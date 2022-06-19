Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Полуэктов
    Открывал трением крышки об асфальт. А дальше концом лезвия штык-ножа.4 верных способа,...
  • Иван Захава
    Мужики еще яйца чешут🙃25 вещей, которые...
  • Наталья Середа
    Это фото дизайна маленького пространства?Отличные дизайнер...

Выращивание орхидеи без грунта

Многие из нас не могут устоять перед невероятно красивыми орхидеями, но нередко они не радуют нас сочной листвой, крепкими корнями и пышным цветением, иногда, к сожалению, цветы могут и вовсе заболеть. Очень часто для восстановления орхидеи вынимают из грунта и помещают в воду.
Так цветок скорее отращивает корни и наращивает новую листву.

Выращивание орхидеи без грунта

На самом деле и после восстановления цветок можно оставить в воде: каждая орхидея со своими характером и многие чувствуют себя хорошо именно в водной среде, да к тому же выращивание цветов просто в воде, без грунта, многим может показаться гораздо более эстетичным.

Выращивание орхидеи без грунта

Однако здесь есть некоторые хитрости. Первая из них — расположение орхидеи внутри горшка: она должна касаться воды лишь кончиками корней, иначе цветок может загнить. Вода будет испаряться и подниматься вверх, поэтому уровень влажности будет достаточный.

Выращивание орхидеи без грунта

Следующая хитрость состоит в том, что орхидеи очень чувствительны к «привычной» воде и ее температуре, поэтому часто менять воду не стоит — лишь тогда, когда она загрязнится — примерно 1 раз в 3 недели.

Выращивание орхидеи без грунта

Третий момент, который необходимо учесть, — достаточная освещенность. Лучше всего располагать орхидеи на окне, однако необходимо помнить, что прямые лучи солнца могут легко погубить вашу красавицу.



Выращивание орхидеи без грунта

И наконец последний момент — это предпочтения вашей орхидеи. После перемещения ее в «водный грунт», за реакцией и самочувствием орхидеи необходимо внимательно следить, примерно в течение 2 недель.
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
Орхидеявыращивание
Обсудить

Картина дня

наверх