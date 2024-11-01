8 автомобилей, которые шутя справятся с осенним бездорожьем

Если вы любите часто выбираться на природу, отдыхать дикарем, ездить на рыбалку или охоту, то без внедорожника вам не обойтись. Приобрести такую машину сегодня не проблема. Гораздо сложнее выбрать действительно надежный и мощный автомобиль, легко преодолевающий любое бездорожье. Поэтому мы составили список машин, на который стоит обратить внимание.
1. Niva Legend (3-дверн.)
Niva Legend надежна и ремонтопригодна/ Фото: avtogermes.ru
Этот трехдверный автомобиль впервые был выпущен в 1977 г. и до сих пор успешно конкурирует с современными внедорожниками. Весомый плюс – отличная проходимость. Машина легко преодолевает заболоченные и заснеженные участки, поэтому на ней можно смело отправляться в поездки по диким местам.
Во-вторых, она хорошо поддается ремонту, который к тому же не разорит автовладельца. Запчасти стоят недорого и всегда есть в продаже. Впрочем, по отзывам водителей, автомобиль – один из самых надежных, поэтому неполадки случаются довольно редко. Электроника заранее предупреждает о возможных проблемах, так что внезапных отказов практически не бывает.
Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,7 л и мощностью 83 л.с. Крутящий момент – 129 Н*м. Разгон до 100 км/ч с места занимает 17 сек.
Еще одно преимущество внедорожника – просторный салон, в котором свободно разместятся 5 человек. Объем багажника – 265 л, что позволяет взять с собой максимум снаряжения.
Автомобиль также ценится за экономичность. Расход топлива в городе составляет чуть более 12 л, на трассе – 8,3 л.
2. УАЗ Patriot (3 рестайлинг)
УАЗ Patriot разгоняется до 100 км/ч за 14 секунд/ Фото: drive2.ru
Этот полноприводный автомобиль подкупает в первую очередь невысокой ценой. Стоит намного меньше моделей своего класса и мало в чем им уступает. Легко идет по грунтовке, хорошо преодолевает бездорожье.
Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объемом 2,7 л мощностью в 150 л.с. Работает в паре с механической КП. Разгон внедорожника до 100 км/ч – 14 сек.
Еще одно преимущество машины – ремонтопригодность. Подлатать автомобиль можно в любом СТО или своими руками. Тем более, что запчасти стоят недорого и всегда есть в продаже.
Владельцы хвалят внедорожник за хорошую систему безопасности, вместительный и комфортный салон, просторный багажник. Правда, в экономичности автомобиль проигрывает Niva Legend. Расход топлива на 100 км составляет: по трассе – 11,5 л, в городе – 14.
3. Jeep Wrangler 3D
Jeep Wrangler 3D – мощный, но экономичный/ Фото: autospot.ru
Этот среднеразмерный 3-дверный внедорожник рассчитан на 4 человек. Автомобиль оснащен автоматической трансмиссией и бензиновым двигателем объемом 2 л, мощностью в 272 л.с. Разгоняется до «сотки» за 7 секунд.
Основное преимущество внедорожника – экономичность. Расход топлива на городских улицах составляет 13,7 л и чуть более 10 л на трассе. Для машин этого класса это отличный результат.
Еще владельцы хвалят внедорожник за ходовые качества и хорошую проходимость. Машина без проблем преодолевает бездорожье и легко маневрирует.
4. Suzuki Jimny
Suzuki Jimny имеет высокий дорожный просвет и устойчив во время езды/ Фото: 5koleso.ru
Этот компактный внедорожник появился на рынке не так давно – в 2018 г. Машина быстро зарекомендовала себя с лучшей стороны. Владельцы хвалят Suzuki Jimny за устойчивость и отличные ходовые качества. Автомобиль не раскачивается во время езды, без проблем выдерживает порывы ветра. У него высокий дорожный просвет, почти нет свесов.
Как и все японские модели, его отличает хорошее качество сборки. Водители считают, что Jimny обладает практически идеальными характеристиками для езды по бездорожью.
