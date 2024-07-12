Как за полчаса понизить температуру в комнате на 7 градусов без кондиционера

Воспользуйтесь этим замечательным советом, если у вас дома по какой-то причине пока нет кондиционера. Это довольно недорого, но эффект поразителен!

В комнате станет прохладнее: всего за полчаса температура понизится на 7 градусов! Удивительно просто, быстро и дешево. Охладите комнату без кондиционера!

Охлаждение комнаты без кондиционера

Этот лайфхак доступен каждому.Для того, чтобы воспользоваться этим советом, вам понадобится 2 прибора. Первый — это самый недорогой увлажнитель воздуха. Наберите в него воду и включите.Поставьте рядом с вентилятором. Включите его на самую низкую мощность.Вентилятор будет разгонять влажный пар по всей комнате и вмиг охладит её! Комната наполнится свежестью и станет гораздо холоднее.Это работает в разы лучше, чем замороженные бутылки, тазы с водой и прочие советы! Увлажнитель и вентилятор вместе стоят в разы меньше, чем кондиционер, но показывают себя ничуть не хуже!