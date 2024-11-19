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Селфи марсохода и еще 11 снимков красной планеты


Даже марсоходы делают селфи: на фоне песчаных дюн

Даже марсоходы делают селфи: на фоне песчаных дюн

Изучение Вселенной — интереснейший процесс. Нам довелось жить в прекрасную эпоху, когда путешествия на Марс уже не кажутся недостижимой мечтой. Сведения о красной планете ученые черпают из отчетов марсохода NASA Curiosity. В нашей подборке — 12 интереснейших снимков из путешествия, которое стартовало 4 года назад!

Каньон Северный в северной полярной шапке Марса

Каньон Северный в северной полярной шапке Марса

Высадка марсохода на планету состоялась 6 августа 2014 года, его главная задача — обнаружить возможные следы жизни на планете, а также собрать данные для ученых, которые подтвердят или опровергнут возможность экспедиций на Марс с последующей высадкой. Как известно, ученые из лаборатории НАСА работают над программой безвозвратного полета на красную планету с 2010 года, так что, глядя на эти снимки, можно представить, что увидят первые добровольцы-колонизаторы, после удачного приземления.
3-километровый ударный кратер на Марсе

3-километровый ударный кратер на Марсе

 
Марсианский оползень

Марсианский оползень

 
Аллювиальные выносы на кратере Saheki

Аллювиальные выносы на кратере Saheki

 
Ямы Нили являются одной из самых красочных областей Марса

Ямы Нили являются одной из самых красочных областей Марса

 
Следы потепления в холодном регионе

Следы потепления в холодном регионе

 
Марсоход исследует планету

Марсоход исследует планету

 
Тень от марсохода

Тень от марсохода

 
Влияние ветровой эрозии на формировании ландшафта

Влияние ветровой эрозии на формировании ландшафта

 
Минерал ярозит в лабиринте Ночи, 24 ноября 2015 года

Минерал ярозит в лабиринте Ночи, 24 ноября 2015 года

 
Путь, проделанный марсоходом с августа 2012 года по середину ноября 2015 года

Путь, проделанный марсоходом с августа 2012 года по середину ноября 2015 года

 

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