Загадки Марианской впадины

Мировой океан занимает 70% всей планеты, а человек, кичащийся своим придуманным титулом «царя зверей» сумел узнать лишь 5% его тайн. Можно сказать, мы всего лишь зашли в воду по щиколотку, но что ждет нас там, на большой глубине? Марианская впадина уже очень давно манит ученых со всего мира. Несколько погружений в эти мрачные глубины уже выдали человеку столько загадок, что решать их придется веками.
Погружение «Триеста»
Одна из первых попыток человека раскрыть тайну Марианского желоба была предпринята в 1960 году. Созданный в лабораториях NASA батискаф «Триест» погрузился на глубину 10915 метров. Ученые на борту исследовательского судна «Гломар Челленджер» начали получать странную аудиоинформацию: казалось, что кто-то пилит металл. Камера же фиксировала необычные тени, скопившиеся вокруг батискафа. Целых восемь часов поднимался на поверхность «Триест», а при обследовании обшивки три из четырех камер оказались разбиты, а подъемные тросы перепилены наполовину. Кто это мог сделать — неясно до сих пор.
Находки в адских глубинах
Ученые и сегодня не способны идентифицировать существ, обнаруженных на самом дне Марианской впадины. Автоматический зонд Nereus вынес из погружения массу фото- и видеозаписей, на которых запечатлены странные, подчас действительно пугающие создания. Полутораметровые черви без рта, осьминоги, похожие на мутировавшие тентакли из японских мультфильмов, гигантские морские звезды — в этих водах лучше и вовсе не плавать.
Токсичная жизнь
А вот, пожалуй, самый удивительный факт о чудовищах Марианской впадины. В июне прошлого года британские исследователи опубликовали интереснейший документ, согласно которому тела глубоководных рачков со дна буквально насквозь пропитаны токсинами.
Столкновение с бездной
Немецкий исследовательский батискаф с тремя учеными на борту погрузился уже на 7 километров, когда вокруг него появились необычные, невиданные прежде существа. Впоследствие ученые океанологи описывали их не иначе, как «драконами». Они вцепились в обшивку «Хайфиш» и только сильный разряд энергии пущенный испуганными людьми по специальной дуге (она опоясывала весь батискаф) заставил их убраться восвояси.
Дом мегалодона
Ранее ученые предполагали, что гигантская доисторическая акула мегалодон пропала из океанов несколько миллионов лет назад. Но в 1997 году группа японских ученых, работавших над изучением тайн Марианского желоба, сумела поднять на поверхность пугающую видеозапись. Огромная, длиной пару десятков метров акула появилась у кормушки, к которой приманили глубоководных акул-гоблинов. Так значит, вот где остались последние мегалодоны!
