Самые странные фотографии из далекого космоса

Человек всегда пытался найти богов и демонов там, где их просто нет. Чаще всего, он обращал лицо к небу: мерцающие далеким светом созвездия формировались в человеческом сознании в горных львов, стрельцов и русалок.
Сейчас же, несмотря на то, что все мы живем в 21 веке, многие по-прежнему пытаются обнаружить доказательства внеземного вмешательства на снимках, которые передают на землю космические телескопы.
Лицо на Марсе
Когда космический аппарат NASA, Викинг-1 передал первые снимки Марса, общественность была шокирована обилием предметов, схожих с человеческими лицами. К примеру, вот эта фотография была названа любителями конспирологических теорий доказательством существования жизни на красной планете.
Крысы в космосе
Еще один всплеск интереса к фотографиям с Марса возник в 2003 году. Curiosity передал серию снимков, на одном из которых энтузиасты заметили крысу. Надо ли говорить, что при ближайшем рассмотрении, крыса оказалась обычным камнем.
Рука Господа
Специалисты из NASA опрометчиво передали этот снимок в пресс-службу. Публикация вызвала целый ряд религиозных беспорядков: люди утверждали, что телескоп снял самую настоящую руку господа. На самом же деле, перед нами спектральная фотография взорвавшейся сверхновой звезды.
Приветливый Плутон
В этом году зонд NASA сделал невероятно близкие снимки Плутона. На одном из них планета повернута таким образом, что можно разглядеть символ сердца. Ученые считают, что оно состоит из смеси метана и азота.
Космический Микки Маус
Вообще, распознавать знакомые силуэты в космических объектах — распространенная практика.
Кошачий глаз
Этот снимок подарил любителям конспирологических теорий телескоп Хаббл. Со стороны облако космической пыли напоминает глаз кошки.
Конская Голова
Цвет и внешний вид этого облика буквально вынудил ученых обозначить его таким спорным словом. Перед нами — туманность Конская Голова, находящаяся в созвездии Ориона.
Джек-из-Тени
Трудно поверить, но этот снимок был сделан ровно в канун Хеллоуина. Пугающую планету тут же окрестили адской.
