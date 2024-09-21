5 удивительных музеев мира с самыми необычными экспонатами

Музеи во всём мире занимаются сбором, изучением и хранением памятников естественной истории, материальной и духовной культуры. В них можно увидеть предметы старины и произведения искусства, однако в последние годы всё больше учреждений подобного рода посвящают свою деятельность очень необычным вещам.
Музей разводов, Загреб, Хорватия
Музей разводов, Загреб, Хорватия.
Его называют ещё Музеем разбитых сердец и хранятся здесь экспонаты, повествующие печальные истории некогда влюблённых людей. Поводом для его открытия послужил развод двух хорватских художников Олинки Виштицы и Дражена Грубишича. Они развелись без громкого выяснения отношений, но решили собрать в одном месте вещи, которые хранили воспоминания о прошлых счастливых временах. Сначала бывшие влюбленные ограничились выставкой в составе передвижной экспозиции, а в 2010 году, собрав множество новых экспонатов других бывших пар, они открыли Музей разводов. Каждый предмет, выставленный в музее, сопровождает история, написанная от первого лица. Здесь можно увидеть топор, которым крушили мебель после расставания, открытку с признанием в любви, написанную детской рукой, или утюг, которым когда-то был поглажен свадебный костюм.
Музей плохого искусства, Бостон, США
Музей плохого искусства, Бостон, США.
Казалось бы, зачем нужно создавать музей, где будут храниться образцы творчества бесталанных художников и скульпторов?пройти мимо неё торговец не смог. И решил создать отдельный музей для таких образцов. Сюда не принимаются все подряд работы, специальная комиссия определят, насколько серьёзны были намерения художника, когда он собирался создавать свой шедевр. Бессмысленная мазня и рисунки, написанные ради шутки, не имеют ни единого шанса оказаться в экспозиции.
Музей похмелья, Загреб, Хорватия
Музей похмелья, Загреб, Хорватия.
В Загребе сконцентрировано большое количество музеев и выставок. В декабре 2019 года здесь открылся Музей похмелья. Рино Дубкович, владелец и идейный вдохновитель этого заведения, в одном из интервью рассказал о том, что посвящено оно времени между окончанием вечеринки и пробуждением на следующий день. В основном, здесь собраны предметы, неизвестно каким образом попавшие в дом человека, слишком хорошо повеселившегося накануне. Здесь можно почитать истории о произошедшем с людьми после обильных возлияний, или примерить специальные очки, симулирующие состояние сильного алкогольного опьянения.
Музей волос, Каппадокия, Турция
Музей волос, Каппадокия, Турция.
Трудно себе представить, зачем нужно коллекционировать и выставлять на всеобщее обозрение простые пряди женских волос. Однако владелец гончарного магазина Чез Галип вот уже много лет занимается именно этим. Началось всё с пряди, оставленной Чезу на память его бывшей возлюбленной. Молодой человек в то время очень страдал, и женщины, узнавая об этой истории, стали приносить ему в утешение свои пряди волос, к которым прикладывали трогательные записки. Коллекция росла, и теперь она насчитывает больше 16 тысяч прядей, которыми владелец украсил стены и потолки небольшой пещеры, расположившейся прямо под магазином гончарной посуды. Галип два раза в год выбирает десять случайных прядей и в знак благодарности приглашает их бывших обладательниц на свой мастер-класс. И предоставляет девушкам недельный отдых в Каппадокии.
Музей лапши быстрого приготовления имени Момофуку Андо, Осака, Япония
Музей лапши быстрого приготовления имени Момофуку Андо, Осака, Япония.
Этот музей посвящён тому человеку, 64 года назад разработавшему технологию приготовления лапши, которая впоследствии не требует варки. Момофуку Андо сам стал фанатом этого продукта и до конца своих дней ел лапшу, совершенно не обращая внимания на рекомендации врачей беречь своё здоровье. Кстати, дожил этот чудо-повар до 96 лет. Теперь же в музее его имени можно увидеть едва ли не все виды существующей в мире лапши быстрого приготовления. Кроме того, в музее можно найти точную копию сарая, в котором когда-то Момофуку Андо и создал свою лапшу. Если же записаться на проводимый в музее мастер-класс, то можно сделать свой авторский рамен, замесив предварительно тесто, сделав лапшу, обжарив её во фритюре и затем отведав в дегустационном зале. Кстати, посещение этого музея абсолютно бесплатно.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии