Чистой воды провокация, или неординарное творчество Мэтью Стоуна

Провокационные работы Мэтью Стоуна.
Скульптора, цифрового художника и фотографа Мэтью Стоуна (Matthew Stone) называют культурным провокатором современного искусства. Он одновременно дижёт в в разных мирах моды, музыки, кино и живописи, мастерски сочетая в своих работах романтизм и барокко и дополняет их лёгким трэшем и философией оптимизма как силы, творящей будущее.
В своём проекте Healing with Wounds Стоун «собирает» человеческие фигуры из мазков, из-за чего они становятся похожими на скульптуры.
Цифровая живопись Мэтью Стоуна.
Основным источником вдохновения для Стоуна является человеческое тело.
Работы Стоуна вызывают потрясение.
Художник Мэтью Стоун в своей мастерской.
Творчество Мэтью сочетает в себе всё и сразу. В нём присутствует философия оптимизма и бунта, а так же религиозные мотивы, сострадание, взаимодействие с окружающим миром, романтизм, любовь, сочувствие… Перечислять можно до бесконечности, но главной и отличительной чертой его работ является то, что все они несмотря на свою непредсказуемость несут нескончаемый поток энергии и красок, заряжая динамикой и драйвом.
Проект Healing With Wounds в Сомерсет-хаус посвящён 500-летию «Утопии» Томаса Мора.
В своих работах Стоун стирает границы между традиционной живописью и новейшими технологиями.
«Цифровая» живопись Стоуна — это неординарные сочетания традиционного письма на холсте и фотографии.
Неординарные работы Мэтью Стоуна всегда привлекают к себе внимание.
Его работы можно рассматривать бесконечно долго, получая эстетическое удовольствие от процесса созерцания. Каждая из картин – своего рода метафора высшей энергии, которая, притягивая, заставляет задуматься над происходящим вокруг и взглянуть на окружающий мир под другим углом. А небанальные сюжеты, вместе с неординарной манерой исполнения мало кого оставляют равнодушным, ведь каждый в этих маленьких шедеврах может найти что-то интересное и необычное для себя.
Живописная композиция с выставки Unconditional Love в Нью-Йорке , 2014 год.
Работы Мэтью пестрят буйство красок в каждом штрихе.
Яркие и динамичные картины Мэтью Стоуна.
Человеческое тело - неиссякаемый источник вдохновения для Мэтью Стоуна.
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