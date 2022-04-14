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Лайфхак без запаха: как просто почистить чеснок и остаться с чистыми руками


Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

Готовка – занятие приятное и во многом расслабляющее. Особенно, когда сроки не поджимают и можно не спеша, с толком-расстановкой порхать по своей уютной кухне и колдовать над кастрюлями. И всё же, некоторые детали кулинарной магии не доставляют особого удовольствия. Например, чистка чеснока. Его пикантный аромат надолго остаётся не только в памяти и в блюде, но и на ваших пальцах. Хотя избежать этого «побочного эффекта» совсем не сложно. Главное, знать маленькую хитрость.

Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

 

Не можете представить любимое блюдо без сочного чеснока? Тогда наверняка вы потратили не одну минуту в ванной, пытаясь отмыть руки от его навязчивого аромата. Задача по силам далеко не каждому мылу. Так что лучшее решение – сократить «тактильный контакт» с пахучим растением до минимума. Тем более, что почистить чеснок можно, почти не прикасаясь к нему. Да ещё и за считанные секунды. Не верите? Проверьте!
Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

 

Чтобы почистить чеснок «без рук» вам понадобится всего-навсего силиконовая прихватка или подставка под горячее.
Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

 

Возьмите неочищенный зубчик чеснока и положите его по центру силиконовой прихватки.

Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

 

Заверните край (совсем, как блинчик)…
Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

 

… прижмите и пару раз хорошенько прокатите.
Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

 

Разверните…
Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

 

…готово!
Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

Как почистить чеснок за пару секунд и остаться с чистыми руками

 

Просто, правда? И никакой лишней и чересчур ароматной мороки.

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Лайфхак без запаха: как просто почистить чеснок и остаться с чистыми руками

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Лайфхак без запаха: как просто почистить чеснок и остаться с чистыми рукамиПодписаться на мой Instagram
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