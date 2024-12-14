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Простой способ открыть бутылку ключом

Так уж случилось, что вам нужно открыть бутылку вина, а штопора с собой нет. Не беда! Бутылку запросто можно открыть тем, что в вероятности 90 процентов у вас всегда есть с собой. Это ключи от дома или еще от чего-либо. Поэтому, этот метод открывания является самым доступным.

Еще один хитрый способ открыть бутылку без штопора

Простой способ открыть бутылку ключом


Нам понадобится только колюч и бутылка, больше ничего.



Удаляем пластиковую этикетку с горлышка. Для облегчения можно ее поддеть тем же ключом.



Вставляем ключ под углом в пробку и продавливаем наискосок. Если будет тяжело давить, подложите любую ткань.



Вот так должен зайти ключ в пробку наискось.



Теперь наша задача повернуть пробку вокруг своей оси. Первый толчок и оборот может даться трудновато, но затем пойдет все легко.



Делаем еще повороты. Во время вращения пробка понемножку выходит.



И вот она почти вышла, продолжаем вращать.



Еще оборот и оп! Бутылка открыта.



Способ вполне рабочий. Возможно потребует от вас сноровки и силы. Но как вариант выйти из сложившейся ситуации является отличной идеей.
Метод отлично работает с пластиковой пробкой, но вот пробки сделанные из натурального материала могут дать осечку и раскрошиться, но не всегда, просто имеется вероятность.
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тер. Район пруда Бутылка
пробка

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