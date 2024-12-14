Как быстро высушить одежду, если дело не терпит отлагательств

Ситуации бывают разные и иногда, во что бы то ни стало, срочно нужно высушить одежду. Поэтому вместо того, чтобы рвать и метать, сетуя на то, что ничего не успеваешь, лучше преступить к делу, которое не терпит отлагательства. О том как быстро и качественно высушить одежду – далее в статье.







1. Факторы, влияющие на скорость сушки

2. Первый метод: дополнительный отжим

3. Второй метод: используйте полотенца для отжима

4. Третий метод: сушите вещи на улице

5. Четвёртый метод: используйте фен

6. Пятый метод: создайте «теплицу»

7. Шестой метод: используйте вентилятор

8. Седьмой метод: используйте утюг

9. Как нельзя сушить вещи

Есть несколько факторов, влияющих на процесс высыхания одежды.Нужно понимать, что весь процесс высыхания зависит от множества различных факторов. Например, далеко не последнюю роль играет влажность воздуха, его циркуляция, температура в квартире или на улице, тип ткани. Помимо всего перечисленного, но процесс высыхания и его скорость влияет также метод сушки, то, как вы развешиваете одежду, пользуетесь вешалками, перебрасываете через планки\верёвки или же раскладываете на поверхности.Чтобы одежда сохла гораздо быстрее, отжимайте её как следует.Здесь всё максимально просто и понятно. Менее влажная одежда, высохнет гораздо быстрее. Поэтому используйте дополнительный отжим или выбирайте режим на 1200 и больше оборотов. При этом не стоит злоупотреблять такой сушкой на постоянной основе, поскольку это может навредить одежде. Соответственно, она начнёт гораздо быстрее изнашиваться и терять форму. Если же вы стираете руками, то отожмите вещи первый раз, затем хорошенько встряхните их и дайте отлежаться. После вновь отожмите и встряхните (повторите несколько раз). После переходите к развешиванию на балконе или сушилке в комнате.Полотенце также поможет в разы быстрее справиться с процессом сушки.Если срочно нужно высушить вещь – используйте хлопчатобумажное или махровое полотенце. Заверните в него одежду, туго скрутите и как следует отожмите. Ткань впитает лишнюю влагу и тогда будет намного проще досушить вещь утюгом или феном.Хотите, чтобы одежда высохла как можно быстрее? Тогда развесьте её на улице.Наверняка многие застали тот момент, когда наши мамы или бабушки сушили бельё и одежду на улице, развешивая на верёвках во дворе. Пришло время вспомнить былые времена или же наверстать упущенное. Свежий воздух, солнечная, морозная или ветреная погода – отличный способ ускорить процесс сушки. В таких условиях вещи высохнут примерно за полчаса-сорок минут.Феном также можно высушить одежду.Ещё один вполне рабочий метод – сушка вещей феном. Вот только подойдёт он для тонких и лёгких тканей. Мокрые вещи необходимо хорошенько встряхнуть, вывернуть наизнанку, развесить на плечиках и расправить заломы. После следует выставить среднюю температуру на фене и пройтись горячим воздухом по вещи снизу вверх и наоборот. Затем просушите со второй стороны. Швы и наличие карманов нужно сушить чуть дольше обычного и с небольшой задержкой в пять-семь секунд в одном месте.Сделайте теплицу из простыни.Импровизированная «теплица» – отличный вариант для ускорения процесса сушки одежды, да вот только соорудить её можно в сезон отопления или при наличии электробатареи. Расставьте стулья или сушилки возле батареи, повесьте на спинки стульев или планки одежду. Накройте простыней так, чтобы получился купол. Один край стоит заправить за батареи, второй должен свисать до пола. Таким образом получится своего рода теплица, в которой вещи высохнут гораздо быстрее.Благодаря вентилятору, также можно добиться желаемого результат во время сушки вещи.Ещё один вариант ускорить процесс высыхания – использовать вентилятор. Разместите его в полуметре от развешенных в комнате вещей и направьте на них воздушный поток. Нужно выбрать среднюю скорость вращения головки и лопастей, таким образом обдув будет со всех сторон.Высушить одежду можно и с помощью утюга.Высушить мокрую вещь можно и с помощью утюга. Для этого аккуратно разложите одежду либо на гладильной доске, либо на столе или полу. Накройте хлопчатобумажным или махровым полотенцем, ткань дополнительно будет впитывать лишнюю влагу. Выберите подходящий режим (главное – без отпаривания), исходя из состава ткани. Гладьте примерно пятнадцать-двадцать минут. Затем встряхните вещь и повесьте на вешалку или спинку стула. Дайте просохнуть и остыть. После прогладьте ещё раз (пять-десять минут).Не сушите одежду над открытым огнём и электроприборах.Ни в коем случае не пытайтесь высушить вещи над открытым огнём. Иначе вы не только спалите одежду, а и устроите самый настоящий пожар в квартире. Также не стоит экспериментировать с микроволновкой и духовкой (да-да, есть и такие нелепые советы в Интернете). Важно! Не вешайте мокрые вещи на электроприборы, иначе есть все шансы схлопотать короткое замыкание с возгоранием.