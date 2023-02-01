Профессиональный трейдер готов поделиться секретами заработка

Для заработка на трейдинге и инвестициях одного желания мало. Знание – это сила. А правильное использование умных стратегий и неожиданных секретов поможет сделать на вложениях целое состояние.

Один из ярких и публичных аналитиков компании Инстафорекс готов поделиться с вами своими знаниями бесплатно. Добро пожаловать на увлекательнейшую серию мастер-классов по трейдингу!

Андрей Шевченко – профессиональный финансовый аналитик, эксперт, преподаватель и трейдер с 10-летним опытом работы на финансовых рынках. Автор и разработчик торговых стратегий «Price Action от Angy», «Охота за стопами», «Сеточный метод торговли на определенных кросс-курсах.

В цикл бесплатных еженедельных видеозанятий включен весь 10-летний опыт торговли, обучения, общения с другими трейдерами, изучения стратегий, софта и алгоритмов и множество «фишек», которых вы не найдете в общем доступе, но которые, в конечном итоге, помогут вам поднять качество торговли на совсем другой уровень.

Что будет в программе?

Как стать трейдером

Как начать торговать без вложений

Лучшие комбинации таймфреймов для успешной торговли

Ультраспреды instaforex, сравнение, инструкция к применению

Торговля «блока заказов»

Сломы микротенденций, тесты микроприоров

Разбор сделок по системе «price action» и «охота за стопами»

Объемы в торговле – горизонтальные и вертикальные

Системная торговля по объемам

Сет из 10 вебинаров уже доступен. Запишитесь прямо сейчас и узнайте секреты профессионального трейдинга из первых уст!