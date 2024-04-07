Бытовые хитрости, которые не так-то просто найти в интернете

Интернет полнится самыми разнообразными бытовыми лайфхаками, но далеко не все из них являются эффективными и пригодными для жизни. Если вы уже устали экспериментировать, предлагаем взять на заметку проверенные хитрости. Благодаря им повседневная жизнь станет гораздо легче.









Хитрость 1: Собирайте мусор в пластиковую бутылку во время работы с шуруповертом

Хитрость 2: Натирайте зеркало зубной пастой, чтобы избежать потеков от воды

Хитрость 3: Добавляйте в утюг каплю духов, чтобы вещи приятно пахли

Хитрость 4: Используйте вместо вантуза пластиковую бутылку

Хитрость 5: Уберите налет на аэраторе с помощью лимонной кислоты и целлофанового пакета

Хитрость 6: Подкладывайте подгузник, когда чистите фильтр стиральной машины

Хитрость 7: Трите руки о кран, чтобы убрать неприятный запах

Хитрость 8: Надевайте на стельки носки, чтобы они всегда оставались чистыми

Хитрость 9: Смазывайте предметы вазелином, чтобы защитить от ржавчины

Хитрость 10: Нагревайте мыло, чтобы оно хорошо пенилось

Подставьте часть бутылки под шуруповерт.В процессе работы с шуруповертом строительная пыль разлетается по всей комнате. Приходится стоять наготове с пылесосом в ожидании того момента, когда муж сделает перерыв и можно будет убрать образовавшийся мусор (а убирать его нужно сразу, потому что жильцы за пару минут разнесут по квартире). Согласитесь, это не слишком удобно, особенно, когда у вас и без того хватает дел.К счастью, есть отличный вариант решения проблемы. Возьмите обычную пластиковую бутылку, отрежьте верхнюю часть и прикрепите ее к шуруповерту. Вуаля – теперь вся пыль будет собираться в бутылке, и вам не нужно будет доставать пылесос. Кстати, шума от инструмента тоже будет гораздо меньше.Зубная паста защищает от потеков водыЧистое зеркало в ванной – это, скорее, исключение из правил, чем закономерность. Стоит лишь умыться или вымыть руки, как на поверхности сразу появляются потеки от воды, даже если вы все делаете максимально аккуратно. Здесь есть три варианта:• держать поблизости тряпку и средство для мытья стекол, чтобы протирать зеркало после каждого загрязнения;• плюнуть на это дело и оставить все, как есть (одной каплей больше, одной меньше – какая разница);• натирать зеркало зубной пастой, чтобы оно не собирало воду.Мы за третий вариант – он самый простой и эффективный, к тому же, быстрый в исполнении. Вам нужно лишь нанести небольшое количество пасты на губку и отполировать зеркало. Конечно, единичные капли оставаться будут, но они не сравнятся с тем, что было раньше.Отличный вариант ароматизации вещей.Как говорится, все гениальное просто. Если вы уже устали от того, что духи распределяются по одежде неравномерно, воспользуйтесь следующим лайфхаком: добавляйте несколько капель любимого парфюма в отсек для воды в утюге. Так вы не только решите вышеупомянутую проблему, но также сэкономите духи и наполните шкаф приятным ароматом. Но не забудьте поменять воду в утюге, когда будете гладить одежду мужа, иначе казуса избежать не получится.Важно, чтобы бутылка под диаметру подходила к раковине.Забился слив в ванной, унитазе или раковине, а вантуза как назло не оказалось под рукой? Не паникуйте, можно воспользоваться подручными средствами. Если вам нужно пробить засор и устранить скопившийся на стенках труб жир, используйте смесь соды и уксуса.Если же вам нужно убрать воду, возьмите пластиковую бутылку и разрежьте ее так, чтобы срез соответствовал размеру слива. После этого наполните емкость водой, вставьте в слив и нажмите несколько раз. Благодаря этим действиям образуется вакуум, и вода уйдет за считанные минуты. Просто, быстро и без лишних хлопот!