Как привести в порядок участок на склоне

Сад на склоне может стать настоящим украшением участка, а не его недостатком, как может показаться первоначально, например, при его покупке. Наклонный участок — это территория, где имеется перепад высот от 6 до 10 см на каждый метр.







В таком дворе прогулка вдоль склона может быть затруднительной, особенно в случае использования тяжелой техники или газонокосилки.



Склоны подвержены эрозии, которая вызвана воздействием воды и ветра. Со временем почва может осыпаться и скатываться. На вершине холма земля быстрее высыхает, что может привести к нехватке влаги для растений, в то время как внизу, в овраге, почва обычно перенасыщена влагой. Оценить наклон участка сложно визуально. Высокая трава или сугробы могут сгладить рельеф, и даже вспаханное и выровненное поле может скрыть незаметное, но значительное изменение уровня земли.э



Первый способ — выровнять участок

Второй способ — сделать террасы

Третий способ — устроить рокарий

Четвертый способ — высадка газона на перепаде

Пятый способ — создание мини-водопада

Шестой способ — укрепление склона специальными конструкциями

Седьмой способ — не трогать ничего

Участок сложно, но можно выровнятьЭтот подход подходит для участков с небольшим перепадом высоты (до 5 см на каждый метр). Хотя у некоторых заказчиков возникает желание полностью выровнять крутые склоны, мы обычно отговариваем от такого решения. Сад с холмистым рельефом выглядит более интересно, а его обустройство обходится дешевле, чем строительство высокой подпорной стены.Если всё-таки есть желание выровнять склон на участке, то придется вложить определенные усилия и финансы. Сначала необходимо провести инженерные изыскания, чтобы узнать о структуре грунта. Далее потребуется земляные работы, в результате которых уклон будет сглажен. Выравнивание участка позволит создать удобные условия для размещения растений, цветочных клумб и альпийских горок, а также для организации тропинок и газонов.Сделать идеальную поверхность не получитсяОднако, есть и минусы — при большом перепаде высоты (более 1,5 м) просто разровнять землю недостаточно — потребуется рассчитать количество необходимого грунта и время на его усадку. В некоторых случаях также потребуется использовать шпунты для укрепления склонов, для чего требуется дополнительное оборудование. Если перепад высоты большой, возможно потребуется привлечение бульдозера и найм рабочих. Смена работы техники обойдется примерно в пятнадцать тысяч рублей.Будет смотреться очень красивоТеррасы на склонах создают эффект огромных ступеней, которые позволяют выровнять различные наклоны земли, начиная от пологих и заканчивая крутыми обрывами. Такая конструкция также позволяет зонировать участок.Если не хочется менять натуральный рельеф участка, то террасы будут хорошим вариантом для создания сада на склоне. Для этого понадобятся камни или блоки, которые будут служить основой для террасных площадок. При создании террас важно правильно рассчитать уровни и укрепить площадки так, чтобы они были устойчивыми. Это позволит создать зоны для посадки растений и устроить переходы между террасами с помощью лестниц или ступенек.Главное найти применение террасамИх можно разделить на различные зоны — въездная зона, где безопасно можно парковать автомобили; установка дома на ровной площадке представляет собой более простой вариант (часто въезд и жилой дом располагаются на одной террасе); зона отдыха; площадка для хозяйственных построек и огорода.Однако, работы по самостоятельному заливанию бетонных стен или укладке крупных валунов достаточно тяжелы без определенного опыта. Потому придётся привлекать строительную бригаду, а земляные и бетонные работы обычно оцениваются в среднем от 5000 до 8000 ₽ за погонный метр при высоте стены до 1 метра.РокарийРокарий — это сад, созданный на каменистых или скалистых участках. Если ваш обладает такими особенностями, то устройство рокария будет оптимальным вариантом. Рокарий можно сделать с помощью камней разных форм и размеров, как естественного, так и искусственного происхождения. Внутри разместить различные растения, такие как суккуленты, альпийские растения или другие каменистые растения, которые идеально подходят для таких условий.Это своего рода террасирование склона без использования подпорных стен. Вместо них перепады высот между террасами украшаются камнями, щебнем и растениями. Чаще всего такие конструкции создают на склонах, где структура рокария будет наиболее органичной.Рокарий становится визуальным украшением участка. Внизу могут быть обустроены зоны отдыха с красивыми видами и уединением. Но, создание рокария съедает некоторую полезную площадь участка. На больших участках это не так критично, но на небольших лучше воздержаться от этого.Газон скрасит неровностиИдеально для участков с изменением высоты до одного метра подойдет такое оформление, которое придает территории вид относительно ровной. Без лишних строительных работ можно создать площадки, подходящие для строительства, а также зоны для прогулок.Можно высадить и другие растенияУкладка рулонного газона будет дешевле и быстрее, чем строительство подпорной стены из бетона или камней. Но, тут будет сглаживание перепадов высоты, и они будет менее заметены.Для этого необходимо подготовить склон, убрав лишнюю растительность и выровняв его поверхность. Затем следует проработать дренажную систему, чтобы избежать образования луж и затопления. После этого можно приступить к посадке газона на склоне. Для более эффективной фиксации травы на склоне можно использовать специальные сетки или клетки, которые помогут предотвратить смывание почвы при дождях. Такой сад будет удобен в уходе и приятен глазу. Газон на 1 квадратный метр будет стоить от 650 ₽.Водопад выглядит эффектноЭто отличный способ сделать сад на склоне более оригинальным и привлекательным. Для этого необходимо проложить систему подачи воды вверх по склону и установить специальные контейнеры для ее сбора и отвода. Затем можно использовать камни и каскады для создания водопада. Вода будет плавно стекать по склону, создавая приятный шум и освежая воздух. Такой сад на склоне будет стать настоящим украшением для любого участка. Это похоже на рокарий, но с добавлением ручья и небольших водопадов.Для водопада потребуются дополнительные устройства, такие как насос и фильтр, которые требуют поддержания и ухода. Насосы начинаются от десяти до пятнадцати тысяч рублей, гидроизоляционная пленка стоит от тысячи до двух за 1 м².Склоны нужно укреплятьЕсли склон слишком крутой или нестабильный, то можно воспользоваться специальными конструкциями для укрепления. Флорштейны, габионы и ступени — это всего лишь несколько примеров таких конструкций. Они позволят создать не только устойчивую структуру, но и дать возможность высадить на склоне разнообразные растения, создавая тем самым еще больше зелени и красоты.Габионы часто можно увидеть вдоль дорог в гористых районах, например в Карелии или на Урале. Это металлические конструкции, заполненные крупным щебнем и обычно устанавливаемые вертикально. Габионные маты же укладываются горизонтально и используются для укрепления, например, берегов водоемов. Георешетки же представляют собой объемные пластиковые сетки.Увы, тут нарушается эстетика, и для улучшения внешнего вида придется подумать о озеленении склона. Например, посадить можжевельники и цветущие кустарники — шиповник, спиреи, гортензии. Однако, это не самый дорогой способ, от 700 рублей до двух с половиной тысяч за штуку.Склон нужно укреплятьЕсли на участке есть крутой склон с взрослыми деревьями и устоявшимся ландшафтом, то лучше его оставить. Такой склон превратится в естественный уголок природы вашем участке. Этот способ не требуется никаких работ.Однако, построить что-либо на нём может быть проблематично, например теплицу или баню. И всё равно иногда необходимо выровнять склон для создания ровной поверхности, что потребует использования плодородного грунта. Самосвал с плодородной почвой может стоить около двадцати пяти тысяч. Стоимость растений будет варьироваться.