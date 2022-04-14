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Клубника, которая не нуждается в уходе

Такое выращивание клубники не просто гениально — оно очень удобно во всех смыслах! Экономит ваше время в прополке, удалении сорняков, а также поливе. Всё очень просто, но эффективно!

Клубника, которая не нуждается в уходе

Сначала следует подготовить землю: прополоть и внести удобрения (перегной, золу, навоз и т. п.).

Клубника, которая не нуждается в уходе

Набрать несколько 1,5 л пластиковых бутылок. Сделать на них около 6-8 небольших отверстий горячим гвоздём или паяльником.

Клубника, которая не нуждается в уходе

Прикопать бутылки наполовину в землю. Отверстия, соответственно, должны находиться ниже уровня земли.

Клубника, которая не нуждается в уходе

Сверху укрыть грядку чёрной плёнкой (укрывной материал). По краям присыпать землей и притоптать, чтобы плёнка не сдвинулась. Там, где торчат крышки бутылок, сделать надрезы, чтобы можно было заливать воду прямо в прикопанную бутылку, не доставая её.

Клубника, которая не нуждается в уходе

Рядом с бутылкой по бокам сделать 4 отверстия, по 2 снизу и сверху.

Клубника, которая не нуждается в уходе

Высадить рассаду клубники в отверстия. У бутылок открыть крышку, влить воду, закрутить крышку. В зависимости от того, как плотно закрыта крышка, вода либо будет уходить быстро в землю, либо очень медленно, по капле. Жидкие подкормки можно также вносить через бутылку.

Клубника, которая не нуждается в уходе

Доливайте воду по мере необходимости. В таком виде клубника отлично себя чувствует, растёт и развивается без проблем. Сорняки рядом не растут, а корням клубники всегда влажно и тепло.

Клубника, которая не нуждается в уходе
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Клубникавыращивание

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