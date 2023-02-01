Профессиональный трейдер готов поделиться секретами заработка

Для заработка на трейдинге и инвестициях одного желания мало. Знание – это сила. А правильное использование умных стратегий и неожиданных секретов поможет сделать на вложениях целое состояние.
Один из ярких и публичных аналитиков компании Инстафорекс готов поделиться с вами своими знаниями бесплатно. Добро пожаловать на увлекательнейшую серию мастер-классов по трейдингу!
Андрей Шевченко – профессиональный финансовый аналитик, эксперт, преподаватель и трейдер с 10-летним опытом работы на финансовых рынках. Автор и разработчик торговых стратегий «Price Action от Angy», «Охота за стопами», «Сеточный метод торговли на определенных кросс-курсах.
В цикл бесплатных еженедельных видеозанятий включен весь 10-летний опыт торговли, обучения, общения с другими трейдерами, изучения стратегий, софта и алгоритмов и множество «фишек», которых вы не найдете в общем доступе, но которые, в конечном итоге, помогут вам поднять качество торговли на совсем другой уровень.
Что будет в программе?
- Как стать трейдером
- Как начать торговать без вложений
- Лучшие комбинации таймфреймов для успешной торговли
- Ультраспреды instaforex, сравнение, инструкция к применению
- Торговля «блока заказов»
- Сломы микротенденций, тесты микроприоров
- Разбор сделок по системе «price action» и «охота за стопами»
- Объемы в торговле – горизонтальные и вертикальные
- Системная торговля по объемам
Сет из 10 вебинаров уже доступен. Запишитесь прямо сейчас и узнайте секреты профессионального трейдинга из первых уст!
Свежие комментарии