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Как и для чего древние индейцы создали сеть подземных туннелей под столицей своей империи



Цивилизации Мезоамерики оставили после себя огромное количество загадочных археологических памяток. Даже один город, позднее ставший частью империи ацтеков, Теотиуакан, даже столетия спустя поражает масштабами своих построек. Правда, обычно так говорят о наземных объектах, а ведь есть ещё и те, которые не видны глазу - оказывается, древние индейцы оставили новую головоломку археологам ещё и под землёй.

Древний город, секреты которого находятся и на земле, и под землёй. /Фото: ekskursiivmeksike.ru

Древний город, секреты которого находятся и на земле, и под землёй. /Фото: ekskursiivmeksike.ru

 

Теотиуакан считается одним из крупнейших городов на планете в доколумбовую эпоху, а его величественные пирамиды и храмы всегда привлекали внимание. Поэтому первые попытки исследования этого места производились ещё испанскими колонизаторами в 17 столетии, а также было несколько экспедиций позднее. Однако реальный, и довольно неожиданный результат раскопок историки и археологи получили уже в прошлом веке.
Подземные туннели нашли не сразу. /Фото: mru.ink

Подземные туннели нашли не сразу. /Фото: mru.ink

 

Так, примерно в середине 20 столетия исследователями было обнаружено, что под Теотиуаканом находятся туннели. Причём условно их можно разделить на три группы, исходя их места их расположения: по информации редакции novate.ru, первая система пролегает под Пирамидой Солнца, вторая - под Пирамидой Луны, а третья находится под Пирамидой Пернатого Змея, которая также именуется Храмом Кецакоатля.
Пирамида Солнца. Фото: lastwordonnothing.com

Пирамида Солнца. Фото: lastwordonnothing.com

 

Интересно, что ещё первые исследования этих подземных ходов показали не только их масштабы, но и время их появления. А оно, как выяснилось, сильно отличается: только часть туннелей, к примеру, под Пирамидой Солнца, были возведены самими ацтеками. А остальные построил кто-то уже после того, как пала эта мезоамериканская империя, однако все они соединены между собой, а затем их по непонятным причинам запечатали.
Пирамида Пернатого Змея, также известна как Храмом Кецакоатля /Фото: art-facts.com

Пирамида Пернатого Змея, также известна как Храмом Кецакоатля /Фото: art-facts.com

 

Помимо самих туннелей, раскопки позволили найти в подземных ходах множество артефактов - от глиняной посуды до печей. Причём время их создания также сильно разнится между собой, поэтому исследователям трудно сказать: были ли построены туннели одновременно с пирамидами сверху, либо они вообще появились раньше. Современные же учёные с помощью мощных сканеров сумели создать более обширную и целостную карту расположения подземных ходов.
Карта расположения туннелей под одним из храмов, созданная по результатам 3D-сканирования. /Фото: mru.ink

Карта расположения туннелей под одним из храмов, созданная по результатам 3D-сканирования. /Фото: mru.ink

 

А вот о том, для чего эти туннели предназначены, историки спорят уже не одно десятилетие. Дело в том, что ацтекам этот город изначально не принадлежал - его построили более древние этнические группы индейцев Мезоамерики. И вот об их жизни осталось очень мало сведений, причём они ещё и разрозненные. История туннелей Теотиуакана исключением не стала - различные источники дают разную картину вероятной функции, которую выполняли эти подземные уровни.
Артефакты, найденные в туннелях под городом. /Фото: gorets-media.ru

Артефакты, найденные в туннелях под городом. /Фото: gorets-media.ru

 

Согласно наиболее популярной версии, туннели под Храмами выполняли сакральную роль - например, были местом проведения религиозных ритуалов и церемоний, а также захоронений, ведь скелеты людей там тоже находили. Это довольно достоверное предположение, ведь Теотиуакан был своего рода городом для паломничества, и его религиозная роль была очень большой. Другая же версия гласит, что с помощью туннелей знать и управленцы города могли сбежать в случае опасности.

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