случай перекройте воду и газ, выключите свет, закройте все окна, заприте двери на ключ и с чистой совестью отправляйтесь домой.