Как вырастить крепкую и коренастую рассаду

Выращивание рассады — крайне важный этап в подготовке к дачному сезону. Именно от качества рассады зависит то, каким будет урожай различных культур в сезон.

Рост рассады нельзя пустить на самотек. Важно создать правильные условия, при которых рассада будет чувствовать себя максимально комфортно, будет активно расти и развиваться.







Главные правила выращивания рассады



Всего 4 правила помогут вырастить крепкую и коренастую рассаду.



1 правило: правильное освещение. Из-за недостатка света рассада начинает вытягиваться, ствол становится тонким. Рассаду необходимо ставить на солнечное южное окно, а при недостатке естественного освещения использовать лампы дневного света.



2 правило: правильный полив. Поливать рассаду следует по мере высыхания грунта по кругу горшка, не попадая на ствол. Также можно использовать нижний полив, что поможет избежать развития такой болезни как черная ножка.



3 правило: оптимальная температура. Чтобы рассада чувствовала себя комфортно, ее необходимо содержать при температуре 18-20 градусов. Важно регулярно проветривать помещение, в котором находится рассада.



4 правило: использование правильных подкормок. Без подкормок не получится вырастить крепкую и коренастую рассаду. Используйте подкормки, о которых пойдет речь ниже, по очереди, 1 раз в неделю или 1 раз в 2 недели в зависимости от состояния рассады.







Первое удобрение



Действие данной подкормки направлено на развитие корневой системы рассады, повышение иммунитета растений и защиту от вредителей.



Для приготовления подкормки необходимо:



йод — 2 капли;



мед — 1 ч.л; аминосил — 1 ч.л;



теплая вода — 1 л.







Каждый компонент данного удобрения имеет большое значение для рассады. Так, йод повышает иммунитет растений. Мед содержит большое количество аминокислот, которые улучшают усвоение питательных веществ корневой системой рассады. Препарат аминосил — кладезь полезных веществ для растений. Аминосил содержит более 40 видов аминокислот, микро- и макроэлементы, необходимые для роста и развития растения. Препарат позволяет быстро восстановить иммунитет растения и дать толчок к развитию.







Второе удобрение



Еще одна важная подкормка, которая положительно влияет на развитие корневой системы рассады. Использование этого удобрение сделает ствол рассады крепким и толстеньким.



Необходимые компоненты:



аммиак — 2 мл;



йод — 1 капля;



аминосил — 5 мл;



теплая вода — 1 л.



Концентрация аммиака в данном удобрении не должна превышать 2 мл на 1 л воды. Большее количество аммиака может стать причиной появления ожогов на корневой системе растения. Результат от использования подкормок будет заметен уже после первого применения.





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