С нами не соскучишься!

8 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей 1063
    билеты в метро нанесли надписи на нескольких иностранных языках 🤣🤣🤣🤣-- только тогда были пяти копеечные монеты , ...Что скрывали про ...
  • Фаина Юсупова
    Это посылает всевышний знак Америке.Хватит смертей людей,убийцы!!!Над Средним Запад...
  • Traveller
    "Вам палец в рот не клади, голубчик! Голова!!!" (с) Ильф и Петров. "Золотой телёнок".8 жутковатых, но ...

Профессиональный трейдер готов поделиться секретами заработка

Профессиональный трейдер готов поделиться секретами заработка

Профессиональный трейдер готов поделиться секретами заработка

Для заработка на трейдинге и инвестициях одного желания мало. Знание – это сила. А правильное использование умных стратегий и неожиданных секретов поможет сделать на вложениях целое состояние.

Один из ярких и публичных аналитиков компании Инстафорекс готов поделиться с вами своими знаниями бесплатно. Добро пожаловать на увлекательнейшую серию мастер-классов по трейдингу!

Андрей Шевченко – профессиональный финансовый аналитик, эксперт, преподаватель и трейдер с 10-летним опытом работы на финансовых рынках.  Автор и разработчик торговых стратегий «Price Action от Angy», «Охота за стопами», «Сеточный метод торговли на определенных кросс-курсах.

В цикл бесплатных еженедельных видеозанятий включен весь 10-летний опыт торговли, обучения, общения с другими трейдерами, изучения стратегий, софта и алгоритмов и множество «фишек», которых вы не найдете в общем доступе, но которые, в конечном итоге, помогут вам поднять качество торговли на совсем другой уровень.

Что будет в программе?

  • Как стать трейдером
  • Как начать торговать без вложений
  • Лучшие комбинации таймфреймов для успешной торговли
  • Ультраспреды instaforex, сравнение, инструкция к применению
  • Торговля «блока заказов»
  • Сломы микротенденций, тесты микроприоров
  • Разбор сделок по системе «price action» и «охота за стопами»
  • Объемы в торговле – горизонтальные и вертикальные
  • Системная торговля по объемам

Сет из 10 вебинаров уже доступен. Запишитесь прямо сейчас и узнайте секреты профессионального трейдинга из первых уст!

 

Ссылка на первоисточник
жизньновостимир

Картина дня

наверх