Десять научных открытий, которые произошли случайно

С нами не соскучишься!

В 1928 году английский ученый-бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином.

1. Микроволновая печь

2. Рентгеновские лучи

3. Заменитель сахара

4. Кардиостимулятор

5. ЛСД

6. Пенициллин

7. Виагра

8. Динамит

9. Небьющееся стекло

10. Вулканизированная резина