Автомобиль оснащен бензиновым 1,5-литровым двигателем мощностью 102 л.с. Силовая установка работает в паре с автоматической коробкой. Внедорожник оборудован современными электронными системами, облегчающими вождение. Средний расход бензина (в городе и на трассе) – 7.3 л.
Что касается минусов, то владельцы жалуются на небольшой багажник – всего 85 л. Но при необходимости его можно увеличить путем сложения задних сидений.
5. Mitsubishi Pajero Sport
Mitsubishi Pajero Sport, надежный и вместительный/ Фото: ixbt.com
Внедорожник попал в список лучших автомобилей по бездорожью после 3-го рестайлинга. Высокая проходимость обеспечивается рамной конструкцией, построенной на базе пикапа L200. Передняя подвеска довольно крепкая, поэтому автомобиль легко преодолевает ямы и ухабы.
5-дверный внедорожник оснащен полным приводом, работающим в 4 режимах. Двигатель – дизельный, объемом 2,4 л и мощностью 181 л.с., функционирует в паре с АКПП.
Владельцы хвалят внедорожник за вместительный салон и багажник, продуманную систему безопасности, надежность. Еще отмечают, что производителю удалось придать мощному автомобилю стильный, легкий и изящный облик.
Средний расход горючего – 8 л на 100 км: в городе – почти 10 л, на трассе – 7. Разгон с места до «сотки» – 12 секунд.
6. Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado рассчитан на пять человек/ Фото: auto.ru
Среднеразмерный внедорожник выпускается с 2020 г., прошел несколько рестайлингов. Особенно удачной получилась модель 3-го поколения. Машина выпускается в нескольких вариантах: с бензиновым 2,7-литровым двигателем в 163 л.с. или дизельной установкой объемом 2,8 л, мощностью 200 л.с. Мотор работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом» или 5-ступенчатой «механикой».
Автомобиль рассчитан на 5 человек, имеет просторный салон и багажник. Как и всех «японцев», его отличает высокая надежность, проходимость и безопасность. Разгон до 100 км/ч занимает 12,5 секунды, средний расход топлива – 11,7 л.
7. Land Rover Defender 90
Land Rover Defender 90, поколение 2024 года/ Фото: landrover.lv
Этот полноразмерный внедорожник оснащен дизельным двигателем объемом 2 или 3 л, мощность которых – 200 или 249 л.с. соответственно. Предусмотрен также вариант для любителей бензиновых моторов.
В таких моделях установлен мотор объемом 3 л с максимальной мощностью в 400 л.с. Неудивительно, что они лучше справляются с дорожными нагрузками и обладают более внушительными ходовыми характеристиками. Во всех вариациях внедорожника стоит полный привод и коробка-автомат.
3-дверный автомобиль рассчитан на 5 человек, поэтому производитель позаботился о комфортности салоне. Имеется также просторный багажник объемом 397 л. По отзывам автовладельцев, у внедорожника высокая проходимость, отличные ходовые свойства и устойчивость на дороге в сложных условиях.
8. Lexus GX (2 поколение)
Дорожный просвет Lexus GX составляет около 215 мм/ Фото: motorpage.ru
Этот люксовый 5-дверный внедорожник был выпущен в 2019 году. Рассчитан на 5 человек. Оснащен АКПП и сильным бензиновым двигателем объемом почти 5 л и мощностью 296 л.с. Благодаря такой установке машина способна разгоняться до 100 км/ч за 8,3 секунды.
Мотор работает в паре со 6-ступенчатой коробкой-автоматом. Средний расход топлива – почти 13 л: в городе – 17,7 л, на трассе – чуть менее 10.
Дорожный просвет – 215 мм, поэтому машина хорошо преодолевает неровности. Еще у нее очень жесткая подвеска, благодаря которой автомобиль отлично держит дорогу.
Внедорожник не зря считается люксовым. Производитель постарался сделать салон максимально просторным и комфортным. Плюс имеется вместительный багажник, в который помещается много вещей и снаряжения. Его объем достигает 621 л.
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