Лимонная кислота быстро уберет известковый налет.Если периодически не чистить аэратор в кране, со временем он забьется. В результате напор воды существенно ухудшится, и она будет течь неравномерно. Столкнулись с такой проблемой? Самое время подумать о том, чем почистить аэратор. Предлагаем воспользоваться следующим способом.Возьмите целлофановый пакет, насыпьте в него одну столовую ложку лимонной кислоты, залейте теплой водой, надежно закрепите на кране и оставьте примерно на час. По истечении времени снимите пакет и оцените результат – аэратор чистый и вода течет равномерно. Больше никаких неудобств во время водных процедур или мытья посуды.Подгузник отлично впитывает воду.Чтобы стиральная машина служила верой и правдой много лет, время от времени необходимо очищать ее от известкового налета, плесени и прочих загрязнений. Особо пристальное внимание нужно уделять фильтру, ведь именно от него непосредственно зависит состояние прибора и то, как он выполняет свои функции. И вот здесь вам точно пригодится наш лайфхак.Вместо того, чтобы подкладывать тряпку под машинку в процессе очистки фильтра, воспользуйтесь помощью обычного детского подгузника. Он прекрасно впитывает воду и предотвращает протечки. Нет памперса? Подойдет одноразовая пеленка – после нее пол не будет мокрым и вода не затечет в щели.Материал смесителя уберет запах.Лук, чеснок, рыба и множество других продуктов, которые мы готовим на своей кухне, оставляют после себя неприятный запах. Он впитывается не только в разделочную доску, но также в кожу, и избавиться от него с помощью мыла получается далеко не всегда. Некоторые хозяйки рекомендуют использовать лимон, чтобы нейтрализовать неприятный аромат, мы же предлагаем сделать еще проще – просто потрите руки о кран.Да-да, вы все правильно прочитали. Материал смесителя уберет запах и вам останется только ополоснуть руки и насухо вытереть их полотенцем. Кстати, теперь становится понятным, почему на некоторых маркетплейсах продают мыло из нержавеющей стали – оно прекрасно справляется даже с самыми стойкими ароматами.Носки потом можно постирать.Как показывает практика, больше всего в обуви страдают стельки. Особенно тяжело им приходится летом, когда ноги потеют и собирают на себе огромное количество пыли и прочих загрязнений. И если снаружи кроссовки, ботинки или туфли можно протереть губкой, и от пятен не останется даже следа, то как отстирать стельки, чтобы они не деформировались – большой вопрос.Мы считаем, что проблему легче предотвратить, чем потом искать решение, поэтому предлагаем просто надеть на стельки носки. Когда они испачкаются, вы их снимите, постираете и заново наденете. При этом стельки всегда будут оставаться идеально чистыми. Все гениальное просто!Вазелин уберет следы ржавчины на велосипеде.Наверняка у вас дома есть много вещей, которыми вы нечасто пользуетесь или достаете их только в определенный сезон. С одной стороны, так они дольше сохраняют свой первозданный внешний вид, а с другой, если речь идет о металлических предметах, есть риск возникновения коррозии.Если вы заметили, что, например, на велосипеде появились ржавые участки, нанесите на них тонкий слой вазелина. Оказывается, он создает защитную пленку на поверхности, предотвращая контакт предмета с воздухом и влагой, и ржавчина не появляется.Положите мыло на батарею.Если вы купили новое мыло, а оно, как назло, плохо пенится, не торопитесь отправлять его в мусорное ведро. Попробуйте положить кусочек в теплое место, например, на батарею, и оставить его там на ночь. После того, как мыло прогреется, оно станет намного мягче и благодаря этому будет лучше пениться. Однако будьте осторожны – если кусочек перегреется, он не только размягчится, но и растает. Чтобы предотвратить подобный исход, оберните мыло тонким полотенцем, и только после этого кладите на батарею.